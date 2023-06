Kahovkan pato Etelä-Ukrainan Hersonissa tuhoutui tiistain vastaisena yönä. Patoaltaasta Dneprjoen alajuoksulle purkautuva vesi nosti vedenpintaa yli kymmenellä metrillä.

Veli-Pekka Tynkkynen

Padon tuhoutumisen aiheuttama ympäristö­tuho on pitkä­kestoinen, kertoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ympäristö­politiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

”Monet asiat ovat virran mukana vaihtaneet paikkaa. Siellä on öljyä, joka päätyy lopulta mereen. Siellä on sota-alueelta miinoja, jotka vaihtavat paikkaa. Voidaan puhua eko­katastrofista”, hän sanoo.

Tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan tulvaveden tieltä. Maa-alueen puhdistaminen tulee olemaan vaikeaa. Saastunutta vettä valuu myös Krimin kanavaan, josta niemimaa saa juomavetensä.

Syytä padon tuhoutumiseen tutkitaan. Asiantuntijat arvioivat The New York Times -lehdelle padon räjähtäneen sisältä päin, ja jo kauan on kerrottu Venäjän miinoittaneen patoa. Satelliittikuvien perusteella taas on arvioitu, että osa padon yli kulkeneesta tiesillasta oli kadonnut todennäköisesti jo 1.–2. kesäkuuta.

Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet padon tuhoutumisesta toisiaan. Yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon mukaan tähänastinen näyttö on enemmän kallellaan Venäjän syyllisyyden suuntaan.

Tynkkysen mielestä padon tuhoutumisen aiheuttama luonnontuho on joka tapauksessa sodan aloittaneen Venäjän vastuulla.

”Tämä sopii venäläiseen šokeeraavaan tapaan. Olemme nähneet monenlaisia operaatioita ja entistä julmempaa väkivaltaa”, hän sanoo.

”Jos ajatellaan Venäjän sotarikoksia – siviilien tappamista, kiduttamista ja raiskaamista – tämä ekosidi, ympäristörikos, on jatkumoa sille.”

Samoilla linjoilla vastuullisesta tahosta on HS:n Ukraina-asiantuntija ja faktantarkistaja John Helin.

”Vaikka patoa olisi vain huollettu huonosti, Venäjä on edelleen ollut padon hallitsija sotilaallisesti”, hän sanoo.

”Vaikka pato olisi romahtanut muista syistä kuin miinojen räjäytyksestä, se on Venäjän syy enemmän tai vähemmän joka tapauksessa.”

Helinin mukaan sotilaallisesti kumpikaan osapuoli tuskin tulee hyötymään padon tuhoutumisesta.

”Tulva-aalto on täyttänyt Venäjän etuasemat joen vasemmalla rannalla, se on huuhtonut miinakentät pois rannalta. Se on vaikeuttanut Ukrainan yrityksiä päästä joen yli ja upottanut jossain määrin suiston saaret, joilla on käyty kahakointia Ukrainan ja Venäjän välillä.”

Pitkässä juoksussa joen pinta kuitenkin laskee, minkä jälkeen sen pystyy taas ylittämään samalla lailla kuin aiemminkin, sanoo Helin.

Tynkkysen mukaan tulva-alue saattaa kuitenkin jäädä vaikeaksi toiminta­ympäristöksi veden laskettuakin, sillä öljyinen ja kemikaaleja täynnä oleva vesi ei haihdu nopeasti maaperästä.

Yhdysvaltojen johto arvioi The New York Times -lehden mukaan, että Ukrainan odotettu vastahyökkäys on käynnistynyt.

”Taisteluiden intensiteetti tämän viikon alussa sunnuntaista lähtien on selkeästi lisääntynyt, Ukraina selkeästi hyökkää. Kyllä sen voisi sanoa tavalla tai toisella alkaneen”, arvioi Helin.

Venäjä on väittänyt viime päivinä torjuneensa suuren Ukrainan hyökkäyksen Donetskin alueella. Ukraina on kieltänyt, että se tietäisi hyökkäyksestä. Helinin mukaan Ukraina on hyökännyt kolmen tai neljän prikaatin voimin Velyka Novosilkan alueella sunnuntaista lähtien ja saattanut edetä viidestä kymmeneen kilometriä.

”Ukraina hyökkää nyt lähes koko rintaman mitalta.”