Belgorodin alueella on viime päivinä ja viikkoina tehty useita iskuja. Sodan leviäminen Venäjälle sisältää riskejä Ukrainalle, jolle asetoimitusten turvaaminen on kohtalonkysymys.

Venäläiset vapaaehtoiset käyttivät länsiaseita iskiessään Belgorodiin, selviää yhdysvaltalaistiedustelun löydöksistä. Tiedustelutiedot eivät ole julkisia, vaan niistä kertoo anonyymi lähde The Washington Post -sanomalehdelle.

Kaksi venäläistä vapaaehtoisryhmää, Vapaan Venäjän legioona ja Venäjän vapaaehtoisjoukko RDK, tekivät laajan iskun Ukrainan rajan lähellä sijaitsevaan Venäjän Belgorodiin 22. toukokuuta. Ensin mainittu ryhmä on osa Ukrainan asevoimien ulkomaalaisjoukkoja, toinen itsenäisempi äärioikeistolainen vastarintaryhmä.

Kolme iskussa käytettyä panssaroitua MRAP-ajoneuvoa (Mine-Resistant Ambush Protected vehicles) oli toimitettu Yhdysvalloista, neljäs Puolasta, Yhdysvaltain tiedustelutiedon tuntevat lähteet kertoivat.

Yhdysvaltain Irakissa ja Afganistanissa käyttämät, miinankestävät MRAP-ajoneuvot on suunniteltu räjähteiltä ja väijytyksiltä suojautumiseen. Yhdysvaltain puolustusvoimien laatiman listan mukaan niitä on toimitettu Ukrainaan Venäjän suurhyökkäyksen aikana yli 500 kappaletta.

Lisäksi Venäjälle hyökänneillä taistelijoilla oli belgialais- ja tšekkiläisvalmisteisia kiväärejä ja ainakin yksi AT4-panssarintorjuntasinko, selviää valokuvista, joiden todenmukaisuuden The Washington Post kertoo varmentaneensa. Ruotsalaisvalmisteiset AT4-singot ovat olleet käytössä niin Yhdysvaltain kuin joidenkin muidenkin länsimaiden asevoimien käytössä.

Jo päivä Belgorodin iskun jälkeen, The New York Times uutisoi, että se oli tunnistanut ainakin kolme MRAP-ajoneuvoa Belgorodin hyökkäyksestä sosiaalisessa mediassa julkaistuista kuvista. Kaksi niistä oli lehden mukaan päätynyt Venäjän asevoimien joukoille.

Näköhavaintoja tuli myös muusta länsikalustosta, kuten Humvee-ajoneuvoista, joita on Yhdysvaltain puolustusvoimien mukaan annettu Ukrainaan yli 2 000 kappaletta.

Belgorodissa jaettiin humanitaarista apua ihmisille, jotka olivat paenneet Belgorodin alueelle muun muassa Šebekinoon tehtyjä iskuja.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Matthew Miller totesi kuitenkin saman päivän tiedotustilaisuudessa, että maa suhtautuu ”tässä vaiheessa skeptisesti” raportteihin yhdysvaltalaiskaluston käyttämisestä Venäjällä.

Ulkomailta toimitettu aseapu on ollut Ukrainalle välttämättömyys, jotta se on pystynyt jatkamaan puolustautumistaan Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Kun sotaa oli kulunut vuosi, pelkästään Yhdysvaltain Ukrainaan lupaaman sotilaallisen tuen arvo ylsi yli 43 miljardiin dollariin, selviää sota-avustuksia tilastoivan ajatushautomon Kiel Institute for the World Economyn sivuilta.

Yhdysvaltain puolustusministeriön viestintäjohtaja John Kirby on sanonut, ettei Yhdysvallat korvamerkitse lähettämiään aseita tietyille yksiköille, vaan ukrainalaiset päättävät, kuinka ne jaetaan, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Aseiden päätyminen Ukrainan rajojen ulkopuolelle on sen sijaan arkaluontoinen kysymys. Yhdysvallat, kuten moni muu maa, on linjannut, että aseita saa käyttää ainoastaan Ukrainassa.

The Washington Postin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja on kysyttäessä vastannut, ettei Yhdysvallat ”rohkaise tai salli hyökkäyksiä Venäjän sisällä”.

Iskut Venäjän puolella rajaa ovat kuitenkin yleistyneet. Paikallisviranomaiset ovat raportoineet Ukrainan iskuista Belgorodin alueelle viime öinä, ja heidän mukaansa iskut ovat jatkuneet sunnuntaina, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

AFP:n mukaan esimerkiksi Šebekinoa on pommitettu viime päivinä raskaasti ja sieltä on paennut ihmisiä.

Ukrainalaissotilaita MRAP-ajoneuvon sisällä lähellä Bahmutin etulinjaa 30. toukokuuta.

Ukraina on aiemmin kiistänyt osallisuutensa Venäjän puolella tapahtuneisiin iskuihin. Ukrainan mukaan niiden takana olisi Venäjän hallintoa vastustavia venäläisiä vapaaehtoisjoukkoja.

Asiantuntijat ovat arvioineet Ukrainan tekevän yhteistyötä venäläisten vapaaehtoisjoukkojen kanssa. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen totesi Venäjän maaperälle tehdyn maahyökkäyksen jälkeen toukokuussa olevansa ”täysin varma” siitä, että hyökkäyksen suunnittelusta ja valmistelusta olivat vastanneet käytännössä Ukrainan asevoimat.

Sodan leviäminen Venäjän puolelle sisältää uhkia myös Ukrainalle. Esimerkiksi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö on todennut, ettei pidä yksiselitteisen selvänä, että Belgorodin operaation tyyppiset iskut edistäisivät Ukrainan pitkän aikavälin tavoitteita.

”Jos miettii Ukrainan sodan oikeutusta, on se saanut tukea puolustussodalle, jota käydään Ukrainan puolella. Ukrainan kädet ovat melko sidotut, kun sen tukijat pelkäävät sodan leviämistä”, Käihkö sanoi HS:lle pian Belgorodin maahyökkäyksen jälkeen.

Ongelmia tuo myös Venäjän johtoa vastustavien venäläisten vapaaehtoisten kansallismielisyys. Esimerkiksi Venäjän vapaaehtoisjoukon perusti Ukrainassa asuva uusnatsi Denis Nikitin, ja ryhmä ajaa valkoisten ylivaltaa.

Natsikytkökset eivät todennäköisesti edistäisi Ukrainan tavoitetta houkutella lisää aseapua maahan.

Käytännössä Ukrainaa avustavien maiden on ylipäätään vaikea seurata, minne aseet sodan keskellä päätyvät. Yhdysvaltalaisen CNN-kanavan haastattelemien puolustusviranomaisten ja -asiantuntijoiden mukaan aselähetyksiin liittyy riski vääriin käsiin päätymisestä.

Tämä on kuitenkin tietoinen riski, jonka Yhdysvaltain hallinto on valmis ottamaan. Juuri nyt hallinto näkee suurempana riskinä sen, että Ukrainan aseistamisessa epäonnistuttaisiin, yksi viranomainen perustelee.