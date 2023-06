Kara-Murza tuomittiin huhtikuussa 25 vuodeksi vankilaan muun muassa maanpetoksesta.

Euroopan unioni ilmoitti maanantaina asettaneensa pakotteita yhdeksälle venäläiselle virkamiehelle, jotka osallistuivat venäläisen oppositio­aktivistin Vladimir Kara-Murzan vangitsemiseen.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan kritisoinut Kara-Murza tuomittiin huhtikuussa 25 vuodeksi vankilaan maanpetoksesta ja muista syytteistä. Kara-Murza on valittanut tuomiosta, joka on pisin venäläiselle oppositio­hahmolle viime vuosina annettu tuomio.

Pakotteiden kohteena olevien venäläisten joukossa on apulais­oikeus­ministeri, tuomareita sekä vankilan virkamies, joka on EU:n mukaan vastuussa halventavasta kohtelusta, joka on johtanut Kara-Murzan terveyden heikkenemiseen. Oppositio­aktivistin vaimo Evgenia Kara-Murza kertoi toukokuussa uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että hänen miehensä terveys on heikentynyt telkien takana.

Pakotteiden kohteena olevien omaisuus on jäädytetty eivätkä he saa matkustaa EU-maihin tai niiden kautta.

EU:n korkea edustaja Josep Borrell sanoi lausunnossa, että Kara-Murzan ankara vankeus­tuomio osoitti selvästi Venäjän oikeuslaitoksen poliittisen väärinkäytön itsenäisten äänien tukahduttamiseksi.