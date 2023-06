Kaksi huonetta, keittiö – ja kolme televisiota.

Televisio per huone on ehdoton standardi, selittää kiinteistönvälittäjä Karina Ruseva Länsi-Ukrainan Lvivissä.

Asunnosta löytyvät kaikki muutkin huonekalut, sillä Ukrainassa asunnot on tapana vuokrata kalustettuna.

Tämän 40 neliön uudehkon kerrostaloasunnon saisi vuokralle 440 eurolla kuussa. Se on hieman enemmän kuin ukrainalaisten keskipalkka, 356 euroa.

Ukraina on sotaa käyvä maa, mutta se ei ole merkinnyt asuntomarkkinoiden loppua, ainakaan Lvivissä.

”Lviv on suosittu asuinpaikka, kulttuuripääkaupunki, jossa on turvallista. Etätyötkin ovat lisänneet kaupungin suosiota”, sanoo Ruseva, joka välittää sekä vuokrattavia että myytäviä asuntoja.

Rusevan esimiehen, X House kiinteistönvälitysyhtiön perustajan Juri Mytsavkan mukaan Lvivin asuntomarkkina on nykyään Ukrainan vilkkain. Asuntojen vuokrat ja myyntihinnat ovat jopa korkeammat kuin pääkaupungissa Kiovassa.

Sota ei ole myöskään laskenut hintoja, päin vastoin. Asuntojen myyntihinnat Lvivissä ovat euromääräisesti noin 20 prosenttia korkeammat kuin ennen sotaa.

”Ennen sotaa pystyi ostamaan hyvän, remontoidun asunnon tuhannen dollarin neliöhinnalla. Nyt hinnat lähtevät siitä”, sanoo Mytsavka.

Syy selviää katsomalla karttaa. Rintamalinjan tuntumassa Hersonissa asunnot eivät juuri vaihda omistajaa, mutta länsirajan tuntumaan on tunkua.

Suurin Lvivin asuntomarkkinoita kuumentanut tekijä on maan sisäinen pakolaisuus.

Ukrainassa on lähes viisi miljoonaa sisäistä pakolaista. Lvivin alueella heitä on rekisteröity 240 000, mutta todellinen määrä on arviolta tuplasti suurempi.

Kun Venäjä hyökkäsi, asiakkaat alkoivat soittaa heti aamusta, Juri Mytsavka kertoo.

Lviviin halusivat äkkiä kaikki. Se aiheutti valtavan nousupiikin etenkin vuokrissa. Osa majoitti pakolaisia ilmaiseksi, osa halusi rahastaa ja pyysi moninkertaista vuokraa.

”Kysyntää oli enemmän kuin asuntoja. Ihmiset soittivat jo vuokratuista asunnoista ja tarjosivat kaksin- tai kolminkertaista hintaa. Liikkeellä oli myös huijareita.”

Lopulta aluehallinto kutsui välitysyhtiöt koolle ja antoi vuokrien nousua rajoittavat ohjeet.

Myös asuntojen ostajia olisi ollut, mutta valtio sulki kiinteistörekisterin sodan alussa kolmeksi kuukaudeksi.

Nyt hintojen nousu on tasaantunut. Mytsavkan mukaan vuokrat ovat palanneet euromääräisesti lähes sotaa edeltävälle tasolle. Myyntihinnat ovat korkeammat.

Asunnonostajat asettavat nyt vaatimuksia, joita ei Suomessa tulisi ajatelleeksi.

Kerrostalossa halutaan olevan maanalainen parkkiluola, joka toimii myös pommisuojana. Asunnon vahvistetut seinät ja ikkunat ovat plussaa.

Moni haluaa asua mahdollisimman kaukana sotilaskohteista, kuten varuskunnista, lentokentistä tai puolustusteollisuudesta.

Ukrainan länsiosassa sijaitseva Lviv on ollut sodan aikana yksi Ukrainan turvallisimmista kaupungeista.

Lvivissä uutta asuntotuotantoa pystytään tekemään sodan keskelläkin.

Suurimmalla osalla ukrainalaisista evakoista ei kuitenkaan ole varaa edes vuokrata asuntoa.

Tutkimuksen mukaan Ukrainan sisäisistä pakolaisista 49 prosenttia asuu vastaanottokeskuksissa, 22 prosenttia sukulaisten luona ja vain 21 prosenttia vuokraa asuntoa.

Sota muuttaa maan aluerakennetta, sillä 26 prosenttia haluaisi jäädä pysyvästi uudelle asuinpaikkakunnalle.

Rusevan mukaan moni maksukykyinen Donetskin, Zaporižžjan tai Hersonin alueelta tullut pakolainen miettii nyt sodan pitkittyessä asunnon ostoa Lvivistä.

Suurin osa heistä on kuitenkin vielä empivällä kannalla. Lviviinkin lentää Venäjän ohjuksia, ja Valko-Venäjän raja on vain parinsadan kilometrin päässä.

Sotatantereilta paenneet odottavat myös hallituksen päätöstä korvauksista tuhoutuneista asunnoista. Kompensaatiosta saisi pesämunan asuntokauppaan.

Valtion lainatuki on ollut paussilla, mutta on käynnistymässä uudestaan. Sen avulla voi saada asuntolainan kuuden prosentin korolla. Sotilaille korko on kolme prosenttia.

Kaupalliset pankit perivät asuntolainoista yli kymmenen prosentin korkoja.

Tänä vuonna Ukraina ennustaa taloutensa kasvavan 3,2 prosenttia edellisestä sotavuodesta. Maa saa 40 miljardia euroa kansainvälistä rahoitusapua.

Virallisesti viidennes on työttömänä, mutta tilastointi on vaikeaa, koska miljoonat ovat paenneet ulkomaille.

Kun sota aikanaan loppuu, Ukrainaa odottaa asuntopula. Monen koti on tuhoutunut, eikä maassa juuri rakenneta uutta, kun Venäjä hävittää minkä ehtii. Ukraina on arvioinut jälleenrakennuksen tarpeiksi 750 miljardia dollaria.

Lvivin lähiöön on noussut uusi kerrostalo. Länsi-Ukrainan pääkaupunki on kuitenkin poikkeus.

Esimerkiksi Kiovassa nostokurjet eivät liiku, ja monta rakennusyhtiötä odottaa konkurssi.

Kiovalainen pankkivirkailija Anna Sadimakina muutti Lviviin sodan alussa siskonsa kanssa. He vuokraavat ystävänsä asuntoa, mutta miettivät oman asunnon ostoa.

Lviv eli entinen Itävalta-Unkarin Lemberg tunnetaan loisteliaasta arkkitehtuuristaan ja voimakkaan ukrainalaisesta kansallishengestä.

Sen keskusta on myös kiinteistömarkkinoilla kallista aluetta, jonne haluavat nuorempi väki ja asuntoja turisteille vuokraavat sijoittajat.

Suurin osa lviviläisistä elää kuitenkin lähiöissä.

Sodan alussa Lviviin pakeni paljon kiovalaisia. Suurin osa on palannut kotiin, mutteivät kaikki.

Kiovalainen pankkivirkailija Anna Sadimakina tuli Lviviin sodan alussa siskonsa kanssa.

He vuokraavat halvalla ystävänsä asuntoa, mutta miettivät nyt oman asunnon ostoa.

”Haluaisimme jäädä tänne, sillä viihdymme hyvin. Kun pääset töistä, astut kauniiseen kaupunkiin, jonka kaduilla musiikki soi ja ihmiset ovat ystävällisiä”, hän kuvaa.

