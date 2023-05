Nato lähettää 700 uutta rauhanturvaajaa Kosovoon paikallisvaalien synnyttämien väkivaltaisten yhteenottojen vuoksi.

Turvallisuustilanne serbienemmistöisessä Pohjois-Kosovossa on huonontunut merkittävästi viime päivinä, kun mielenosoittajat ovat iskeneet yhteen poliisien ja Naton rauhanturvaajien kanssa.

Keskiviikkona aamulla satoja mielenosoittajia oli kokoontunut Zveçanin kaupungintalon eteen, jonka Naton rauhanturvaajat ovat eristäneet aidalla ja piikkilangalla. Mielenosoittajilla oli mukanaan jopa 200 metrin pituinen Serbian lippu, jonka he ovat vetäneet Zveçanin kaupungintalolta kaupungin halki.

Serbit vaativat, että Kosovon poliisijoukot vetäytyvät alueelta ja että albanialaistaustaiset pormestarit eivät astu virkoihinsa.

”Vaikka heidät [pormestarit] on valittu laillisesti, emme koe vaaleja legitiimeiksi. Vaadimme samaa kuin kansainvälinen yhteisö – että heidät poistetaan paikalta rauhallisesti”, mielenosoittaja Dragan sanoi uutistoimisto Reutersille keskiviikkona.

Serbian armeija on edelleen korkeimmassa valmiustilassa lähellä Kosovon rajaa. Maa on käyttänyt valmiuden kohottamista aiemminkin vaikutuskeinona kiistoissaan Kosovon kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi tilannetta keskiviikkona. Macronin mukaan vastuu yhteensä yli 80 loukkaantuneesta kuuluu Kosovon viranomaisille.

”Me viestimme hyvin selvästi Kosovon viranomaisille, että näiden vaalien vieminen läpi oli virhe”, Macron sanoi uutistoimistojen mukaan.

HS kokosi yhteen, mitä tilanteesta tiedetään nyt.

Naton rauhanturvaajat asettivat piikkilankaa Zveçanin kaupungintalon ympärille keskiviikkona.

Paikallisvaalit kiristivät entisestään tilannetta

Kosovo on entinen Serbian maakunta, joka julistautui itsenäiseksi vuonna 2008. Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Yli puolet YK:n jäsenvaltioista, Suomi mukaan lukien, on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden. Esimerkiksi Venäjä, Kiina tai Brasilia eivät ole.

Kosovo on etnisesti albaanienemmistöinen, mutta muutama prosentti sen väestöstä on etnisiä serbejä. Valtaosa Kosovon serbeistä asuu juuri maan pohjoisosissa. Esimerkiksi Zveçanin kaupungin 16 800 asukkaasta yli 16 000 on yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan etnisiä serbejä.

Leimahtaneiden yhteenottojen taustalla ovat huhtikuun lopulla neljässä Pohjois-Kosovon kaupungissa järjestetyt paikallisvaalit, joissa täytettiin viimevuotisten joukkoirtisanoutumisten myötä tyhjentyneitä virkoja. Satoja Pohjois-Kosovon serbiviranomaisia, kuten pormestareita, tuomareita ja poliiseja, erosi viroistaan viime marraskuussa.

Syynä irtisanoutumisille oli marraskuinen kosovolaisviranomaisten vaatimus, jonka mukaan maassa ei enää saa käyttää Serbian myöntämiä ajoneuvojen rekisterikilpiä, vaan ne tulee vaihtaa kosovolaisiin. Rekisterikilpien vaihtamiseen annettiin aluksi kahden kuukauden siirtymäaika, jota kuitenkin myöhemmin lykättiin.

Marraskuinen kiista keskeytti käynnissä olleet EU:n välittämät neuvottelut Kosovon, Serbian ja EU:n välillä Brysselissä. Tänä vuonna maat ovat neuvotelleet suhteidensa normalisoinnista EU:n välittämänä useita kertoja, viimeksi toukokuussa, mutta viimeistään paikallisvaalit tulehduttivat maiden välit pahasti uudelleen.

Serbiväestö boikotoi paikallisvaaleja, ja niiden äänestysprosentti oli vain 3,5. Pohjois-Kosovon suurin puolue, vapaasti suomennettuna Serbialainen lista (Srpska lista za Kosovo i Metohiju), ei asettanut vaaleihin ehdokkaita, jolloin albaanitaustaiset ehdokkaat voittivat vaalit ilman kilpailua. Kosovon pääministeri Albin Kurti kutsui boikotteja Belgradin masinoimaksi uhkailuksi ja rikollisryhmien painostukseksi.

Väkivalta leimahti maanantaina, 30 rauhanturvaajaa loukkaantui

Naton rauhanturvaajat lähetettiin maanantaina turvaamaan neljää kaupungintaloa ja uusien, albanialaistaustaisten pormestareiden virkaan astumista. Serbian pääministeri Ana Brnabić kritisoi Nato-joukkojen läsnäoloa alueella ja väitti heidän suojelevan ”vallananastajia”. Serbia oli asettanut oman armeijansa taisteluvalmiuteen jo perjantaina ja siirtänyt sitä lähemmäs Kosovon rajaa.

Tilanne leimahti väkivaltaiseksi, kun Zveçanin kaupungissa mielenosoittajat yrittivät maanantaina päästä sisälle kaupungintaloon ja estää pormestarien virkaan astumisen. Uutistoimistojen mukaan mielenosoittajat käyttivät muun muassa tainnutuskranaatteja ja kyynelkaasua päästäkseen kaupungintaloon sisälle. Uutistoimisto AFP:n mukaan paikalliset poliisit vastasivat kyynelkaasulla, jolloin Nato-rauhanturvaajat taas yrittivät erottaa poliiseja ja mielenosoittajia toisistaan.

Mielenosoittaja löi Naton rauhanturvaajan mellakkakilpeä Zveçanissa maanantaina.

AFP.n mukaan mielenosoittajia loukkaantui 52, joista kolme on kriittisessä tilassa. Lisäksi viisi mielenosoittajaa pidätettiin. Naton mukaan ainakin 30 sen rauhanturvaajaa loukkaantui yhteenotoissa. Loukkaantuneiden rauhanturvaajien joukossa on ainakin italialaisia ja unkarilaisia sekä moldovalaisen uutistoimisto Infotagin mukaan myös moldovalaisia.

Tennistähti Novak Djokovic lietsoi konfliktia entisestään, kun hän kirjoitti ”Kosovo on Serbian sydän” -viestin televisiokameraan voitettuaan avausottelunsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa maanantaina. Djokovicin isä on kasvanut Zveçanissa.

Maanantaille osui myös vuosittainen YK:n kansainvälinen rauhanturvaajien päivä.

Tiistaina Nato lupasi satoja rauhanturvaajia lisää

Tiistaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi uutistoimistojen mukaan, että Länsi-Balkanille lähetetään yhteenottojen vuoksi 700 Nato-rauhanturvaajaa lisää ja yksi reservipataljoona on erikseen asetettu korkeaan valmiuteen. Valmiiksi Kosovossa on noin neljätuhatta Naton rauhanturvaajaa. Lähetettävien uusien rauhanturvaajien kansallisuuksia tai saapumisajankohtaa ei kerrottu.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken kritisoi Kosovon pääministeri Kurtin päätöstä pormestarien virkaan asettamisesta ja sanoi sen tarpeettomasti kiihdyttävän jännitteitä alueella. Yhdysvaltojen Kosovon-suurlähettiläs Jeffrey Hovenier kertoi AFP:n mukaan Yhdysvaltojen saattavan jopa lopettaa työskentelynsä Kosovon kansainvälisen tunnustamisen eteen ja syytti tilanteen eskaloitumisesta Kosovon hallintoa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on ilmoittanut Venäjän tukevan Serbiaa ja Kosovon serbipopulaatiota. Kreml kertoo AFP:n mukaan seuraavansa tilannetta aktiivisesti.

Ranskan presidentti Macron sanoi keskiviikkona uutistoimistojen mukaan toivovansa, että voisi tavata Kosovon ja Serbian johtajat yhdessä Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa torstaina Moldovassa, kun maassa järjestetään Euroopan poliittisen yhteisön kokous.

Huippukokoukseen on kutsuttu EU-maiden johtajat sekä 20 EU:n ulkopuolisen Euroopan maan johtajat, Kosovo ja Serbia mukaan lukien. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin.