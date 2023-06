Yksimielisessä päätöksessä EIT sanoo Venäjän loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Venäjä ei tutkinut kunnollisesti vuonna 2020 tapahtunutta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkyttämistä, katsoo Euroopan ihmis­oikeus­tuomio­istuin (EIT). Se antoi päätöksensä asiassa tiistaina.

EIT:n mukaan Venäjä ei tutkinut varsinkaan syytöksiä murhayrityksen mahdollisesta poliittisesta motiivista eikä mahdollista valtiollisten toimijoiden osallistumista tapahtumaan.

Oikaisu 6.6. kello 14.00: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lyhenne on suomeksi EIT, ei ECHR, kuten uutisessa aiemmin kerrottiin. ECHR on tuomioistuimen lyhenne tuomio­istuimen englanninkielisestä nimestä, European Court of Human Rights.