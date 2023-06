Pence jätti tarvittavat paperit Yhdysvaltojen liittovaltion vaali­komissiolle maanantaina.

Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Mike Pence asettui maanantaina virallisesti ehdolle Yhdysvaltojen republikaanisen puolueen esivaaliin vuonna 2024 järjestettäviä presidentinvaaleja varten.

Pence jätti tarvittavat paperit Yhdysvaltojen liittovaltion vaalikomissiolle ja aikoo Reutersin tietojen mukaan aloittaa kampanjansa keskiviikkona Iowassa.

Pencen, 63, ehdolle asettuminen esivaaliin on ollut odotettua, mutta HS kertoi sunnuntaina, että Pencen mahdollisuuksia hyvin kilpaillussa esivaalissa pidetään ohuina. Esivaalissa ylivoimaisesti suosituimpia ovat Floridan kuvernööri Ron DeSantis sekä entinen presidentti Donald Trump, jonka varapresidenttinä Pence toimi vuosina 2017–2021. Pence tuki Trumpia siihen saakka, kunnes Trump kieltäytyi vahvistamasta vuoden 2020 presidentinvaalien tulosta.

Real Clear Politics -sivuston laskemien gallup-keskiarvojen mukaan Trumpia kannattaa yli 53 prosenttia vastaajista ja DeSantis on toiseksi suosituin ehdokas noin 22 prosentilla. Pencen suosio ennen virallista ehdokkaaksi asettumista oli alle neljä prosenttia.

Republikaanien esivaalien ensimmäinen väittely järjestetään elokuussa. Päästäkseen republikaanisen puolueen ehdokkaaksi ehdokkaalla tulee The New York Timesin mukaan olla vähintään 40 000 erillistä lahjoittajaa, ja vähintään 20 eri osavaltiosta tai alueelta tulee tulla vähintään 200 lahjoittajaa.

40 000 lahjoittajan määrää on pidetty korkeana vähemmän tunnettujen republikaanien keskuudessa. Republikaanien esivaaliin on kuitenkin NYT:n mukaan asettumassa ehdolle pelkästään tällä viikolla New Jerseyn ex-kuvernööri Chris Christie tiistaina ja Pohjois-Dakotan kuvernööri Doug Burgum keskiviikkona.

Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Joe Biden kertoi helmikuussa hakevansa jatkokautta.