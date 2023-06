Hersonissa sijaitseva Kahovkan pato tuhoutui varhain tiistaina. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan tuhosta.

Kahovkan padon tuhoamisen seuraukset sotaan ja sotatoimille ovat merkittävät.

Tuhosta on Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kangaspuron mukaan molemmille osapuolille sekä etua että haittaa. Sitä, onko tuhon takana Ukraina vai Venäjä, ei vielä hänen mukaansa voida tietää. Kyseessä ei kuitenkaan mitä todennäköisimmin ole vahinko tai onnettomuus.

”Kyllä tässä melkein täytyy lähteä siitä, että jompikumpi on sen räjäyttänyt.”

Ukrainan näkökulmasta padon tuhoutuminen tarkoittaa, että Venäjän, omalle puolelleen rakentamat puolustusrakennelmat, -linjat ja miinoitukset peittyvät veden alle ja he joutuvat vetäytymään alueelta.

”Ainakin jossain määrin heidän puolustuslinjansa muuttuvat kelvottomiksi tai tuhoutuvat.”

Ukraina voi edelleen viedä sotilaitaan joen ylitse esimerkiksi veneillä, mutta raskaampi kalusto vaatii sotatietieteiden dosentti Ilmari Käihkön mukaan sillan ylitykseen.

”Ukrainan mahdolliset hyökkäyssuunnitelmat joen yli ovat nyt huomattavasti vaikeampia. Olettaen siis, että suunnitelmat olisivat suuria.”

Venäjän kantilta katsottuna vapautuneet vesimassat vaikeuttavat ukrainalaisten mahdollisia pyrkimyksiä ylittää Dneprjoki.

”Kun joki tulvii ja vesi leviää, tarvitaan hieman enemmän aikaa siihen mahdolliseen joen ylittämiseen kuin aikaisemmassa tilanteessa”, Kangaspuro kertoo.

Humanitääriset seuraukset ovat Käihkön mukaan myös merkittäviä. Sekä Ukraina että Venäjä ovat alkaneet evakuoida ihmisiä tulvavesien tieltä.

Tarkat vaikutukset sotatoimiin tulevat ilmi Kangaspuron mukaan vasta myöhemmin. Nyt voidaan vain katsoa ja odottaa uusia tietoja.

Itse padon tuhoamista Kangaspuro kuvailee näyttäväksi operaatioksi.

”[Tuhoamista] on jo aiemmin spekuloitu. Molemmat osapuolet ovat jo aikaisemmin syytelleet toisiaan aikeista räjäyttää pato.”

Sitä, että Venäjä olisi räjäyttänyt padon tukee Käihkön mukaan myös se, että se on ollut Kremlin joukkojen hallinnassa jo pitkään.

Venäjä ei Käihkön mukaan ole myöskään todennäköisesti sijoittanut alueelle kaikkein kovatasoisimpia joukkojaan. Kremlin silmissä alue on ehkä ollut yksi, josta Ukrainan suuren hyökkäyksen on pelätty tulevan.

”Kaikki tietävät, että [Ukrainan] vastahyökkäys on tulossa ellei se ole jo alkanut. Jos mietitään Venäjän kykyjä vastata siihen, ovat ne melko rajoitetut. Padon tuhoaminen voisi olla yksi tapa, jolla ei-sotilaallisesti voidaan tehdä jotain vastauksena Ukrainan hyökkäykselle.”

Varmuutta syyllisyydestä ei kuitenkaan vielä ole ja Käihkön mukaan sitä voidaan alkaa selvittää vasta, kun esimerkiksi lisää kuvamateriaalia padosta saadaan ja sitä voidaan alkaa analysoida.

Yhtenä vaihtoehtona toki on, että padon rakenteet ovat pettäneet itsestään esimerkiksi aiempien vahinkojen seurauksena.

Pitkän linjan seuraukset liittyvät puolestaan Kangaspuron mukaan Venäjän miehittämän Krimin niemimaan vesihuoltoon.

”Se makea vesi, joka on kulkenut kanavia pitkin Krimille uhkaa nyt ilmeisesti näillä tiedoilla peittyä Kahovkan tekoaltaan tulvavesien alle. Se pilaa juomakelpoisen veden ja tuottaa ilman muuta ongelmia Krimille.”

Niemimaan vesihuolto on jo vuosia ollut Ukrainan ja Venäjän välinen kiistakysymys. Tilanne on nyt Kangaspuron kuitenkin entistä huonompi, sillä Venäjä on tuonut Krimille lisää sotajoukkojaan, jotka aiheuttavat juomaveden kysynnän nousua.

Krimin tilanne ei Käihkön mukaan todennäköisesti helpotu ennen kuin pato on korjattu, mikä on sota-aikana lähes mahdotonta.

”Makean veden turvaaminen on Venäjän prioriteetti, kun taasen Ukrainan mielestä kaikki mikä uhkaa Krimiä on todennäköisesti nykytilanteessa positiivinen asia.”