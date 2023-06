Dneprin patoja on tuhottu ennenkin – kymmeniä­tuhansia kuoli, kun Lenin-voimala räjäytettiin 1941

Kaukaisen Ukrainan patoräjäytys jäi Suomessa pikku-uutiseksi muun muassa siksi, että Suomen armeija oli juuri vapauttamassa Viipurin.

Kahovkan padon räjäytys ei ole Dneprjoella ensimmäinen laatuaan. Edellinen vastaava tuhotyö tehtiin elokuussa 1941, kun valtava Dneproges-vesivoimala räjäytettiin Zaporižžjan kaupungin kupeessa. Zaporižžja sijaitsee reilut 200 kilometriä Kahovkasta yläjuoksulle päin.

Vuoden 1941 räjäytyksen toteutti joko puna-armeija tai Neuvostoliiton salainen poliisi NKVD. Tarkoituksena oli hidastaa natsi-Saksan armeijan Wehrmachtin etenemistä Dneprjoen yli tilanteessa, jossa puna-armeija oli hätää kärsimässä.

DneproGES tunnettiin Neuvostoliitossa myös Lenin-voimalan nimellä. Se oli lajissaan maailman suurimpia ja diktaattori Josif Stalinin johtaman sosialistivaltion ylpeydenaihe.

Brittilehti The Guardianin mukaan Lenin-voimalan pato oli noin 800 metrin levyinen ja 50 metrin korkuinen. Radio Free Europe -kanavan eli RFE:n taannoisen artikkelin mukaan räjäytyksestä vastasi NKVD:n agenttiryhmä, joka oli mahdollisesti lähetetty Stalinin nimenomaisesta käskystä.

Operaatiosta ei annettu minkäänlaista ennakkovaroitusta. Valtoimenaan ryöppyäviin vesimassoihin hukkui jopa kymmeniätuhansia ihmisiä. RFE:n vuonna 2013 tekemässä artikkelissa kerrotaan, että historioitsijat arvioivat kuolleiden määräksi 20 000–100 000.

”Ihmiset huusivat apua. Lehmät ammuivat, siat vinkuivat”, muisteli vuoden 1941 tulvatragedian eloonjäänyt Oleksiy Dotsenko.

”Ihmiset kiipesivät puihin.”

Elokuun 1941 voimalaräjäytys jäi aikanaan melko vähälle huomiolle, koska tiedot olivat hataria ja eri sotarintamilta kantautui muutenkin jatkuvasti merkittäviä uutisia.

Suomessa seurattiin tietenkin ensisijaisesti omia sotatapahtumia. Elokuun lopulla uutisia hallitsi Suomen armeijan menestys, joka huipentui Viipurin vapauttamiseen.

HS:n lisälehti 30. elokuuta 1941.

Kaukaisemmistakin itärintaman tapahtumista kuitenkin kerrottiin Helsingin Sanomissa. HS uutisoi 22. elokuuta ”lontoolaisiin aamulehtiin” viitaten, että ”marsalkka Budjonnyi on Stalinin määräyksestä räjähdyttänyt suuren Dnjeprjoen padon, joka palvelee koko Keski-Ukrainan teollisuuksia”.

Asia vahvistettiin vielä 29. elokuuta pikku-uutisessa otsikolla ”Dnjeprin padot tuhottu”.

Helsingin Sanomien pikku-uutinen 29. elokuuta 1941.

Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto jälleenrakensi padon ja vesivoimalan.

Jälleenrakennusta oli päsmäröimässä kommunistipuolueen uusi aluejohtaja Leonid Brežnev, joka myöhemmin nousi koko neuvostovaltion johtajaksi. Hänet muistetaan eräänlaisena neuvostojärjestelmän pysähtyneisyyden ruumiillistumana.

Vuonna 1946 Brežnev oli 39-vuotias ja saapui Zaporižžjan tuhoutuneelle voimalalle ensimmäistä kertaa. Brežnevin vaikutelmista kertoo Harvardin yliopiston historiaprofessori Serhii Plokhy The Gates of Europe -kirjassaan, joka on Ukrainan historian kokonaisesitys.

”Ruoho kasvoi tiiliskivien ja raudan keskellä”, Brežnev kirjoitti.

”Kulkukoirien ulvonnan saattoi kuulla jo kaukaa, ja kaikkialla oli vain raunioita. Mustavaristen pesät roikkuivat palaneiden puiden oksilla.”