Wagnerin viestintäosaston julkaiseman videon on jakanut muun muassa tutkivan journalismin Bellingcat-verkoston asiantuntija.

Palkka-armeija Wagnerin viestintäosasto on julkaissut videon, jolla Venäjän asevoimien everstiluutnantti tunnustaa ampuneensa kohti Wagner-joukkoja ja riisuneensa nämä aseista 10-12 alaisensa kanssa. Hän sanoo olleensa humalassa ja perustelee ampumista henkilökohtaisella kaunalla.

Wagner-palkkasotilaat taistelevat Ukrainaa vastaan Venäjän asevoimien rinnalla, mutta Wagnerin perustaja Jevgeni Prigožin syytti vastikään Venäjän sotilaita räjähteiden asettamisesta Wagner-joukkojen kulkureitille, kun nämä olivat perääntymässä Bahmutista luovutettuaan asemat valtaamastaan kaupungista Venäjän asevoimille.

Videon on jakanut Twitterissä muun muassa tutkivan journalismin Bellingcat-verkoston bulgarialainen Venäjä-asiantuntija Hristo Grozev. Hänen mukaansa on vahvistettu, että kyse on todella Venäjän armeijan everstiluutnantista nimeltä Roman Venevitin.

Puitteet videolla näyttävät siltä kuin Venevitin olisi sotavanki. On mahdotonta tietää, puhuuko hän totta vai onko hänet pakotettu sanomaan halutut asiat.

Englanniksi tekstitettynä videon on jakanut muun muassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko.