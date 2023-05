Moskovaan tiistaina kohdistuneiden lennokki-iskujen tekijöistä ei ole edelleenkään varmuutta, mutta lennokeista kuvattujen videoiden perusteella jäljet johtavat Ukrainaan. Virallisesti Ukraina on kiistänyt olevansa iskujen takana.

HS selvitti faktantarkastaja John Helinin kanssa Moskovan iskuista kuvattuja lennokkivideoita ja vertasi tietoja ukrainalaislennokkeihin.

On hyvinkin mahdollista, että ainakin osassa Moskovaan kohdistuneista hyökkäyksissä olisi käytetty ukrainalaista Bober- eli Majava-lennokkia. Kyse on pienehköstä miehittämättömästä lennokista, joita Ukrainan sotilastiedustelupalvelu GUR on väitetysti tilannut.

”Meillä ei ole suuremmin tietoa Majavasta. Niitä on kehitetty noin 500 000 dollarin joukkorahoituksella. Jos Moskovan iskuissa käytetyt lennokit paljastuvat olleen Majavia, silloin taustalla olisi todennäköisesti Ukraina. Väitetysti kun valmistetut Majavat ovat menneet Ukrainan sotilastiedustelupalvelun käyttöön”, Helin sanoo.

Majavan erityispiirteenä ovat koneen etuosassa olevat siivekkeet. Niiden vuoksi koneesta kuvattuja videoita on epäilty, koska näyttää siltä, että lennokki lentää takaperin. Majavassa propelli on sijoitettu koneen perään.

"Niiden toimintaperiaate on hyvin samantyyppinen kuin iranilaisvalmisteisilla Shahed-lennokeilla, joilla Venäjä on iskenyt nyt Kiovaan”, Helin sanoo.

Shahed-lennokit tunnetaan Ukrainassa myös nimellä ”lentävä ruohonleikkuri” moottorin äänen vuoksi.

Myös puolustus- ja sotilasasioihin erikoistunut Janes-yhtiö on arvioinut, että Moskovan iskuissa käytettiin Majavia.

Aiemmin tiedossa on ollut, että Ukraina on käyttänyt Venäjällä ainakin Ukrjetin UJ-22-lennokkia. Sen kantama on noin 800 kilometriä, eli sillä voisi lentää Kiovasta asti Moskovaan. Viime helmikuussa yksi UJ-22 putosi maahan noin sadan kilometrin päässä Moskovasta.

Valmistajan mukaan UJ-22 pysty kantamaan noin 20 kilon kuormaa.

Majava on samaa kokoluokkaa kuin UJ-22, jonka siipienväli on noin viisi metriä.

” Lennokki-iskut saattavat liittyä Ukrainan odotettuun suurempaan vastahyökkäykseen.

Kysymys Ukrainan osallisuudesta iskuihin Venäjällä on sikäli merkityksellinen, että Ukrainaa aseellisesti merkittävästi tukeneet länsimaat ovat pelänneet konfliktin laajentumista. Varsinkin länsiaseiden käyttö iskuissa Venäjän maaperällä saattaisi kohottaa länsimaisten asekirstunvartijoiden kulmakarvoja.

Sekin on mahdollista, että Venäjän iskuista on vastuussa jokin yksittäinen, iskut oma-aloitteisesti tehnyt ryhmittymä. Teknologian kannalta se ei ainakaan ole ylitsepääsemätöntä: alan harrastajat pystyvät verrattain helposti rakentamaan satojen kilometrien kantaman lennokkeja.

”Ei se mahdotonta ole, että myös tällaisia isompia räjähdelennokkeja pystyttäisiin valmistamaan kotitekoisesti”, Helin arvioi.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei pienillä nyrkkipajoilla välttämättä ole mahdollisuuksia rakentaa lukuisia lennokkeja ja tehdä niillä suunnitelmallista iskua Moskovaan.

”Erityisesti Venäjällä kiinnijäämisen riski kasvaa, mitä enemmän niitä lennokkeja hilloaa jossain autotallissa.”

Iskut Moskovaan ovat jättäneet useita kysymyksiä ainakin toistaiseksi avoimiksi. Esimerkiksi sitä ei tiedetä, mitkä olivat kohteet tai mikä iskujen päämäärä oli. Lennokit kun saattoivat törmätä kerrostaloihin joko paikannussignaalihäirinnän tai Venäjän ilmatorjunnan vuoksi.

Lennokki-iskut saattavat liittyä Ukrainan odotettuun suurempaan vastahyökkäykseen. Venäjällä on tehty jo pitkään iskuja esimerkiksi rautateitä ja öljyteollisuutta vastaan. Näillä iskuilla on pyritty vaikeuttamaan Venäjän sotahuoltoa Ukrainassa.

”Iskut Venäjän maaperälle infrastruktuuriin ja logistiikkaan tulevat auttamaan, ja ne saavat aikaan tyytymättömyyttä venäläisten keskuudessa. Tällaiset lennokki-iskut todennäköisesti jatkuvat vielä hyvinkin pitkään”, Helin arvioi.