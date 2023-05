Edgars Rinkēvičsin valinta vahvistaa pääministerin asemaa, mutta voi johtaa hallituspuolueiden vaihtoon.

Latvian parlamentti äänesti keskiviikkona ulkoministeri Edgars Rinkēvičsin, 49, presidentiksi.

Rinkēvičsin poliitikon ura on jatkoa hänen pitkän linjan työlleen valtionhallinnon palveluksessa, muun muassa presidentinkanslian päällikkönä. Ulkoministerinä hän on työskennellyt yhtä soittoa kaksitoista vuotta. Hän on edustanut Latvian ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan jatkuvuutta, vaikka tulikin valituksi osin Venäjä-mieliseksi leimatun oppositiopuolueen Viljelijöiden ja vihreiden liiton (ZZS) äänillä.

”Saimme älykkään presidentin, jolla on valtava ulko- ja turvallisuuspoliittinen kokemus”, sanoi politiikan kommentaattori Filips Rajevskis Mediju Tilts -viestintätoimistosta HS:lle.

Vaikka presidentin virka on lähinnä seremoniallinen, presidentinvaali tarjosi tilaisuuden sisäpoliittiseen peliin ja käynnisti spekulaatiot hallituksen hajoamisesta.

Uusi yhtenäisyys -puoluetta edustava Rinkēvičs ylitti äänikynnyksen yhdellä äänellä, kun sai 52 ääntä 101:stä.

Vastaehdokas viimeisellä kierroksella eli arkkitehtiliikemies Uldis Pīlēns sai 25 ääntä. Hän oli kilpailevan hallituspuolueen Yhtenäisen listan ehdokas. Kolmas ehdokas eli EU:n komissiolle Luxemburgissa työskentelevä Elīna Pinto tipahti jo alkukierroksilla.

Rinkēvičs oli viime syksyn parlamenttivaalien ääniharava ja kansan keskuudessa tunnetuin ehdokkaista.

Vastavalittu Rinkēvičs kiitti kansanedustajia heti valintansa jälkeen sosiaalisen median kautta.

Pääministeri Krišjānis Kariņš edustaa samaa Uusi yhtenäisyys -puoluetta kuin Rinkēvičs.

Valinta vahvistaakin pääministeriä, muttei välttämättä enää nykyisen hallituksen jatkamista.

Rinkēvičsiä tukivat Uuden yhtenäisyyden lisäksi lopulta kaksi oppositiopuoluetta, liberaali Progressiiviset ja Viljelijöiden ja vihreiden liitto.

Viljelijöiden ja vihreiden liitto on kärsinyt pitkään luottamuspulasta. Syynä ovat puolueen siteet tunnettuun oligarkkiin Aivars Lembergsiin.

Mies on Yhdysvaltojen pakotelistalla ja tuomittu korruptiorikoksista vankilaan Latviassa. Tuomioista huolimatta hän oli vielä viime vuonna puolueen pääministeriehdokas.

”Kaikki tietenkin muistuttavat hänestä, vaikka puolue on uudistunut ja valinnut uuden johtajan parlamenttivaalien jälkeen”, sanoo politiikan kommentaattori Rajevskis.

Presidentinvaalit saattaisivatkin avata pitkään paitsiossa olleelle oppositiopuolueelle pääsyn hallitukseen etenkin, kun oikeistokonservatiivi hallituspuolue Kansallinen liitto pidättäytyi äänestyksestä ja Yhdistetty lista tuki omaa ehdokastaan.

Lähtölaukaus vaaleille oli dramaattinen, kun istuva presidentti Egils Levits perui ehdokkuutensa toiselle kaudelle toukokuussa kolme viikkoa ennen äänestystä.

Kun kolme hallituspuoluetta eivät tukeneet yksimielisesti Levitsin ehdokkuutta, presidentti vetäytyi kisasta. Hän ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että kehitys oli johtamassa käytännössä oligarkkien tukemien Kreml-mielisten poliittisten voimien liittoon.

Lausunto oli liioittelua ja tunteellinen purkaus ehdokkuudesta luopumisen yhteydessä, arvioi Rajevskis.

Rinkēvičs on pitkästä poliittisesta urastaan huolimatta säästynyt skandaaleilta ja säilyttänyt suosionsa. Hän on ollut Ukrainan vankkumaton tukija ja vaatinut tiukkaa linjaa Venäjää kohtaan. Kannatus kansalaisten parissa mitattiin viime syksyn parlamenttivaaleissa, joissa hän oli ääniharava.