Arvio perustuu muun muassa USA:n tiedustelusatelliittien keräämään tietoon.

Yhdysvaltojen johdossa uskotaan, että Ukrainan pitkään odotettu suuri vastahyökkäys on käynnissä, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan amerikkalaiset perustavat arvionsa esimerkiksi USA:n tiedustelusatelliittien keräämään tietoon. Satelliitit ovat havainneet lisääntynyttä liikettä Ukrainan taisteluasemissa.

Yhdysvaltalaiset sota-analyytikot uskovat myös, että Ukrainan joukot ovat tehneet ensimmäisen hyökkäyksensä saadakseen selville Venäjän joukkojen asemat ja vahvuudet. Tämä on Yhdysvaltain asevoimien perinteinen taistelutaktiikka, jota USA on opettanut Ukrainan joukoille, NY Times kertoo.

Taktiikka, josta Yhdysvallat käyttää termiä ”reconnaissance by force” eli tiedustelu voimalla jatkunee lehden haastatteleman muutaman päivän ajan. Näin Ukraina testaa venäläisten joukkojen potentiaalisia heikkouksia, sotilasvoimaa ja moraalia, NY Timesin haastattelulähde sanoo.

Valkoisen talon tiedottajan John Kirbyn mukaan mahdollisesta vastahyökkäyksestä tiedottaminen on Ukrainan johdon tehtävä. Hän sanoi kuitenkin USA:n tehneen ”kaiken mahdollisen” auttaakseen Ukrainaa valmistautumaan hyökkäykseensä.

Venäjän puolustusministeriö väitti maanantaina sekä tiistain vastaisena yönä torjuneensa Ukrainan suuria hyökkäyksiä Donetskissa. Ukrainan johdosta viestittiin Venäjän maanantaisen väitteen olevan ”valeuutinen”.

Ukraina on todennut jo aiemmin, ettei se muutenkaan aio tiedottaa virallisesti vastahyökkäyksensä aloittamisesta.