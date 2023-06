Kyseessä olisi ensimmäinen kerta lähes vuoteen, kun tšetšeeni­joukot osallistuvat Venäjän hyökkäys­sodassa korkean intensiteetin taisteluihin

Venäjä on todennäkoisesti käskenyt Tšetšenian johtajan Ramzan Kadyrovin joukot taistelemaan Ukrainan etulinjaan, nyt kun Jevgeni Prigožin on vetänyt Wagner-joukkonsa pois, arvioi yhdys­valtalainen ajatushautomo ISW eli Institute for the Study of War.

Kadyrov väitti keskiviikkona, että tšetšeeni­joukot ovat saaneet tehtäväkseen ottaa vastuu Donetskin alueen etulinjasta. Kadyrovin mukaan heidän tulee nyt ryhtyä ”aktiivisiin taisteluihin” ja ”vapauttaa sarja asuinalueita”. Venäjän puolustus­ministeriö ilmoitti Kadyrovin Ahmat-joukkojen osallistuvan hyökkäys­operaatioihin venäläis­prikaatin tukena Marinkan kaupungin suunnilla Donetskissa.

Tämä olisi ensimmäinen kerta lähes vuoteen, kun tšetšeeni­joukot osallistuvat Venäjän hyökkäys­sodassa korkean intensiteetin taisteluihin, ISW toteaa.

”Kadyroviiteiksi” kutsutuilla joukoilla on raaka maine, mutta tšetšeenit eivät ole olleet kovin aktiivisia Ukrainan sodassa. Vuosi sitten joukot ottivat osaa esimerkiksi Mariupolin taisteluihin, mutta viime kuukausina ne ovat toimineet taka-alalla. Mariupolissakin kadyroviitteja alettiin kutsua Tiktok-joukoiksi, kun taistelijat kuvasivat puuhiaan sosiaaliseen mediaan.

Vaikka Kadyrov on Vladimir Putinin uskollinen tukija ja tunnettu kovista puheistaan, on hän saattanut olla vasta­hakoinen osallistumaan kuluttaviin hyökkäys­operaatioihin, ISW arvioi.

ISW:n mukaan Putin on luultavasti suostutellut Kadyrovin korvaamaan Wagnerin poistuneet joukot. Venäjän johdossa saatetaan myös nähdä tšetšeeni­joukot käyttämättömänä resurssina, joiden avulla se voisi jatkaa hyökkäyksiä monella eri rintamalla saman­aikaisesti.

Kadyrov ilmoitti toukokuun loppupuolella, että hänellä on Ukrainassa 7 000 tšetšeeni­sotilasta. Se ei riitä toteuttamaan useita samanaikaisia hyökkäys­operaatiota menestyksekkäästi, ajatus­hautomo huomauttaa.

Venäjän johto saattaa ISW:n mukaan myös pyrkiä katkaisemaan Kadyrovin suhteen Wagner-pomo Prigožiniin ja korostaa, että tšetšeeni­joukot ovat Venäjän virallisessa kontrollissa. Prigožin on aiheuttanut harmia Kremlille toimimalla irrallaan virallisesta komento­ketjusta ja haukkumalla julkisesti ylintä sodanjohtoa.