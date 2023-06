Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yrittivät jälleen sunnuntaina painostaa Sudanin sodan osapuolia tulitauko­neuvotteluihin.

Taistelut Sudanissa ovat jälleen kiihtyneet tulitauon päätyttyä lauantaina, raportoi uutistoimisto Reuters.

Maan pääkaupungin Khartoumin asukkaat kertoivat taisteluista eri puolilla kaupunkia sunnuntaina, jonka lisäksi aktivistit kertovat ainakin 40 ihmisen kuolleen Pohjois-Darfurin osavaltiossa.

Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian avulla Sudanin asevoimien ja sitä vastaan taistelevien RSF-joukkojen välille neuvoteltu tulitauko rauhoitti taisteluita hieman ja helpotti humanitaarisen avun toimittamista maahan. Tulitauko alkoi 22. toukokuuta, mutta sitä kuitenkin rikottiin toistuvasti kuten aiempiakin tulitaukoja.

Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yrittivät jälleen sunnuntaina painostaa Sudanin sodan osapuolia tulitaukoneuvotteluihin. Sudanissa on solmittu useita tulitauko­sopimuksia kahdeksatta viikkoa jatkuvien taistelujen aikana, mutta yksikään ei ole pitänyt.

Saudi-Arabian ulkoministeriön mukaan sekä Sudanin armeijan että sitä vastaan RSF-joukkojen edustajat ovat edelleen Jeddan rannikkokaupungissa.

Yli 1 800 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa ja sadoittain on haavoittunut. Noin 1,2 miljoonaa ihmistä on paennut taisteluja kodeistaan ja pitkälle yli 400 000 on paennut ulkomaille. Taistelut ovat syösseet jo valmiiksi rutiköyhän maan yhä lähemmäs täysimittaista humanitaarista katastrofia.