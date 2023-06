Taistelut ovat kiihtyneet viikonlopun ja maanantain aikana. Ukraina voi hyökkäysoperaatioillaan tunnustella asiantuntijan mukaan muun muassa venäläisten asemia.

Venäjä väitti maanantaina pysäyttäneensä suuren ukrainalaishyökkäyksen Donetskin alueella. Ukrainalaiset ovat kuitenkin kiistäneet hyökkäyksen.

”Meillä ei ole mitään tällaista tietoa, emmekä kommentoi valheellisia väittämiä”, Ukrainan asevoimien edustaja kertoi uutistoimisto Reutersille.

Ukraina on kuitenkin tehnyt useita hyökkäyksiä viime päivinä, minkä lisäksi eri viranomaiset ovat julistaneet ainakin epäsuorasti radiohiljaisuuden hyökkäyksen aloittamisajankohdasta.

Kaikki nämä tekijät ovat nostattaneet esille kysymyksen siitä, onko Ukrainan suuri vastahyökkäys alkamassa.

HS kokosi tähän juttuun vastaukset kolmeen suureen kysymykseen, jotka nyt pyörivät vastahyökkäyksen ympärillä.

Onko Ukrainan vastahyökkäys alkanut?

Ensin se suurin kysymys, eli voidaanko nyt puhua Ukrainan vastahyökkäyksestä. Helsingin Sanomia avustava Ukraina-asiantuntija John Helin korostaa, että vastahyökkäys kannattaa nähdä jatkumona.

”Vuhledarin ja Velyka Novosilkan sekä osittain Zaporižžjan suunnassa tehdyt hyökkäykset eivät ainakaan vielä vaikuta olevan se päähyökkäys, mutta kyseessä on selkeä muutos aikaisempaan.”

”Sitovat ja tunnustelevat hyökkäykset ovat osa jatkumoa. Niillä on omat roolinsa laajemmassa hyökkäysoperaatiossa.”

Onkin todennäköistä, että selkeä raja vastahyökkäyksen alkamiseen voidaan vetää vasta, kun se on ollut useamman päivän käynnissä.

Toisaalta myös muita merkkejä vastahyökkäyksen alkamisen lähentymisestä on havaittavissa. Esimerkiksi useat ukrainalaiset viranomaiset, kuten puolustusministeri Oleksi Reznikov ovat jakaneet viime päivinä sosiaalisessa mediassa videon, jonka voidaan nähdä olevan viittaus tulevaan hyökkäykseen.

”Näimme pyyntöjä hiljaisuudesta operaatioita kohtaan myös Hersonin vastahyökkäyksen aikana. Silloin kun Ukraina lähtee suorittamaan hyökkäysoperaatioita, on muistutettu korostuneesti operaatioturvallisuuden merkityksestä. Tällainen loose lips sink ships -tyyppinen viesti on tarkoitettu ennen kaikkea ukrainalaisille itselleen”, Helin sanoi viitaten toisen maailmansodan aikaiseen propagandaviestiin, joka varoitti ihmisiä varomattomasta puheesta sota-aikana.

Ukrainan vastahyökkäysvaihe on Helinin mukaan siis selkeästi alkanut ja sen voisi sanoa alkaneen Bahmutin laidoilla tehdyistä hyökkäyksestä. Vaihe, jossa Ukraina määrittää hyvin paljon sitä, missä ja miten taistellaan, on ollut päällä pidemmän aikaa.

Tunnustelevat ja venäläisjoukkoja sitovat hyökkäykset kertovat Helinin mukaan siitä, että varsinainen suurempi yritys alkaa olla melko lähellä.

”Kuinka lähellä, on vaikea sanoa. Ukraina voi aloittaa vastahyökkäyksen silloin, kun se kokee tilanteen olevan tarpeeksi suotuisa. Kaikki pelimerkit alkavat olla aika lailla valmiina varsinaista vastahyökkäystä varten.”

Missä vastahyökkäyksiä nähdään?

The Guardian -lehden mukaan Donetskin ja Zaporižžjan alueella taistelut ovat kiihtyneet ”merkittävästi” sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Moskovan tukeman Vostok-pataljoonan komentajan Aleksandr Hodakovskin mukaan ukrainalaisjoukot olisivat edenneet Donetskin länsiosassa Velyka Novosilkan alueella.

”He valtasivat yhden asemamme, mutta kärsivät kouraantuntuvia menetyksiä.”

Hyökkäystoimet eivät Hodakovskin arvion mukaan ole merkki vastahyökkäyksestä. Toisaalta, jos ukrainalaisjoukot saavuttaisivat läpimurron alueelle, voisivat he vahvistaa asemiaan lisäjoukoilla.

Myös Helinin mukaan hyökkäyksiä on tehty Velyka Novosilkan alueella.

”Eilen hyökkäyksiä oli useilla alueilla vahvennettujen komppanioiden voimin videotodisteiden mukaan.”

Venäjän väitteet siitä, että ukrainalaiset olisivat hyökänneet jopa useiden pataljoonien voimin ovat Helinin mukaan epäuskottavia. Ukrainalaiset ovat kuitenkin hyökänneet alueella tavalla, joka on selkeä muutos aiempaan.

Ukrainalaispataljoonaan kuuluu noin 400 sotilasta ja noin 50 ajoneuvoa.

Myös venäläiset sotabloggaajat ovat The Guardianin mukaan ilmaisseet huolensa Velyka Novosilkan hyökkäyksestä.

Lisäksi muun muassa ISW:n mukaan Vapaan Venäjän legioona (LSR) ja Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) jatkoivat taistelutoimiaan Venäjän Belgorodissa sunnuntaina. Geopaikannettujen videoiden perusteella joukot etenivät kohti noin 3,5 kilometrin päässä Ukrainan rajalta sijaitsevaa Novaja Tavolžankan kylää.

Belgorodin tilanne on kuitenkin Helinin mukaan vielä epäselvä. Taisteluja on kuitenkin käyty vain rajan läheisyydessä ja hän pitää epätodennäköisenä, että Ukrainan suuren hyökkäyksen kärki suuntautuisi kyseiselle alueelle.

”Lähteet puhuvat ukrainalaisten joukkokeskittymistä etelässä.”

Zaporižžjan alueella Venäjän nimittämän nukkehallinnon johtaja Vladimir Rogov kertoi ukrainalaisten suorittaneen hyökkäyksiä.

”Vihollinen käytti hyökkäyksessään suurempia joukkomääriä kuin eilen yrittäen saada aikaan järjestäytyneen läpimurron. Taistelu on käynnissä.”

Wagner-palkkasotilaiden johtaja Jevgeni Prigožin puolestaan kertoi Reutersin mukaan ukrainalaisten vapauttaneen osan Berhivkan kylästä, joka sijaitsee Bahmutista pohjoiseen. Hän kutsui tapahtunutta ”häpeälliseksi” ja vaati Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigua sekä Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia saapumaan eturintamalle vahvistamaan joukkojen taistelutahtoa.

”Tulkaa vain, kyllä te pystytte siihen! Ja jos ette, kuolette sankareina.”

Minkälaista kalustoa Ukraina tarvitsee vastahyökkäyksessään?

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut esimerkiksi The Wall Street Journal -lehden haastattelussa, että Kiova tarvitsee kiireisesti Patriot-ohjuksia. Näiden avulla voitaisiin suojata muun muassa eturintaman joukkoja ilmaiskuilta. Venäläisillä on presidentin mukaan ilmaherruus eturintamilla, mikä tarkoittaa suuria ukrainalaismenetyksiä, jos ilmatorjuntaa ei ole riittävästi.

Patriot-järjestelmä kuvattuna vuonna 2022.

Myös Helin nostaa esille, että ukrainalaiset tarvitsevat edelleen tykistö- ja ilmatorjunta-ammuksia. Patriot-järjestelmien merkitys nousee kuitenkin esille todennäköisesti epäsuorasti, sillä ne ovat esimerkiksi Kiovan tukena. Tämä toki tarkoittaa, että muita ilmatorjuntajärjestelmiä voidaan vapauttaa etelän suuntaan.

”Pitkässä juoksussa Ukraina tulee tarvitsemaan vastahyökkäyksen jälkeenkin kaikenlaista raskasta kalustoa, kuten panssari- ja miehistönkuljetusvaunuja tappioidensa korvaamiseen. Vastahyökkäystä itseään voidaan tuskin millään laajemmilla kalustolahjoituksilla enää auttaa. Sillä mennään, mitä on.”

