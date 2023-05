Vladimir Putinin mukaan Ukraina pyrki lennokki-iskuilla provosoimaan Venäjää.

Ukraina yrittää provosoida Venäjää, kommentoi Venäjän presidentti Vladimir Putin maanantaina Moskovaan osuneita lennokki-iskuja.

Putin kommentoi iskuja tiistai-iltana Venäjän televisiossa. Putinin kommenteista raportoivat uutistoimistot Reuters ja AFP. Aiemmin päivällä Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov sanoi, että Putin oli iskujen aikaan Kremlissä.

Putinin mukaan iskut oli kohdistettu ”siviilikohteisiin”. Hän vakuutteli, että pääkaupunki Moskovan ilmapuolustusta tullaan parantamaan. Tätä ennen Putin sanoi Reutersin mukaan, että Venäjän ilmapuolustus toimii hyvin.

”Moskovan ilmapuolustusjärjestelmä toimi normaalisti, tyydyttävästi, vaikka vielä on parannettavaa”, Putin sanoi AFP:n mukaan.

Putinin mukaan Venäjä ei ollut sodan aloittaja.

Venäjä aloitti vuoden 2022 helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa ja miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014. Suuri osa maailman maista on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, eikä ole tunnustanut sen tekemiä aluevaltauksia.

Putinin mukaan Ukraina pyrkii lennokki-iskuillaan ”pelottelemaan” venäläisiä.

”Me olemme keskustelleet johtokeskuksiin iskemisestä [Ukrainassa]. Vastauksena Kiovan hallinto on valinnut eri tien, tien jolla pelotellaan Venäjän kansalaisia ja tehdään hyökkäyksiä asuinrakennuksiin”, Putin sanoi.

Venäjä itse on toistuvasti tehnyt Ukrainassa ilmaiskuja asuinrakennuksiin, viimeksi tiistaina.

Moskovaan iski tiistaina useita lennokkeja, joista ainakin yksi osui asuinkerrostaloon Moskovan lounaisosassa.

Venäjä on sanonut ampuneensa alas kaupunkia kohti matkalla olleet lennokit. Venäjä on syyttänyt iskuista Ukrainaa ja Ukraina on kiistänyt osallisuutensa.

Ukraina on iskenyt tiettävästi vain kerran aiemmin Moskovaan, kun kaksi lennokkia lensi 3. toukokuuta kohti Kremliä. Venäjä ampui ne alas. The New York Timesin mukaan Ukrainan tiedustelu- tai erikoisjoukot olivat tuolloin todennäköisesti lennokki-iskun takana.

Venäjän puolustusministeriön mukaan se olisi tiistaina pudottanut Moskovan yllä kahdeksan lennokkia. Iskuissa ei puolustusministeriön mukaan ole kuollut tai loukkaantunut ketään.

Palkkasotilasarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin kommentoi Moskovaan osuneita lennokki-iskuja kovin sanakääntein ja kritisoi Venäjän sodanjohtoa.

”Miksi vitussa annatte näiden lennokkien lentää Moskovaan? Kukaan ei välitä paskaakaan, jos ne lentävät koteihinne Rublevkassa? Antakaa talojenne palaa”, Prigožin kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan Telegram-kanavallaan julkaistussa.

Prigožin sanoo Reutersin mukaan olevansa kansalaisena raivoissaan ja vaikuttaisi kohdistavansa sanansa Venäläiselle sotilasjohdolle, jota hän on aiemminkin kritisoinut. Prigožinin mukaan Rublevkassa asuvat asevoimien virkamiehet ovat itse syypäitä iskuihin.

”Mitä tavallisten ihmisten pitäisi tehdä, kun räjähteitä sisältävät lennokki lentävät heidän ikkunoihinsa? – – Uskon, että ihmisillä on täysi oikeus kysyä näitä kysymyksiä”, Prigožin sanoo.

”Olen varoittanut tästä monta kertaa, mutta kukaan ei halua kuunnella. Koska olen vihainen ja suututan byrokraatteja, joiden elämä on hyvää.”

Telegramissa suositulla nimimerkillä Rybar kommentoivan sotabloggari Mihail Zvintšuk sanoo, että Moskovan maanantaiset lennokki-iskut ovat osoitus Venäjän hallinnon kyvyttömyydestä valmistaa maan kansalaisia pitkittyneeseen konfliktiin, jota maan rajoilla parhaillaan.

Zvintšukin sanomisista uutisoi sanomalehti The New York Times.

Hänen mukaansa lennokki-iskujen suurin seuraus on, että moskovalaiset joutuvat kohtamaan sodan todellisuuden, kun se on tähän saakka pyritty kitkemään heidän päivittäisen elämänsä ulkopuolelle.

”Jos tämän tehtävänä oli painostaa kansalaisia, niin jo se fakta että lennokkeja on nähty Moskovan taivaalla on saanut sen aikaan”, Rybar kirjoittaa.