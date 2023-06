Parlamentti toivoo jäsenmailta ratkaisua asiaan pian.

Bryssel

EU-parlamentti äänesti torstaina voimaan päätöslauselman, jossa kannetaan huolta oikeusvaltion tilasta ja perusoikeuksista Unkarissa sekä kyseenalaistetaan Unkarin kyky hoitaa uskottavasti EU-puheenjohtajan tehtävää vuonna 2024.

Unkari on jäsenmaiden kierron mukaisesti puheenjohtajamaa heinäkuun 2024 alusta vuoden loppuun asti.

Parlamentin päätöslauselman puolesta äänesti 442 meppiä ja sitä vastaan 144 meppiä.

Parlamentti pyytää päätöslauselmassa, että neuvosto eli jäsenmaat löytäisivät puheenjohtajuuteen ”asianmukaisen ratkaisun mahdollisimman pian”. Jäsenmailla on korkea kynnys puuttua asiaan, eikä parlamentilla ole huolenilmauksen lisäksi siinä päätösvaltaa.

Unkari on ollut vuodesta 2018 artikla 7 -menettelyssä. Artikla 7 on EU:n perussopimuksessa, ja sen perusteella EU:n neuvosto voi todeta, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti EU:n perustana olevia arvoja.

EU-maiden ministerien pitää kuulla kansallisia viranomaisia ennen arvion antamista, ja näitä Unkarin kuulemisia on ollut useaan otteeseen muun muassa eurooppaministereiden kokouksissa.

”Neuvoston on aika miettiä vakavasti, voiko maa uskottavasti hoitaa EU:n neuvoston puheenjohtajuutta, jos siihen kohdistuu artikla 7 -menettely”, sanoo yksi päätöslauselman ajajista, ranskalainen vihreitä edustava Gwendoline Delbos-Corfield.

Parlamentti äänesti viime syksynä voimaan päätöslauselman, jonka mukaan Unkaria ei voi enää pitää täytenä demokratiana.