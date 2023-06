Amerikkalaisviranomaisten mukaan Kremliin iskeneet lennokit laukaistiin Venäjän sisältä käsin, ei Ukrainan puolelta.

Ukraina on luonut Venäjälle agenttiverkoston, jonka tarkoitus on järjestelmällisesti sabotoida venäläisiä kohteita, kertoo amerikkalainen uutiskanava CNN.

Uutiskanavan tiedot perustuvat useiden Yhdysvaltain tiedustelupalvelua lähellä olevien lähteiden haastatteluihin. Lähteiden mukaan Ukraina on antanut agenteille käyttöön myös lennokkeja, joiden avulla nämä voivat iskeä vihollisen kohteisiin.

CNN:n mukaan yhdysvaltalais­viranomaiset uskovat, että väitetyt Ukraina-mieliset, Venäjällä toimivat agentit olivat myös Kremliin toukokuun alussa tehdyn lennokkihyökkäyksen takana. Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat CNN:lle, että agentit laukaisivat Kremliin kohdistetut lennokit Venäjän sisältä käsin, eivät Ukrainasta, kuten aiemmin arvioitiin.

CNN:n lähteiden mukaan on yhä epäselvää, ovatko myös muut viime viikkoina Venäjälle tehdyt lennokki-iskut laukaistu niin ikään Venäjän rajojen sisältä.

CNN:n haastattelemien yhdysvaltalaislähteiden mukaan Ukraina-mieliset agentit ovat pääosin korkea-arvoisia virkamiehiä. Haastatellut uskovat, että Ukraina on toimittanut agenteille ukrainalaisvalmisteisia lennokkeja. Todisteita siitä, että iskuissa käytetyt lennokit olisivat Yhdysvaltain toimittamia, ei lähteiden mukaan ole.

Haastateltujen mukaan on epäselvää, miten agentit ovat toimittaneet lennokit vihollislinjojen taakse. Kaksi CNN:n haastattelemaa lähdettä arvioi, että lennokkien osia on kuljetettu monimutkaisten salakuljetusreittien kautta Venäjälle, jossa ne on koottu iskukykyisiksi lennokeiksi.

CNN:n siteeraaman eurooppalaisen tiedusteluviranomaisen mukaan Venäjän ja Ukrainan välistä rajaliikennettä on hyvin vaikea hallita, jonka vuoksi myös lennokkien osia on mahdollista salakuljettaa rajan yli. Tiedusteluvirkamiehen mukaan ukrainalaiset ovat harjoittaneet salakuljetusta jo useiden vuosien ajan – käytännössä suurimman osan siitä ajasta, jolloin Venäjä ja Ukraina ovat olleet sodassa keskenään. Haastatellun tiedusteluviranomaisen mukaan sodan molemmat osapuolet yrittävät selviytyä parhaansa mukaan.

”Ja tämä on Venäjän reuna-aluetta, jossa käteisellä saa ihmeitä aikaan”, tiedusteluviranomainen kertoi uutiskanavalle.

CNN

Yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet kertoivat jo toukokuun lopulla The New York Timesille (NYT), että Kremliin kohdistettu lennokki-isku oli todennäköisesti Ukrainan armeijan erikoisyksikön tai tiedustelun toteuttama.

Moskovaan iskettiin lennokeilla myös varhain viime viikon tiistaina. Iskujen kerrottiin vaurioittaneen lievästi kolmea kerrostaloa. Lisäksi venäläisviranomaiset ilmoittivat viime keskiviikkona lennokki-iskuista, jotka kohdistuivat kahteen Etelä-Venäjällä sijaitsevaan öljynjalostamoon.

Iskuja on tapahtunut myös Ukrainan rajan lähellä sijaitsevalla Belgorodin alueella.

Venäjä on toistuvasti syyttänyt lennokki-iskuista Ukrainaa, joka Venäjän mukaan yrittää provosoida maata iskuilla.

Ukraina on järjestelmällisesti kiistänyt Venäjän syytteet, ja sen mukaan esimerkiksi toukokuun alussa Kremliin suunnattu lennokki-isku oli Venäjän lavastama.