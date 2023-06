Naton nykyisen pääsihteerin Jens Stoltenbergin kausi päättyy syksyllä. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on noussut yhdeksi usein mainituksi nimeksi keskustelussa seuraavasta pääsihteeristä.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin vierailu Washingtonissa maanantaina on herättänyt keskustelua siitä, olisiko Frederiksen vahvoilla sotilasliitto Naton seuraavaksi pääsihteeriksi.

Naton nykyisen pääsihteerin Jens Stoltenbergin kausi päättyy syksyllä, ja veikkailu sopivista seuraajista on kiihtynyt Naton heinäkuussa pidettävän Vilnan-huippukokouksen lähestyessä.

Frederiksen tapaa presidentti Joe Bidenin Valkoisessa talossa Suomen aikaa maanantai-iltana. Vierailulla on kerrottu keskusteltavan muun muassa transatlanttisen turvallisuuden ja talouden vahvistamisesta sekä Ukrainan tukemisesta.

Yhdysvaltojen sana luonnollisesti painaa, kun Nato-maat valitsevat korkeinta virkajohtajaansa.

”En aio ryhtyä näihin spekulaatioihin. Haluaisin toistaa sen, mitä olen sanonut aiemmin, että olen iloinen saadessani olla Tanskan pääministeri”, Frederiksen kommentoi itse ennen vierailua Tanskan yleisradion DR:n mukaan.

NorjaLAINEN Stoltenberg, hänkin maansa entinen pääministeri, on toiminut tehtävässään nyt liki yhdeksän vuotta. Hänen kauttaan on jatkettu jo kolmesti.

Sodan jyllätessä Euroopassa pitkäaikaisen ja verraten suositun pääsihteerin korvaaminen ei ole helppoa: Naton profiili on sodan myötä kasvanut ja pääsihteeriin kohdistuu nyt paljon huomiota.

Pääsihteerin valinnalle ei ole minkäänlaista selkeää prosessia vaan se on poliittisen keskustelun tulos.

Asiasta pitää saavuttaa konsensus kaikkien 31 Nato-maan kesken. Vahvoilla ovat toisin sanoen ehdokkaat, jotka voidaan suvaita kaikissa maissa.

Pääsihteeri on perinteisesti ollut eurooppalainen. Valintaan vaikuttanevat esimerkiksi kandidaatin ja hänen edustamansa maan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan ja maan panostukset liittokunnassa.

Jos sosiaalidemokraatti Frederiksen, 45, valittaisiin, olisi hän jo kolmas peräkkäinen pääsihteeri Pohjoismaista.

Frederiksenin myötä Nato saisi samalla ensimmäisen naispääsihteerin, mitä tiettävästi pidetään yhtenä etuna hänen hyväkseen.

Hidaste hänelle saattaisi olla, ettei Tanska tällä hetkellä yllä Naton asettamaan puolustusmenojen tasoa koskevaan tavoitteeseen, eli kahteen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tanska kuitenkin ilmoitti vastikään viime viikolla, että se lisää puolustusmenojaan merkittävästi. Se sijoittaa puolustukseen 143 miljardia kruunua eli 19,2 miljardia euroa kymmenen vuoden aikana. Yhdessä Ukrainalle annettavan lisätuen kanssa rahoituksella yllettäisiin Naton tavoitteeseen tänä vuonna ja ensi vuonna, Tanskan puolustusministeriö laski. Pysyvästi tavoitteeseen on määrä päästä 2030.

JulkisuudEssa ja taustakeskusteluissa Naton pääsihteerispekulaatioissa esillä ovat olleet myös esimerkiksi Britannian puolustusministeri Ben Wallace, Viron pääministeri Kaja Kallas, Hollannin pääminisetri Mark Rutte, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ja Kanadan varapääministeri Chrystia Freeland.

Wallace on itse kertonut olevansa kiinnostunut tehtävästä. Rutte on antanut ymmärtää olevansa haluton. Sánchezille hidaste voi olla se, että hänellä on edessään vaalit myöhemmin tänä vuonna. Viron Kallas saattaisi olla, joillekin Nato-maille liian ”haukkamainen” tehtävään.

Esimerkiksi Politico-lehti nosti aiemmin keväällä esiin myös huhut Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ympärillä. Hänen kautensa komissiossa loppuu kuitenkin vasta vuonna 2024.

Keskusteluissa tulevasta pääsihteeristä on toistuvasti kuulunut myös kysymys siitä, pyydetäänkö Stoltenbergia lopulta kuitenkin jatkamaan edelleen, ainakin lyhyen aikaa.

Norjan yleisradio NRK uutisoi huhtikuussa omiin lähteisiinsä perustuen, että lyhyt jatkokausi olisi todennäköinen.

”Minulla ei ole muita suunnitelmia kuin lopettaa työni Natossa syksyllä suunnitellusti. Olen ollut siellä kaksi kertaa odotettua kauemmin”, Stotenberg itse sanoi NRK:lle tuolloin.