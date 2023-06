Venäjä on torpedoinut Viron puheenjohtajuuden Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä. Järjestön toiminta uhkaa rapautua juuri ennen Suomen juhlavuodeksi 2025 valmistelemaa puheenjohtajuutta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on rampautumassa vähän ennen kuin Suomen on tarkoitus ottaa ohjat käsiinsä. Suomi on valmistautunut johtamaan järjestöä vuonna 2025, jolloin täyttyy 50 vuotta järjestön perustan luomisesta Helsingissä.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat torpedoineet Viron ensi vuodelle suunnitellun puheenjohtajuuden, johon tarvitaan kaikkien 57 jäsenmaan hyväksyntä. Viro puolestaan ilmoittaa, ettei se taivu painostuksen alla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on sanonut, että koko järjestö voi kaatua ennen Suomen puheenjohtajuutta.

”Jos vuonna 2024 ei ole puheenjohtajaa eikä konsensusta siitä, niin meitä edeltävä vuosi on tällainen, jossa Etyj on nurin organisaationa”, hän sanoi STT:n mukaan viime viikolla EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen lehdistötilaisuudessa Brysselissä.

Vaihtoehdoksi Viron puheenjohtajuudelle on STT:n mukaan ehdotettu, että nykyinen puheenjohtajamaa Pohjois-Makedonia jatkaisi seuraavalle vuodelle ja Suomi aloittaisi oman kautensa aiemmin. Puhetta on ollut myös Viron korvaamisesta Itävallalla tai Kazakstanilla.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna.

Viron ulkoministerin Margus Tsahknan (liberaalipuolue Eesti200) mukaan puheenjohtajuudesta luopuminen merkitsisi alistumista Venäjän painostukseen.

”Viro ei taatusti taivu hyökkääjävaltio Venäjän painostuksen vuoksi”, sanoo Tsahkna puhelimitse HS:lle torstaina.

Tsahknan mukaan kyse on Venäjän hyökkäyksestä Etyjiä vastaan. Se on jo blokannut järjestön tämän vuoden budjetin ja estää päätöksentekoa. Järjestö toimii edellisvuoden budjetin pohjalta, sanoo Tsahkna.

”Kyse ei ole Viron puheenjohtajuudessa”, hän sanoo.

Venäjä pyrkii aiheuttamaan eri organisaatioissa sekaannusta ja käyttämään veto-oikeuttaan häiritäkseen normaalia toimintaa. Hyökkäys Ukrainaan, lasten kyydittäminen ja raiskaukset ovat kaikki vastoin Etyjin periaatteita. Silti Venäjä osallistuu päätöksentekoon tasaveroisesti muiden kanssa, Tsahkna muistuttaa.

”Kyse on siitä, alammeko toimia Venäjän sanelun mukaan”, hän sanoo.

Viron ulkoministeri ei yhdy Suomen ulkoministerin puheisiin järjestön kaatumisesta juuri Suomen puheenjohtajuuskauden alla.

”Se olisi todella vahingollista. Etyjillä on tärkeä rooli täytettävänä Venäjän aggression jälkeen. Toivon, ettei se anna Venäjän kaataa itseään kumoon”, Tsahkna sanoo.

Tsahknan mukaan järjestössä vallitsee yhteisymmärrys, että kyse on Venäjän aggressiosta. Hän uskoo, että ennen ensi vuodeksi aiottua Viron puheenjohtajuuskautta löytyy jokin ratkaisu.

”Kun ei näe mutkan taakse, pitää jatkaa. On puoli vuotta aikaa”, hän sanoo.

Viro asettui vuonna 2020 ehdolle Etyjin puheenjohtajaksi. Sen oli tarkoitus johtaa Etyjiä ensimmäistä kertaa ensi vuonna.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous (Etyk) oli presidentti Urho Kekkosen suurponnistus Helsingissä 1975.

Järjestön pohja luotiin Helsingissä vuonna 1975 presidentti Urho Kekkosen järjestämässä Ety-kokouksessa.

Keskellä kylmää sotaa 35 maata, mukaan lukien vastakkaisia blokkeja edustaneet supervallat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kokoontuivat Helsinkiin keskustelemaan.

Kokouksesta sai alkunsa käsite Helsingin henki, joka merkitsee keskusteluyhteyden vaalimista ja pienten ja isojen maiden rinnakkaiselon mahdollisuutta.

Helsingin Ety-kokouksessa asialistalle nousivat ihmisoikeus- ja sananvapaus­kysymykset, mikä oli erityisen merkityksellistä totalitarismin alla eläneiden itäblokin maiden asukkaille.

Päätös­asia­kirjassa sovittiin, että Euroopan rajat ovat pysyviä ja kaikki kansalaiset saavat ihmisoikeudet.

Sopimus käynnisti lukuisten ihmisoikeus- ja demokratiaryhmien toiminnan sosialismileirin maissa, mikä edesauttoi Neuvostoliiton hajoamista. Myös virolaiset toisinajattelijat osallistuivat kokouksen innoittamana Helsinki-ryhmä-verkoston perustamiseen Baltiassa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousten sarjasta kasvoi järjestö Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen. Etyj perustettiin Unkarin Budapestissä vuonna 1994.

Etyjin puheenjohtajuus on Suomen ulkopolitiikan tämän vuosikymmenen suurimpia ponnistuksia Natoon integroitumisen ja YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyden rinnalla, diplomaatti Kai Sauer sanoi hiljattain HS:lle.

Kun Suomen puheenjohtajuudesta päätettiin vuonna 2021, presidentti Sauli Niinistö toivoi Helsinkiin huippukokousta juhlavuoden kunniaksi.

”Vuonna 2025 edessä on Etykin 50-vuotisjuhla. Jääkö se vain muistotilaisuudeksi, vai pyritäänkö kunnianhimoisempaan?” Niinistö kirjoitti HS:n Vieraskynä-palstalla.

On mahdollista, ettei Helsinki saa edes muistotilaisuutta.