Alustavan raportin mukaan matkustajajuna ajautui väärälle raiteelle, jossa se törmäsi tavarajunaan. Lähes 300 ihmistä kuoli ja noin tuhat loukkaantui Itä-Intiassa.

Alustavan raportin mukaan Intian tuhoisan junaturman aiheutti The Coromandel Express -matkustajajunan ajautuminen väärälle raiteelle, kertovat rautatieviranomaiset ja Odishan poliisiviranomaiset. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Times of India ja India Today.

Lauantaina julkaistun alustava tutkintaraportin mukaan The Coromandel Express -juna ajautui pääradan sijaan silmukkaraiteelle, jossa se törmäsi pysäköityyn tavarajunaan.

”Tämä saattoi johtua inhimillisestä virheestä viestinnässä. The Coromandel Express oli saanut vihreän valon siirtyä pääradalle kohti Chennaita”, viranomaiset sanoivat The Times of Indian mukaan.

Törmäyksen voimasta 130 kilometriä tunnissa kulkeneen matkustajajunan kaikki 22 vaunua suistuivat raiteilta. Ainakin kolme niistä pomppasi viereiselle raiteelle, jossa ne osuivat toiseen matkustajajunaan, Howrah Superfast Expressiin, joka oli juuri ohittamassa asemaa seitsemän aikaan illalla paikallista aikaa. Kahdessa matkustajajunassa oli yhteensä 2 000 matkustajaa, kertoo Tribune India.

Intian pääministeri Narendra Modi vieraili lauantaina junaturman onnettomuuspaikalla.

Intian rautateiden silmukkaradat ovat yleensä noin 750 metrin mittaisia ja niiden tarkoituksena on sujuvoittaa liikennettä asemilla ja tehdä enemmän tilaa junien säilytykseen, Tribune India selittää.

Perjantai-illan junaturma sattui Bahanagar Bazar -asemalla, Balasoressa Odishan osavaltiossa.

Kyseessä on Intian tuhoisin junaonnettomuus kuluvan vuosituhannen aikana. Tutkintaraportista puhuneiden viranomaisten mukaan onnettomuudessa on kuollut 261 ihmistä ja loukkaantunut 900 ihmistä. Aiemmin on uutisoitu myös suuremmista uhriluvuista. Esimerkiksi yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoitti 280 kuolleesta ja yli tuhannesta loukkaantuneesta, ja uutistoimistot 288 kuolleesta.

Pelastustyöntekijät kantoivat junaonnettomuuden uhria lukiorakennukseen, jota käytettiin väliaikaisesti onnettomuuden kuolonuhrien tunnistamiseen.

Esimerkiksi vuonna 2021 Intian junaliikenneonnettomuuksissa kuoli yhteensä jopa 16 000 ihmistä, kertoo CNN. Kansallisten rikoskirjausten mukaan jopa 67,7 prosenttia näistä kuolemista johtui junasta putoamisesta tai junan törmäämisestä ihmisiin raiteilla.

Intian pääministeri Narendra Modi ja rautateistä vastaava ministeri Ashwini Vaishnaw vierailivat onnettomuuspaikalla lauantaina. Vaishnaw on tiedottanut Twitter kanavallaan rahakorvauksista onnettomuuden uhreille ja omaisille.

Kuolemantapauksista rautatieministeri lupaa reilun 11 300 euroa, vakavista loukkaantumisista reilut 2 260 euroa ja lievistä loukkaantumisista noin 565 euroa.

Pääministeri Modi on tavannut turman uhreja myös sairaalassa. Intialaismedioiden mukaan Modi on sanonut, ettei onnettomuudesta vastuussa olevia tulla armahtamaan.

Pelastustöistä vastanneet viranomaiset kertoivat lauantaina AFP:lle, että pelastusoperaatio on ohi ja ”Kaikki ruumiit ja loukkaantuneet viety pois onnettomuuspaikalta”.