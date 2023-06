Ulkoinen isku ja rakenteiden pettäminen ovat asiantuntijoiden mukaan myös mahdollisia padon tuhoutumisen syitä, mutta Kahovkan kohdalla epä­todennäköisiä.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelemat räjähde­asiantuntijat ja tekniikan alan asiantuntijat ovat arvioineet väitteitä Ukrainan Kahovkan padon tuhon syistä.

Entinen pato on osa Kahovkan vesivoimalaa. Pato vaurioitui, mahdollisesti korjaus­kelvottomaksi, tiistaina. Paikalliset asukkaat kertoivat kuulleensa voimakkaan räjähdyksen padon suunnalta kello 2:50 aamuyöllä.

Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan padon räjäyttämisestä, mutta varmuutta tekijästä tai vaurion synnystä ei ole, toteaa esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). ISW:n mukaan tähänastinen näyttö on kuitenkin enemmän kallellaan Venäjän syyllisyyden suuntaan.

ISW:n mukaan joen huomattava leveneminen alajuoksulla vaikeuttaa Ukrainan odotettua vastahyökkäystä. Venäjä on tiettävästi ollut huolissaan Ukrainan sotilaiden aikeista ylittää joki.

Syytöksiä toisen osapuolen suunnittelemasta tuhosta oli esitetty jo pitkään, esimerkiksi viime syksynä. Ennen tämän viikon räjähdystä Kahovkan pato oli venäläisten hallussa.

Kuvakaappaus Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Twitter-tilillä tiistaina julkaistulta videolta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan venäläiset miinoittivat ja räjäyttivät vesivoimalan sisältä käsin.

Venäjä on puolestaan syyttänyt iskusta Ukrainan ”sabotaasia”.

Sisältä käsin räjäyttämisestä puhui myös Ukrainan valtiollisen energiayhtiö Ukrhydroenergon johtaja. Hän sanoi haastattelussa, että ”ohjusisku ei aiheuttaisi tällaista tuhoa, koska tämä voimala rakennettiin kestämään ydinpommi”.

Myös The New York Timesin haastattelemat asiantuntijat arvelet, että padon tuhon aiheutti todennäköisesti sisäinen räjähdys. Asiantuntijat painottavat, että tietoa on hyvin rajallisesti ja antavat siksi varovaisia arvioita.

Räjähdys sisätiloissa ja koko sen vapauttama energia vasten rakenteita tekisi eniten tuhoa. Sekin vaatisi tuhotakseen asiantuntijoiden mukaan yli sata kiloa räjähteitä. Räjäyttäminen ulkoa käsin pommilla tai ohjuksella saisi aikaan vain murto-osan sisäisen räjähdyksen tuhosta.

Ulkoinen pommitus vaatisi myös moninkertaisesti suuremman räjähteen saavuttaakseen tiistaina nähdyn tuhon.

”Taistelukärkeen mahtuu räjähteitä rajallisesti. Edes suora osuma ei välttämättä tuhoaisi patoa. Se vaatii merkittävän määrän energiaa”, räjähdeasiantuntija ja tekniikan professori Nick Glumac Illinoisin yliopistosta sanoi lehdelle.

Glumac kehottaa kuvittelemaan rakenteen voimaa, joka pystyy kannattelemaan valtavaa vesimassaa.

”Sen piteleminen ei ole hiuskarvan varassa, nämä rakenteet ovat jykeviä”, Glumac toteaa.

Venäläissotilaat partioivat Kahovkan voimalaitoksella 21. lokakuuta.

Yli vuoden kestäneiden raskaiden taisteluiden jälkeen Kahovkan pato on kärsinyt toistuvista vaurioista.

Venäjä otti padon haltuunsa viime vuonna edetessään Dneprjoelle ja sen yli, mutta kuukausia myöhemmin ukrainalaiset työnsivät Venäjän joukot pois länsirannalta.

Venäläiset pitivät kiinni padon hallinnasta. Joesta ja padosta muodostui osa rintamaa.

Elokuussa Ukrainan ohjus osui padon päällä kulkevaan tiehen. Marraskuussa, kun venäläisjoukot vetäytyivät joen toiselle puolelle, osa tiestä tuhoutui räjähdyksessä. Iskun jälkeisissä kuvissa patoluukut näyttivät vahingoittuneen, mutta NYT:n mukaan luukkujen alla olevien rakenteiden vaurioista ei ollut viitteitä.

On epäselvää, riittäisivätkö padon taisteluissa saamat vauriot läheskään sen hajoamiseen.

”Patoja kyllä murtuu, se on ehdottomasti mahdollista”, patojen tuhoja tutkinut tekniikan professori Gregory B. Baecher Marylandin yliopistosta sanoi The New York Timesille.

Baecher piti kuitenkin epäilyttävänä Kahovkan padon kokemia tuhoja.

Vesi työntyi tuhoutuneen Kahovkan padon ohi tiistaina 6. kesäkuuta. Kuvakaappaus presidentti Zelenskyin Twitter-tilillä julkaistulta videolta.

Viime marraskuusta lähtien luukkuja avaavat ja sulkevat pukkinosturit ovat NYT:n mukaan hädin tuskin liikkuneet. On kuitenkin epäselvää, ovatko ne olleet poissa käytössä kokonaan.

Vesi laski talvella ensin ennätyksellisen alhaiseksi. Keväällä sulanut lumi ja sateet taas valuivat tekojärveen ja nostivat veden korkeimmalle 30 vuoteen.

Tämä näkyy esimerkiksi Ranskan maantiede- ja avaruusjärjestöjen yhtymä Theiaan julkaisemaan datassa Kahovkan tekojärven vedenkorkeudesta. Data katkeaa päivään ennen padon tuhoa, mutta sen edeltämä korkeusennätys erottuu selkeästi.

Toukokuusta lähtien vesi on noussut padon luukkujen yli ja padon harjalle. Viime viikon satelliittikuvassa iso osa ajoradasta oli poissa. Ei kuitenkaan ole varmaa, oliko sen vienyt mukanaan virtaava vesi vai oliko se tuhoutunut iskussa.

NYT:in haastattelema asiantuntija toteaa, että jotkin padot ovat tuhoutuneet poikkeuksellisen vahvojen virtausten niin sanotussa ylivirtauksessa.

”Yleensä sellainen vika alkaisi padon maaosasta, jommastakummasta päädystä penkereellä”, professori Baecher kertoi NYT:ille.

Videot ja kuvat kuitenkin näyttävät, että Kahovkan pato murtui ensin keskeltä, vesi­voima­laitoksen vierestä. Päädyt näyttivät ensin pysyvän paikallaan, mutta päivän edetessä yhä suurempi osa padosta murtui.