Sota muuttaa monumenttien paikkoja Venäjällä ja sen naapurimaissa.

Venäjä on palauttanut kunniaan stalinismin perintöä. Se poisti hiljattain liettualaisten ja puolalaisten kyyditettyjen muistomerkit Etelä-Siperiasta Irkutskin kaupungin ja Permin alueelta.

Venäjän etelänaapuri Kazakstan sen sijaan on valmis vaalimaan stalinismin uhrien muistoa.

Toukokuun viimeisenä päivänä hiekka-arolla Kazakstanissa paljastettiin uusi monumentti stalinismin aikaisen vankileirin muistoksi. Asialla oli Liettuan kansanmurhan ja vastarinnan tutkimuskeskus yhdessä ukrainalaisten ja kazakstanilaisten kanssa.

Monumentin massiivisin osa on kaksi umpikujaan päätyvää betoniseinää. Seinämässä on rivissä harmaita ihmisen varjokuvia. Betoniseinän lähellä on risti ja kivi, jossa on omistuskirjoitus liettualaisille poliittisille vangeille vuosilta 1948–1955.

Ristin toisella puolen on kivi, joka on omistettu ukrainalaisille poliittisille vangeille samoilta vainon vuosilta. Ympärillä näkyy pelkkää hiekkaa.

Näkymän tyhjyyden keskelle nousseesta monumentista on kuvannut sosiaalisen median tililleen muistomerkin suunnitellut liettualainen arkkitehti, Algis Vyšniūnas.

Vankileirimonumentin paljastamisen jälkeen paikalla muistettiin stalinismin aiheuttaman nälänhädän kazakstanilaisia uhreja. Keskiaasialaista tasavaltaa johdetaan autoritaarisin ottein, mikä ei ollut este päivän pyhittämiselle totalitarismin uhreille.

Paikalla olivat Liettuan kansanmurhan ja vastarinnan tutkimuskeskuksen mukaan myös Viron ja Japanin edustajat.

Muisto stalinismin uhreista yhdistää monia Venäjän naapurimaita. Sota on nostanut pintaan tunteen kaiken toistumisesta.

Sama tunne ajaa Baltian maita ja Puolaa poistamaan julkisilta paikoilta kymmenittäin neuvostohallinnon pystyttämiä monumentteja.

Viro on vajaassa vuodessa poistanut 148 neuvostomonumenttia ja hautamuistomerkkiä tai -laattaa prosessista vastaavan valtion puolustusinvestointien keskuksen, Rkik:n, mukaan.

Monumenttien lisäksi joukossa on neuvostoaikaisten muistomerkkien laattoja, joita vaihdetaan neutraalimpiin.

Valtiolla on edessä vielä 48 kohteen poisto tai laatan vaihto.

Kaikista muistomerkeistä ei päätä vain valtio. Kirjailijat äänestivät keväällä, saako kyydityksiin osallistuneen kirjailija Juhan Smuulin (1922–1971) kohokuva jäädä kirjailijaliiton talon julkisivuun Tallinnan vanhassakaupungissa. HS kertoi suositun humoristin taustan paljastumisesta huhtikuussa.

Smuulin reliefi sai jäädä paikoilleen osana talon historiaa. Kirjailijaliitto järjestönä oli kommunistihallinnon yhteistyöelin, vaikka kaikki kirjailijat eivät olleet, puheenjohtaja Tiit Aleksejev perusteli Viron yleisradioyhtiölle ERR:lle.

Juhan Smuulin kohokuva kirjailijaliiton talon julkisivussa Tallinnassa.

Liitto päätti toukokuussa lisätä kohokuvan yhteyteen skannattavan suoralinkin, jonka kautta pääsee tutustumaan kirjailijan menneisyyden pimeään puoleen.

Latvia suhtautui neuvostomonumentteihin pitkään sallivammin kuin muut Baltian maat. Viro siirsi neuvostosotilaan patsaan, Pronssisoturin, Tallinnan keskustasta hautausmaalle mellakoiden ja Venäjän protestien saattelemana vuonna 2007.

Liettua taas poisti neuvostosymboliikan kaupunkikuvastaan pian Venäjän kaapattua Krimin Ukrainalta ja sodan alettua vuonna 2014.

Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen Latvia määräsi poistettavaksi 69 yli kolmestasadasta neuvostomuistomerkistä. Kunnat ovat kuitenkin päättäneet itse poistaa alueeltaan vielä enemmän muistomerkkejä. Latvian yleisradioyhtiö LSM raportoi jo viime vuonna yli sadan neuvostohallintoa ylistävän kohteen poistosta.

Viimeisin tapaus on Riiasta toukokuun viimeiseltä viikolta. Silloin lähtövuorossa ei enää ollut neuvostomonumentti, vaan Venäjän kansallisrunoilija Aleksandr Puškin (1799–1831).

Moskova oli lahjoittanut patsaan Riialle vuonna 2009. Riian silloinen kaupunginjohtaja, europarlamentaarikko Nils Ušakovs paljasti patsaan yhdessä venäläisen Puškinin kulttuurikeskuksen ja Venäjän suurlähetystön edustajien kanssa kaupungin historiallisessa keskustassa Kronvaldin puistossa.

Valtion perintökohteiden suojelusta ja historiallisen Riian suojelusta vastaavan viraston lupaa patsaan pystytykselle ei ollut. Siksi kaupunki päätti, että patsas on laiton. Puškin ei tiettävästi myöskään koskaan käynyt Riiassa. Patsas odottaa varastossa uutta sijoituspaikkaa.