The New York Times kuvailee, millaiset olosuhteet Holmesia mahdollisesti odottavat vankilan käsikirjan mukaan.

Yli 11 vuoden vankeuteen tuomittu veritestausyhtiö Theranosin perustaja Elizabeth Holmes saapui tiistaina vankilalle suorittamaan tuomiotaan. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaissanomalehti The New York Times (NY Times).

Holmes ilmoittautui viranomaisille tiistaina Bryanin vankilassa. Se sijaitsee noin 90 minuutin päässä Houstonin kaupungista Texasin osavaltiossa.

Holmesin vain parikymppisenä perustama Theranos-yhtiö sai laajaa mediahuomiota. Theranosin myötä Holmes sai maineen Piilaakson startup-kuningattarena ja miljardiomaisuuden. Yhtiön oli tarkoitus mullistaa verikokeiden ottaminen ja verianalyysit vain muutaman veripisaran avulla.

Lopulta paljastui, etteivät yhtiön laitteet ja testit toimineetkaan luvatulla tavalla. Holmes, 39, tuomittiin lopulta viime vuonna 11 vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

The New York Times kuvailee artikkelissaan, millaiset olosuhteet Holmesia mahdollisesti odottavat vankilan käsikirjan mukaan. Kyseisessä vankilassa on 655 vankia, joiden edellytetään työskentelevän esimerkiksi ruokalassa.

Holmesin yhteydenpito kahteen lapseensa onnistuu videopuheluiden tai viikonloppu- ja lomatapaamisten aikana. Puhelut saavat kestää sääntöjen mukaan 15 minuuttia.

Käsikirjan perusteella Holmesilla ei olisi pääsyä internetiin, mutta esimerkiksi radion tai mp3-soittimen ostaminen ”kiltin” (non-explicit) musiikin kuuntelua varten on mahdollista. Aikaa taas on voi kuluttaa esimerkiksi elokuvien, neulomisen tai keramiikan parissa.