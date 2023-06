Oikeudenkäynnissä on kyse syytöksistä, joiden mukaan Mirror Group Newspapersin toimittajat ovat hakkeroineet prinssi Harryn ja muiden korkeassa asemassa toimivien ihmisten puhelimia.

Britannian kuninkaan Charles III:n pojan prinssi Harryn odotetaan todistavan tänään tiistaina oikeudenkäynnissä, jossa on syytettynä iltapäivälehtien kustantaja.

Oikeudenkäynnissä kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Jos Harry ilmaantuu brittisaliin, on kyseessä historiallinen tapahtuma: hänestä tulisi ensimmäinen Britannian kuninkaallinen, joka on todistanut oikeussalissa yli vuosi­sataan. Edellinen tapaus on vuodelta 1890, kun Walesin prinssi Albert Edvard – myöhemmin kuningas Edvard VII – todisti Tranby Croftin uhkapeli­skandaalin oikeuden­käynnissä.

Harryn oli tarkoitus ilmaantua saliin jo maanantaina, mutta niin ei käynyt, ilmeisesti myöhäisen saapumisajan takia.

Oikeudenkäynnissä on kyse syytöksistä, joiden mukaan Mirror Group Newspapersin (MNG) toimittajat ovat hakkeroineet prinssi Harryn ja muiden korkeassa asemassa toimivien ihmisten puhelimia.

Syytösten mukaan Daily Mirrorin, Sunday Mirrorin ja The Peoplen toimittajat olisivat käyttäneet hyväkseen matkapuhelinten tietoturvassa ilmennyttä puutetta, minkä avulla toimittajat pääsivät käsiksi esimerkiksi puhelinpostiin.

Uutistoimisto Reutersin kertoo väitetyn laittoman tiedonkeruun tapahtuneen vuosina 1991–2011.

Prinssi Harryn lisäksi monet muutkin julkisuuden henkilöt syyttävät MNG:n toimittajia hakkeroinnista. Syytteiden mukaan toimittajat tai heidän palkkaamansa avustajat harjoittivat laajaa puhelin­hakkerointia ja muita laittomia toimia paljastaakseen heistä tietoja.

MNG myönsi oikeudenkäynnin alussa 10. toukokuuta syyllisyytensä joihinkin laittoman tiedonkeruun muotoihin. Se kuitenkin kielsi syytteet puhepostin sieppaamisesta, kertoo AFP.

Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän jopa seitsemän viikkoa. Prinssi Harryn tapausta on määrä käsitellä kolmen päivän ajan tällä viikolla eli maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

Prinssi Harry on kohdistanut brittilehdistöön useita syytöksiä erottuaan kuninkaallisista tehtävistään vuoden 2020 alussa.