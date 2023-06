Onnettomuus, jossa oli mukana kolme junaa, on Intian kuluvan vuosituhannen tuhoisin. Se sisälsi myös paljon huonoa onnea.

Intian perjantaisen junakatastrofin aiheutti todennäköisesti häiriö sähköisessä opastejärjestelmässä, kertoi rautateistä vastaava ministeri Ashwini Vaishnaw sunnuntaina. Viranomaisten mukaan junaliikenteen on tarkoitus jatkua keskiviikkona

Perjantain turma oli Intian tuhoisin onnettomuus koko 2000-luvulla, ja se sisältää myös huonoa onnea. HS käy läpi, mitä törmäyshetken etenemisestä, onnettomuuden syystä ja uhreista nyt tiedetään.

Onnettomuuden uhrit

Onnettomuuden matkustajajunissa oli yhteensä 2 296 ihmistä, kertoo yhdysvaltalaiskanava ABC News.

Viranomaisten mukaan kuolonuhreja on 275, uutisoi BBC. Aiemmin jopa 288 matkustajan kerrottiin kuolleen, mutta muutamat ruumiit on laskettu kahteen kertaan, viranomaiset sanovat.

Ylhäältä päin kuvattu onnettomuuspaikka 4. kesäkuuta. Erityisesti onnettomuudessa vaurioitui The Coromandel Express -matkustajajuna.

Paikalliset viranomaiset kertoivat BBC:lle, että suurin osa uhreista on tunnistamatta ja viranomaiset lataavat heistä kuvia hallituksen nettisivuille ja suorittavat dna-testausta tarvittaessa.

Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui 1 175 ihmistä, joista yli ainakin yli puolet on päässyt kotiin.

Intian rautatieministeri on luvannut uhreille ja omaisille rahakorvauksia onnettomuudesta. Kuolemantapauksista valtio maksaa 11 300 euroa, vakavista loukkaantumisista reilut 2 260 euroa ja lievistä loukkaantumisista noin 565 euroa.

Miten törmäyshetki eteni

Perjantaina paikallista aikaa noin kello seitsemän illalla Bahanagar Bazarin asemalle saapui kaksi matkustajajunaa, yksi etelästä, toinen pohjoisesta. Asema sijaitsee Balasoressa, Odishan osavaltiossa, Itä-Intiassa.

The Coromandel Express oli matkalla Länsi-Bengalin pääkaupungista Kalkutasta Intian eteläkärjessä sijaitsevan Tamil Nadun pääkaupunkiin Chennaihin. Toinen juna, Howrah Superfast Express oli puolestaan matkalla Yesvantpurista Howrahiin.

Pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä onnettomuuspaikalla 3. kesäkuuta.

Pelastustyöntekijöitä junan raunioissa. Lauantaina viranomaiset ilmoittivat, että pelastusoperaatio on päättynyt.

Viranomaisten mukaan vastakkaisiin suuntiin matkalla olleiden junien oli tarkoitus ohittaa toisensa asemalla. Niille molemmille paloi vihreä valo ja ne molemmat etenivät sallittua, vajaan 130 kilometrin tuntinopeutta, viranomaiset kertoivat sunnuntaina. Vihreä valo merkitsee, että matkan jatkamisen aseman läpi olisi pitänyt olla turvallista.

Raiteet oli kuitenkin asemoitu niin, että The Coromandel Express ajautui pohjoiseen suuntaavan pääradan sijaan sivuraiteelle, jolle oli pysäköity tavarajuna. Tavarajuna pysyi törmäyksessä paikallaan, mutta matkustajajuna suistui raiteiltaan. Veturi ja osa The Coromandel Expressin junavaunuista lensi tavarajunan päälle.

Onnettomuushetkellä Howrah Superfast Express oli jo pääosin ohittanut turmapaikan. Osa raiteiltaan suistuneista The Coromandel Expressin vaunuista kuitenkin pomppi päin Howrah Superfast Expressin häntäosaa, minkä seurauksena myös sen perä suistui raiteelta ja kääntyi ympäri.

Onnettomuuden syy

Intian rautateistä vastaava ministeri Ashwini Vaishnaw totesi sunnuntaina, että turman aiheutti todennäköisesti häiriö sähköisessä opastejärjestelmässä ja muutos raiteiden sähköisessä lukituksessa.

Vaishnaw totesi, ettei halua mennä turman yksityiskohtiin.

”Annetaan raportin tulla julki”, hän sanoi intialaiselle ANI-uutistoimistolle. ”Sanon ainoastaan sen, että juurisyy ja siitä vastuussa olevat ihmiset on tunnistettu.”

Tavarajuna pysyi törmäyksessä paikoillaan, mutta siihen törmännyt The Coromandel Express syöksyi täysin raiteiltaan. Samalla se suisti raiteilta vastaan tulevan matkustavaunun perän.

Alustavan tutkinnan mukaan The Coromandel Express sai ensin merkin siirtyä pääraiteelle, mutta vihreä valo vedettiin pois, ja juna siirtyikin sivuraiteelle, kertoi uutistoimisto The Press Trust of India The Guardianin mukaan.

Kun rautatieministeriön edustajalta, Jaya Verma Sinhalta kysyttiin, voisiko opastejärjestelmän häiriössä olla kyse sabotaasista, hän sanoi, ”ettei mitään ole suljettu pois”, kertoo ABC News.

Infrastruktuuriasiantuntija Partha Mukhopadhyay sanoi BBC:lle, ettei sen, että pääradalla palaa vihreä valo, vaikka raide vie sivuraiteelle, pitäisi olla edes mahdollista. Lukitusjärjestelmän pitäisi toimia myös häiriötilanteissa.

”Tämä tasoinen häiriö on melko ennennäkemätön”, hän sanoi.

Toisella puolella Intiaa, Lounaisen rautatiealueen johtaja oli helmikuussa varoittanut sähköisen järjestelmän vakavista vioista ja vaatinut toimia, kertoo India Today -intialaislehti.