Puolan pyrkimys alueelliseksi suurvallaksi saa myönteistä vastakaikua Baltiassa. Saksan korvaaminen Puolalla ei ole realistista, arvioi tutkija.

Puolan määrätietoinen varustautuminen on muuttanut sen yhä mieluisammaksi naapuriksi Baltian maille. Naapurukset ovat haudanneet vanhat kaunat ja Liettuan presidentti toivottaa Puolan armeijaa tervetulleeksi alueelle.

Liettuan strategisiin tavoitteisiin kuuluu ”enemmän Puolaa Liettuassa”, sanoi presidentti Gitanas Nausėda viime viikolla liettualaisen TV3:n haastattelussa.

Nausėda kertoi Puolan presidentti Andrezj Dudan soittaneen ja ehdottaneen ”erittäin mielenkiintoista” sotilaallisen yhteistyön tiivistämistä.

Puhelusta ja Liettuan presidentin näkemyksistä kertoivat viikonloppuna muun muassa Liettuan yleisradioyhtiö Lrt ja Puolan tietotoimisto Pap.

Vähän aiemmin Liettuan ja Puolan puolustusministerit olivat tavanneet ja sopineet keskinäisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Liettua oli ilmoittanut ostavansa puolalaisia Grom-ohjusjärjestelmiä.

HS kertoi Puolan noususta alueelliseksi suurvallaksi alkuviikosta. Baltian maissa pyrkimys herättää suuria toiveita.

Liettuan puolustusministeri Arvydas Anušauskas (vas.) ja Puolan puolustusministeri Mariusz Błaszczak ja tapasivat kokouksessa Legionowossa Puolassa 22. toukokuuta.

Naton monikansallisia joukkoja Liettuassa johtaa Saksa, jolta Liettua on jatkuvasti pyytänyt suurempaa läsnäoloa kuin mihin Saksa on ollut valmis. Liettua on suorastaan vaatinut Saksaa sijoittamaan prikaatin alueelleen, kun taas Saksa on tarjoutunut pitämään prikaatin valmiudessa kotimaassa.

Empivän Saksan korvaaminen määrätietoisella Puolalla on alkanut kuulostaa varteenotettavalta vaihtoehdolta Puolan-ystävien korvissa Vilnassa.

Kyse voisi olla Puolan joukoista Liettuassa rotaatioperiaatteella tai pysyvämmin, Nausėda spekuloi Lrt:n mukaan.

Tiivistyvä sotilasyhteistyö Puolan kanssa ei presidentti Nausėdan mukaan kuitenkaan muuta tavoitetta lisätä Saksan sotilaallista läsnäoloa maassa, kuten jotkut poliitikot Vilnassa toivovat.

Joidenkin poliitikkojen ehdotus harkita Saksan korvaamista Puolalla ei ole realistinen, arvioi liettualainen tutkimusjohtaja Tomas Jermalavičius sähköpostitse Tallinnan Kansainvälisestä puolustustutkimuskeskuksesta, Icds.

Jermalavičiusin mukaan Puola pystyy lähivuosina lisäämään Baltian puolustukseen enintään komppanian.

”Pataljoonan taisteluosasto, prikaatista puhumattakaan, ylittää sen nykyiset kyvyt”, Jermalavičius kommentoi.

Jermalavičiusin mukaan Puola keskittyy edelleen strategisessa ajattelussaan oman maan puolustukseen. Puolustettavana on pitkä raja niin Valko-Venäjän kuin Venäjän erillisalueen Kaliningradin kanssa. Niiden välissä se puolustaa yhteistä rajaa Liettuan kanssa, Suwalkin käytävää, joka yhdistää Baltian maat isompiin Nato-maihin.

Hitaasti Puola on alkanut ajatella, että sen puolustus voi alkaa Viron Narvasta, arvioi Jermalavičius. Hän pitää tätä edellytyksenä Puolan painoarvon kasvattamiselle Natossa.

Aikoinaan Suomen mahdollinen rooli Natossa rinnastettiin Puolaan. Venäjän naapurimaana sen pääasiallinen tehtävä olisi vastata omasta puolustuksestaan. Nyt Puolalta odotetaan enemmän, ja se on jo panostanutkin näyttävästi rajojensa ulkopuolelle.

Puolan hävittäjät ja 150 hengen miehistö vastaavat vuoronperään muiden Nato-maiden kanssa Baltian rauhanajan ilmavalvonnasta Liettuan Šiauliaista tai Viron Ämarista käsin. Tähän on totuttu jo 2000-luvulta.

Maavoimien joukkojaan Puola toi 2020-luvulla Latviaan Kanadan johtamien monikansallisten joukkojen osaksi. Rotaatioperiaatteella Latviassa on noin 250 puolalaista sotilasta. Lisäksi se panostaa Itämeren alueen moniin kansainvälisiin harjoituksiin.

Tällä vuosikymmenellä Puola yrittää neuvotella itselleen vaikutusvaltaisempaa asemaa myös Naton komentojärjestelmässä, mitä panostus omien rajojen ulkopuolelle edesauttaa. Puolan Nato-suurlähettiläs Tomasz Szatkowski kirjoitti tavoitteesta viime syksynä verkkolehdessä Wszystko Co Najważniejsze.

Viro, Latvia ja Liettua eivät kuulu maihin, jotka pitävät esillä Puolan oikeusvaltiokehityksen heikkouksia. Monet EU-maat ovat huolestuneet siitä, että Puolan oikeusjärjestelmän uudistukset voivat altistaa tuomarit poliittiselle ohjaukselle.

EU:n tuomioistuimen kesäkuun alussa antaman tuomion mukaan Puolan 2019 voimaan tullut oikeuslaitosuudistus heikentää tuomareiden riippumattomuutta ja on vastoin EU:n perussopimusta.

Baltian maille ensisijaista on ollut Puolan kanssa yhteinen linja Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten toimien ja Ukrainan tukemisen suhteen. Niitä yhdistää maantieteellinen asema kahden suuren, Saksan ja Venäjän, välissä. Avainkokemukset lähihistoriasta ovat samankaltaiset. Niitä on pitkään yhdistänyt käsitys myös siitä, kuinka toimia nyky-Venäjän kanssa.

Neljä maata pyrkii saamaan äänensä kuuluville säännöllisesti julkaistavilla yhteisillä vetoomuksilla. Välillä ne sopivat päätöksistä keskenään.

Viime syksynä Baltian maat ja Puola päättivät yhtä aikaa sulkea rajan Schengen-viisumilla matkustavilta Venäjän kansalaisilta. Suomen vastaava päätös seurasi hieman myöhemmin.

Talvella Baltian maiden ja Puolan urheiluministerit vetosivat kansainväliseen olympiakomiteaan, jotta Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita ei päästettäisi kilpailemaan myöskään ilman maidensa lippua. Perusteluna oli, etteivät he ole riippumattomia hallinnosta ja edistävät valtioidensa politiikkaa ja propagandaa. Asiasta kirjoitti muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR.

Kevään ja kesän aikana Viron, Latvian ja Liettuan parlamentit sekä Puolan senaatti ovat vuorollaan äänestäneet tuestaan Ukrainan pääsemiseksi Natoon. Yhteisellä linjallaan ne pohjustavat Nato-maiden heinäkuista huippukokousta.

Liettuan suhde Puolaan ei perinteisesti ole ollut yhtä mutkaton kuin Viron.

Vielä ennen toista maailmansotaa Puola piti hallussaan Vilnaa, joka on Liettuan historiallinen keskus ja nykyinen pääkaupunki.

Viime vuosikymmenellä Puolan ja Liettuan välit kiristyivät jo siitä, saavatko Liettuassa asuvat puolankieliset käyttää asiapapereissaan Liettuan aakkosiin kuulumattomia kirjaimia.

Liettualaistelevision haastattelussa viime viikolla presidentti Nausėda kiitteli Puolan kanssa syntynyttä hyvää dynamiikkaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla.

Dynamiikka on levinnyt puolustuksesta ainakin kielipolitiikkaan. Ensi lukuvuonna Liettuan opetusministeriö suosittelee lisäämään puolan opetusta koulujen toisena vieraana kielenä venäjän sijaan. Liettua on päättänyt myös sallia puolalaiset kirjaimet puolankielisten henkilöpapereissa.