Moni toivoo Intiassa, että tyttöjen ja naisten kohtaamaan väkivaltaan ja turvattomuuteen puututtaisiin enemmän.

16-vuotiaan tytön väkivaltainen kuolema sunnuntaina Delhin kadulla on herättänyt raivoa ja nostanut jälleen keskustelua naisten turvallisuudesta Intiassa. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN ja brittilehti The Guardian.

Valvontakameroista saaduista kuvista käy ilmi, että poliisin epäilty 20-vuotias mies ahdisteli tyttöä julkisesti, puukotti häntä yli 30 kertaa ja löi betonilohkolla. Poliisin tietojen mukaan epäilty oli ollut aiemmin parisuhteessa tytön kanssa.

Brittilehti ja CNN kertovat useiden ihmisten kävelleen tapahtumapaikan ohi pysähtymättä auttamaan. Vain yksi ohikulkija yritti päästä miehen ja tytön väliin onnistumatta siinä.

Tytön ruumis lojui kujalla noin puoli tuntia ennen poliisi sai tiedon asiasta.

Murha on nostattanut laajaa keskustelua naisten turvallisuudesta Delhissä, joka on toistuvasti arvioitu maan vaarallisimmaksi kaupungiksi naisille. Esimerkiksi aktivistit ovat vaatineet, että naisten turvallisuuden eteen on tehtävä enemmän.

Tytön isä kertoo CNN:lle nähneensä, kuinka hänen tyttärensä eloton ruumis makasi maassa selkeästi pahoinpideltynä.

”Siitä ei olisi ollut mitään apua, jos olisin vienyt hänet sairaalaan. Minua suututtaa, ettei kukaan auttanut tytärtäni. Jos joku olisi auttanut, tyttäreni voisi yhä olla elossa. Kuulin myös, että sivulliset kuvasivat tapahtumaa. Jos he edes olisivat huutaneet, se olisi auttanut tytärtäni”, isä sanoo CNN:lle.

Tapauksen nostattama kuohunta ei ole ainoa laatuaan vaan osa vuosia jatkunutta taistelua tyttöjen ja naisten turvallisuuden puolesta.

Vuonna 2022 Intiassa esimerkiksi protestoitiin laajasti, kun joukkoraiskauksesta tuomitut miehet päätettiin vapauttaa vankeudesta.