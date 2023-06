Asiantuntijan mukaan padosta valuu vettä jopa kymmeniä tuhansia kuutiometrejä sekunnissa.

Kahovkan pato on pahasti tuhoutunut ja virtaava vesi on aiheuttanut merkittävän tulvan.

Suomalainen patoasiantuntija arvioi Kahovkan padon tuhoutumisen aiheuttavan suuria vaikutuksia Dneprjoen varrella.

Padon tuhoutuminen on aiheuttanut alueella tulvan, minkä seurauksena asukkaita on alettu evakuoida.

Konsulttina työskentelevä vesitekniikkaan ja laskennalliseen hydrauliikkaan erikoistunut rakennusinsinööri Juha Laasonen arvioi padon tuhoa ja sen vaikutuksia uutiskuvien pohjalta.

”Pahalta näyttää. Vaikutukset tulevat olemaan suuret”, hän toteaa.

Suomessa padot luokitellaan patoturvallisuuslaissa kolmeen eri luokkaan riippuen siitä, kuinka suuria vahinkoja pato-onnettomuus voisi aiheuttaa.

Laasonen arvioi Kahovkan padon kuuluvaan ensimmäiseen luokkaan, jonka määritelmä kuuluu ”1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengille ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle”.

Laasonen epäilee padon tuhoutumisen johtuneen sotilaallisista toimista.

”Sen verran mittavat haitat tästä kyllä tulee. Näin iso murtuma padossa aiheuttaa ison tulvan ja vahinkoja alajuoksulla”, hän arvioi.

Laasosen mukaan padon murtumasta saattaa virrata jopa kymmeniä tuhansia kuutiometrejä vettä sekunnissa.

”Tarkkaa määrää ei voi tietää ilman, että murtuman koko on tiedossa, mutta kuvissa näkyvän kokoluokan perusteella kyse on kymmenistä tuhansista kuutiometreistä sekunnissa”

Laasonen kertoo, että normaalisti tulvavettä säännöstellään padon yläosassa sijaitsevien tulvaluukkujen avulla. Kun vedenpinta alkaa tulva-altaan puolella nousta, sitä voidaan luukkujen avulla valuttaa pois vedenpinnan tasaamiseksi.

”Venäläinen käytäntö esimerkiksi on, että tulvaluukkujen kapasiteetti vastaa noin kerran tuhannessa vuodessa tapahtuvaa tulvaa. Suomessa kapasiteetti vastaa puolestaan kerran kymmenessä tuhannessa vuodessa tapahtuvaa tulvaa.”

”Jos murtuman virtaama olisi kapasiteetiltaan pienempi kuin tulvaluukkujen, olisi kyse normaalimmasta tulvatilanteesta, joka on helpommin hallittavissa. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että pato on tuhoutunut suurilta osin, jolloin vettä vyöryy hallitsemattomasti.”

Laasosen mukaan tulvan seuraukset riippuvat siitä, kuinka pian paikalliset pystyvät reagoimaan tilanteeseen. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, millä tavoin tulva lähtee leviämään.

Mikäli vesimassa muodostaa ison tulva-aallon, tulvavesi yltää tekemään enemmän tuhoja, kuin silloin, jos vesi virtaa tasaisemmin.

The Guardianin mukaan Kahovkan padolla on ollut suuri merkitys. Pato kulkee valtavan Dneprjoen halki ja sen avulla säilötään valtavia määriä vettä. Vesimassan suuruudeksi on arvioitu noin 18 kuutiokilometriä, eli suunnilleen saman verran, kuin mitä Utahin Suuressa Suolajärvessä on vettä.

Vesivarantoja toimitetaan muun muassa Krimin niemimaalle, sekä Zaporižžjan ydinvoimalaan.

Ukrainalle pato on merkittävä ennen kaikkea vesivoiman takia. Padon tuhoutuminen lisää todennäköisesti Ukrainan jatkuvaa energiakriisiä, joka on aiemmin pahentunut Venäjän aiemmin tehtyä hyökkäyksiä kriittiseen infrastruktuuriin.

The Guardianin mukaan padon tuhoutuminen myös aiheuttaisi ongelmia kanavajärjestelmään, jota käytetään viljelmien kastelemiseen Etelä-Ukrainassa.