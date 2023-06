Vanhimpien neuvosto valitsi Kiovassa asuvan Boläeń Syreśin Mordvan kansan johtajaksi. Nyt entinen ilmavoimien majuri ajaa täyttä itsenäisyyttä Venäjästä.

Aloitetaan siitä, että nyt ei puhuta mordvalaisista.

Mordvalaiset toki ovat virallisesti Venäjän väkirikkain suomalais-ugrilainen kansa, mutta Boläeń Syreś on tarkkana:

”Sanaa Mordva ei pidä käyttää”, hän opastaa heti haastattelun aluksi.

Se viittaa hänestä venäläiseen kolonialismiin, jossa ersät ja mokšat niputetaan väkisin yhdeksi ja samaksi kansaksi.

Ersä ja mokša ovat keskenään läheisiä sukukieliä, joita puhutaan Venäjällä Mordvan tasavallassa sekä muun muassa Penzan ja Nižni Novgorodin alueilla Volgan tuntumassa.

Haastattelu tapahtuu sodanaikaisen Kiovan keskustassa, kaupungissa, jossa Boläeń Syreś tai venäläisittäin Aleksandr Bolkin tai ukrainalaisittain Oleksandr Bolkin on asunut jo vuodesta 1978.

Kiovassa asuva Syreś on valittu Ersän kansan johtajaksi.

Mordvan tasavallassa 65 vuotta sitten syntynyt Boläeń komennettiin Kiovaan asepalvelukseen, ja hän on yhä samalla tiellä. Hänen vaimonsa on ersä, ja kotona puhutaan ersää.

Boläeńin takinliepeessä on valko-punaruskea-musta trikolori, Ersän lippu. Kansallispukua hän ei käytä.

”Valtiojohtajat eivät pukeudu kansallispukuun.”

Sitä Boläeń Syreś mielestään on.

Vuonna 2019 Ersän vanhimpien neuvosto valitsi hänet Injazoriksi eli Suurisännäksi, ersien kansallisen liikkeen johtajaksi.

Valinta tapahtui vuotuisen rukouksen yhteydessä. Rasjken Ozks-nimistä rukousta on järjestetty Mordvan tasavallassa 1990-luvun lopulta lähtien.

Tapahtumassa muun muassa teurastetaan härkä, sytytetään kolmimetrinen kynttilä, keskustellaan vainajien kanssa ja tanssitaan piirissä taivaan Jumalan Niške Pazin kunniaksi.

Rukoukseen on osallistunut joitakin tuhansia ihmisiä.

Samassa yhteydessä kokoontuu Vanhimpien neuvosto, johon on kuulunut ersäläistä älymystöä ja aktivisteja. Neuvosto on valinnut Injazorin vuodesta 1999 lähtien.

”Ukrainan ersät ehdottivat Injazoriksi minua. Neuvosto ymmärsi, että koko kansallinen liike aiotaan tukahduttaa ja päätti siirtää osan toiminnasta ulkomaille”, hän kertoo.

Syreś oli vieraillut kotiseudullaan vuosittain, mutta nimityksen myötä Venäjä asetti hänet maahantulokieltoon. Viranomaiset ovat valinneet uuden Vanhimpien neuvoston ja Injazorin.

Syreśin johtama neuvosto taas on painunut maan alle ja kokoontuu sähköisesti. Viimeksi he tapasivat viime vuoden lopulla Virossa.

Ersien poliittisesta ajattelusta ei tiedetä juuri mitään.

Syreśin seuraajajoukko ei välttämättä ole suuri, mutta merkillepantavaa on ilmiö, jota hän edustaa.

Hän on pesunkestävä suomalais-ugrilainen separatisti, jonka mukaan Ersän kansan voi pelastaa vain irtaantuminen Venäjästä.

”Alun perin Vanhimpien neuvosto kunnioitti Venäjän rajoja. Kun Venäjä suistui oikeudettomaan tilaan, kokouksemme päätti, etteivät sen rajat ole legitiimejä”, hän sanoo.

Venäjällä separatismista saa vankeutta, mutta Syreśin puheissa ei ole häivähdystäkään pelkoa.

Hän on entinen Ukrainan ilmavoimien insinöörimajuri, joka osallistui aikanaan Donbasin sotaan. Nyt hän osallistuu Ukrainan sotaponnistukseen koulutustaan vastaavalla tavalla.

Miltä ersien valtio eli Erzäń mastor sitten näyttäisi?

Syreśillä on kartta valmiiksi painettuna.

Hahmotelma Ersien valtiosta Erzäń mastorista. Valtiolle on suunniteltu jo vaakuna ja oma hymnikin. Keskellä näkyvä tumma alue on nykyinen Mordvan tasavalta.

Ersänmaa on siinä paljon nykyistä Mordvan tasavaltaa laajempi. Se vastaisi koko ersien asuma-aluetta, ja mukaan tulisi muitakin kansoja. Valtio on jaettu kahdeksaan kantoniin ja Mokšatasavaltaan.

”Haluamme elää sivistyneesti kuten virolaiset ja suomalaiset. Ketään ei sorreta. Tataareilla on kaksi kantonia. Venäläisillä on oma kantoninsa Syzranissa ja he saavat opiskella omalla kielellään yhdeksänteen luokkaan saakka.”

Aivan yksin ersät eivät itsenäisyyttään Syreśin mukaan havittelisi.

Hän kuuluu tukijoukkoineen Vapaan Idel-Uralin liikkeeseen, joka yhdistää turkinsukuisten tataarien, baškiirien ja tšuvassien sekä suomalais-ugrilaisten ersien, mokšien, marien ja udmurttien itsenäisyyspyrkimyksiä. Liikkeen perusti tataariseparatisti Refis Kašapov vuonna 2018.

Samoja järjestöjä kuuluu myös Vapaiden kansojen liittoon. Siinä on mukana lisäksi Siperian burjaatteja, jakuutteja ja oirootteja, mongolinsukuisia kalmukkeja, tšetšeenejä, kasakoita ja jopa itsenäisen Inkerinmaan tavoittelijoita.

Syreś sanoo, etteivät he saa tukea ”minkään valtion tiedustelupalvelulta”.

Liitto järjestää mielenosoituksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja on pitänyt kokouksia europarlamentissa.

Syreś on puhunut YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin kokouksessa ersän kielellä. Ersien neuvosto on vedonnut YK:hon ja Euroopan Neuvostoon, jotta nämä reagoisivat kansallisten vähemmistöjen sortoon Venäjällä.

Hänen mukaansa ersät saavat Ukrainassa paljon sympatiaa, sillä ”ukrainalaiset ymmärtävät heidän ongelmiaan”.

Sen sijaan muualla maailmassa viestiä on vaikea saada läpi.

Hänen johtamaansa delegaatiota ei päästetty Virossa vuonna 2021 järjestettyyn Suomalais-ugrilaiseen maailmankongressiin, ja hän joutui pitämään tiedotustilaisuutensa ulkosalla.

”Sitten sitä näytettiin kaksi päivää Viron tv-kanavilla.”

Syreśin mukaan Viro ja Suomi ovat pelänneet olla heidän puolellaan, koska ne ovat kaiken varalta halunneet säilyttää välit ”Venäjää johtaviin rikollisiin”.

”He viittaavat kansainvälisen oikeuden [mukaisten rajojen] noudattamiseen. Se on kyynistä. Me emme halua kuolla vain siksi, ettei kansainvälistä oikeutta rikottaisi.”

”Sotilaallisen erikoisoperaation” piti kohentaa Venäjän turvallisuutta, mutta onkin käynyt päinvastoin: sotatoimet ulottuvat jo Venäjän alueelle.

Venäjä on kyseenalaistanut naapurivaltioidensa rajat sillä seurauksella, että nyt sen omat rajat on kyseenalaistettu ensimmäisen kerran sitten Tšetšenian sotien.

Voiko ersien separatismiin suhtautua vakavasti?

Suomalais-ugrilaisia kansoja on pidetty Venäjän vähemmistöistä lojaaleimpina. Ajatus itsenäistymistä olisi tuntunut aikaisemmin ulkoavaruudesta temmatulta. Se tuntuu yhä hyvin epätodennäköiseltä – mutta kuitenkin aavistuksen verran vähemmän epätodennäköiseltä kuin puolitoista vuotta aikaisemmin.

Kuinka itsenäistyminen sitten tapahtuisi? Ersillä ei ole divisioonia.

Syreś luottaa Venäjän hajoamiseen Ukrainan sodan seurauksena.

”Se on vääjäämätöntä. Ei voi olla niin, että Neuvostoliitto hajosi, mutta sen Venäjäksi formatoitu tynkä säilyisi. Olisi haitallista olla valmistautumatta siihen.”

Vaikka Venäjälle tulisi uusi valta, se tuskin haluaisi päästää vähemmistökansoja otteestaan.

Syreś arvostelee Venäjän oppositiota siitä, ettei se anna arvoa muiden kansojen itsemääräämisoikeudelle, vaan haluaa ennen muuta pelastaa Venäjän. Aleksei Navalnyi on puhunut ”tulevaisuuden upeasta Venäjästä” kysymättä, haluavatko kaikki siihen mukaan.

”Meillä on eroavat intressit, mutta heidän kanssaan on keskusteltava.”

Syreśin mukaan Venäjä muistaa vähemmistöjä vain silloin kun se tarvitsee niitä.

Bolševikit lupasivat omakielistä koulutusta ja kirjallisuutta, mutta kansallinen älymystö päätyi vankileireille ja teloitettavaksi.

”Toisessa maailmansodassa valtio vetosi, että kukistetaan yhdessä vihollinen. Sodan jälkeen 1946–47 lapset saivat kuolla ersäkylissä nälkään.”

Venäjän presidentiksi 1991 noussut Boris Jeltsin kehotti alueita ottamaan ”niin paljon valtaa kuin pystytte nielemään”.

”[Mordvan tasavalta] houkuteltiin federaatioon lupaamalla valtiollisuutta. Saatte valita oman presidentin. Kaikki kielet ovat tasa-arvoisia. Kuten aina, he huijasivat”, sanoo Syreś.

1990-luvun alussa ersien keskuudessa tapahtui kansallinen herääminen. Perustettiin Erzäń mastor -lehti ja kielen pelastussäätiö. Kirjailijat ja muusikot aktivoituivat. Alettiin järjestää Rasjken Ozks -rukouksia.

Nyt kaikki on Syreśin mukaan menetetty.

”Viranomaiset ovat kaapanneet lehden ja säätiön. Ne toteuttavat Moskovan tahtoa. Juhlamme he ovat muuttaneet sirkustapahtumaksi, jonka takaa ei näy, kuinka ersän kansaa tuhotaan. Viime vuoden rukouksessa oli paikalla paljon turvallisuuspalvelun edustajia. Liput oli kielletty. Se kertoo, kuinka he pelkäävät.”

Kielen tila on Syreśin mukaan surkea.

”Puhujien määrä on vähentynyt koko ajan. Kouluissa on yksi vapaaehtoinen oppitunti viikossa. Olen puhunut ersän kielen opettajien kanssa. Parin minuutin kuluttua he vaihtavat venäjään, kun keskustelu menee liian vaikeaksi. Se on surullista.”

Syreśin mukaan kielen ainoa pelastus on se, että se tulee käyttöön virallisena kielenä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla politiikassa, taloudessa, kulttuurissa ja jokapäiväisessä elämässä.

Kaikkein huolestuttavinta on ersien määrän romahtaminen.

Kun vuoden 1989 väestönlaskennassa Venäjällä eli yli miljoona mordvalaista, nyt heitä on alle puoli miljoonaa.

Mihin ersät ja mokšat ovat kadonneet? Heistä on tullut venäläisiä.

Kuinka heidät sitten saadaan löytämään identiteettinsä uudelleen?

Syreś uskoo, että tämä tapahtuu itsestään Venäjän hävitessä.

”Kun ei ole enää hienoa olla venäläinen, ihmiset alkavat muistella, mistä ovat kotoisin. Monet palaavat ersiksi. Venäläisyys ei ole etnistä, vaan se on kompensaatiota orjuudesta. Venäläinen ymmärtää, että hän on orja ja ylhäällä ovat tsaari ja jumala, mutta hän kompensoi tätä tuntemalla olevansa osa suurta ja mahtavaa imperiumia.”

Nyt Venäjän valtio on Syreśin mielestä alkanut tuhota ersiä myös fyysisesti lähettämällä heitä sotaan.

”Olemme heille kulutustavaraa. He ovat perustaneet [Mordvan tasavallassa] kolme vapaaehtoispataljoonaa. Tiettävästi vapaaehtoisten rekrytointi on sujunut huonosti. Propagandasta huolimatta ihmiset ymmärtävät, mitä tapahtuu.”

Vanhimpien neuvosto on julkaissut ohjeita, kuinka voi vastustaa liikekannallepanoa.

”Ei ole normaali tilanne, että ihminen pelkää vastustaa valtiota, joka haluaa lähettää hänet kuolemaan ja tappamaan toisia ihmisiä.”

Syreśin mukaan avoimista lähteistä tiedetään, että 80 Mordvasta lähtenyttä sotilasta on kuollut, mutta todellisuudessa määrä on hänen mukaansa moninkertainen.

”Pelkästään viime viikolla haudattiin seitsemän, eikä heistä ole kerrottu julkisuudessa.”

Ersiä taistelee myös Ukrainan puolella. Ainakin yksi heistä, ersäläinen aktivisti Ledjai eli Aleksei Veštševailov on kaatunut.

Syreśin puheet kuulostavat näkökulmasta riippuen utopistisilta, vaarallisilta tai innostavilta. Merkitystä on sillä, että joku kyseenalaistaa suomalais-ugrilaisten kansojen status quon, jossa ne hiipuvat Venäjän armoilla.

Syreśin painavin argumentti on se, että osana Venäjää vähemmistökansoilla ei ole tulevaisuutta.

”Meidän on toimittava, koska vaihtoehtoja ei ole. Joko opimme puolustamaan itseämme tai tuhoudumme kokonaan.”