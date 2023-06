Hersonin miehitetyn alueen venäläisviranomaiset viestivät tiistaina pitkään, että tilanne on hallinnassa eikä evakuoinneille ole tarvetta. Torstaina raportoitiin tulvan ensimmäisistä kuolonuhreista.

Valloilleen päässeet vesimassat nielaisivat Hersonin alueella kymmeniä asutuskeskuksia, kun Kahovkan pato murtui varhain tiistaina.

Ukrainan hallussa olevalla joen pohjoispuolella evakuointeihin ryhdyttiin heti aamulla.

Venäjän miehittämällä eteläpuolella miehitysviranomaiset kuitenkin väittivät vielä myöhään tiistaiaamupäivään asti, ettei suurille evakuoinneille ole tarvetta ja että tilanne ja vedenpinnan nousu ovat hallinnassa.

Kaksi päivää padon murtumisen jälkeen Venäjän hallitsemilta alueilta kuului sosiaalisen median ryhmässä avunhuuto:

”Jos sinulla on kumiveneitä, ilmapatjoja ja vilpitön sydän, ole kiltti ja tule apuun. Tilanne on hyvin kriittinen.”

Keskiviikkona yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti, että miehityshallinnon toiminta on ollut heikkoa ja epäjohdonmukaista. Tihkuneiden tietojen mukaan sotilaat pakenivat jättäen asukkaat odottamaan apua talojensa katoilla ilman juomavettä. Torstaina uutisoitiin miehitetyn alueen ensimmäisistä kuolonuhreista.

Mitä oikein tapahtui?

Paikallinen asukas kahlasi keskiviikkona vyötäröään myöten tulvavedessä Venäjän miehittämässä Nova Kahovkassa.

Videot, jotka näyttävät murtuneen padon, alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa tiistaina aamuyöllä.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan pato alkoi murtua noin kahdelta yöllä. Syyksi se kertoi ”Ukrainan armeijan lukuisat iskut”, jotka vaurioittivat patoa.

Ukrainan kertomus oli toinen.

”Tänään kello 2.50 venäläiset terroristit räjäyttivät Kahovkan vesivoimalan rakenteet sisältä käsin”, kirjoitti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegramissa.

Ukrainan asevoimien eteläinen operaatiokomento ilmoitti Facebookissa, että tieto padon murtumisesta saapui päivystäjälle kello 2.50. Tarkka aika päivityksen teolle ei ole tiedossa.

Myös ukrainalainen sähkölaitos Ukrhidrenerho kertoi, että vesivoimalaitos ”tuhoutui konehuoneessa tapahtuneen räjähdyksen seurauksena täysin”.

The Kyiv Independent uutisoi asiasta ensimmäistä kertaa seitsemän jälkeen aamulla. HS:n Ukraina-seurannassa tieto oli ensimmäistä kertaa kello 6.51.

Miehitettyjen alueiden venäläisviranomaiset heräilivät aamuun ilman toimintasuunnitelmaa.

Noin aamukuudelta Venäjän miehityshallinnon asettama viranomainen, Nova Kahovkan pormestari Vladimir Leontjev, kiisti Venäjän valtio-omisteiselle tietotoimisto Ria Novostille tiedot padon murtumisesta.

Leontjev kutsui niitä ”hölynpölyksi”.

Hänen mukaansa kaupungissa oli ”kaikkialla hiljaista ja rauhallista”.

Hieman ennen aamuseitsemää Ria Novosti kertoi, että pato oli murtunut ”vaurioiden vuoksi”. Se ei kertonut vaurioitumisen syytä.

Myöhemmin aamulla se kertoi, että padon 28:sta tukirakenteesta oli murtunut puolet.

Ennen seitsemää Hersonin alueen ukrainalaiskuvernööri Oleksandr Prokudin kertoi evakuointien aloittamisesta Telegramissa. Prokudinin mukaan Ukrainan hallitsemilla kriittisimmillä tulva-alueilla joen pohjoispuolella asui noin 16 000 asukasta. Heitä alettiin evakuoida varhain tiistaina.

Prokudin arvioi, että Ukrainan hallitsemalla Dneprin pohjoispuolella tulvariski ulottui kahdeksalle alueelle, joista yksi oli Hersonin kaupungin edustalla sijaitseva saari ja muut asutuskeskuksia joen varrella.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat, että tulvavesi saavuttaisi kriittisen tason viiden tunnin sisällä eli alkuiltapäivään mennessä.

HS soitti kaupunkiin aamuyhdeksältä, jolloin evakuoinnit olivat hyvässä vauhdissa. Evakuointeja tehtiin busseilla. Aamulla Ukrainan sisäministeriö ilmoitti, että Venäjän joukot tulittivat Hersonin kaupungista evakuoitavia tykistöllä.

Aamupäivän aikana myös Ukrainan rautatiet aloitti ensimmäisen evakuointikyytinsä Hersonin kaupungista.

Vapaaehtoiset auttoivat evakuoinneissa Länsi-Ukrainan Lvivissä torstaina.

Venäjän miehittämällä Dneprjoen eteläpuolella viranomaistieto padon murtumisesta ja sen vaikutuksista kulki hitaammin.

Aamuseitsemältä Ria Novosti uutisoi padon murtumisen kiistäneeltä venäläispormestari Leontjevilta tarkennuksen: padon yläosa oli murtunut, muttei itse pato. Vesi oli padon alapuolella noussut 2,5 metriä, Leontjev kertoi.

Puoli seitsemältä Leontjev sanoi Tassin mukaan, ettei Nova Kahovkasta tarvitsisi evakuoida ketään – mutta alempana Dneprin varrella se voisi joissain asutuspisteissä tulla kyseeseen.

Seitsemän aikaan Leontjev kertoi, että pato oli vaurioitunut Ukrainan öisten iskujen seurauksena ja että vesi virtasi hallitsemattomasti.

Puoli kahdeksalta Tass ilmoitti Kahovkan padon osittaisesta murtumisesta ja varoitti, että pelastusviranomaisten mukaan tulva voisi peittää alleen 80 asumiskeskusta.

300 taloa voisi jäädä tulvan jalkoihin ja Krimin vesihuolto voisi kärsiä padon murtumisen vuoksi, Leontjev ilmoitti ennen kahdeksaa.

Tilanne on hallinnassa ja veden tasoa ”kontrolloidaan”, ilmoitti aamukahdeksalta Vladimir Saldo, Hersonin alueen venäläisjohtaja.

Kello 8.19 alueen venäläisjohto julkaisi Telegramissa tiedotteen patotuhosta. Siinä siteerattiin Leontjevia, joka kertoi, että vesivoimalan yläosaan iskettiin kahdelta yöllä muutamia kertoja.

”Mutta pato ei ole murtunut, ja se on valtava onni.”

Kuvakaappaus Hersonin alueen miehityshallinnon viralliselta Telegram-kanavalta. Sen ensimmäinen viesti tiistaina padon murruttua julkaistiin kello 8.19. Tiedotteessa Nova Kahovkan kaupungin venäläiskuvernööri Vladimir Leontjev kertoo, että ”pato ei ole murtunut, ja se on valtava onni”. Tiedotteessa pyydetään olemaan panikoimatta ja olemaan luottamatta vahvistamattomaan tietoon.

Tiedotteen mukaan vedenpinta oli noussut joillakin joen rannan asutusalueilla. Pato olisi kuitenkin rakennettu niin, ettei olisi mahdollista, että suuria määriä vettä pääsisi poistumaan kerralla.

”Joten tilanne ei ole kriittinen”, tiedotteessa todetaan.

Myöskään hengenvaaraa ei ollut, ilmoitti Hersonin alueen miehityshallinnon johtaja Andrei Aleksejenko samassa tiedotteessa.

Siinä kuitenkin huomautettiin, että ”tilanteen huonontuessa pyydämme kaikkia olemaan valmiita evakuoitumaan.” Tämä koski erityisesti Kozatši Laherin, Nova Majatškan, Oleškyn, Kardašinkan, Hola Pystanin ja Zburjivkan asukkaita. Kaikki ne sijaitsevat Dneprjoen varrella tulva-alueella.

Kello 8.45 Ria kertoi, että Ukraina oli FSB:n mukaan käyttänyt ”likaista pommia”.

Ennen yhdeksää vesi oli viranomaisten mukaan noussut Nova Kahovkassa jo viisi metriä ja alempana juoksulla saaria oli jäänyt veden peittoon kokonaan.

Yhdeksältä Hersonin alueen miehityshallinnon johtaja Aleksejenko ilmoitti Telegramissa, että tilanne oli ”täysin hallinnassa”.

Kello 9.45 Ria julkaisi ilmakuvia, joissa Nova Kahovkan keskusta oli veden vallassa.

Kaupungin hallinnon Telegram-kanavalla julkaistulla videolla venäläispormestari Leontjev kertoi, että Nova Kahovkan pääkatu oli veden alla, veden pinta oli noussut yli kymmenen metriä ja evakuoinnit olivat käynnissä. Leontjevin mukaan veden nousu voisi jatkua vielä 12 metriin asti. Hän korosti, ettei paniikkia ole.

Videon kuvaamisajankohta on Leontjevin mukaan kello 10.15.

Venäjän miehittämän Nova Kahovkan keskusta oli tiistaina päivällä veden vallassa.

Hersonin miehitetyn alueen johtava viranomainen Vladimir Saldo ilmoitti yhdeltätoista Telegramissa, ettei suuria evakuointeja tarvita.

Vain puolen tunnin päästä Hersonin alueen kanavalla jaettiin viralliset evakuointiohjeet.

Kello 11.43 Hersonin alueen miehityshallinto jakoi virallista tietoa evakuoinneista ja puhelinnumerot evakuointikysymyksiä varten. Kuvakaappaus miehityshallinnon Telegram-kanavalta.

Kahdeltatoista Ria uutisoi, että tulviminen oli alkanut Hola Prystanin kaupungissa Dneprin suistoalueella.

Samaan aikaan Nova Kahovkan alueella julistettiin paikallinen hätätila. Kaupunki oli joutunut veden alle, pormestari Leontjev kertoi.

Iltapäivällä hieman ennen puolta kahta Hersonin alueen venäläishallinto ilmoitti evakuoinneista ”vedenpinnan äkillisen nousemisen johdosta”. Tämän jälkeen tietoa evakuoinneista ja väliaikaismajoituksesta alkoi tulla venäläishallinnolta tiheämpään tahtiin.

Puoli kolmelta kolme asutuskeskusta Nova Kahovkan alueella oli paikallishallinnon mukaan jo täysin veden vallassa.

Vasta iltapäivällä kolmen jälkeen miehityshallinto ilmoitti, että evakuoinnit Nova Kahovkassa ovat käynnissä ja että evakuointibussien määrää lisätään.

Ukrainan Hersonin paikallishallinnon neuvonantajan Serhi Hlanin mukaan itärannan miehitettyjen tulva-alueiden asukkaat odottivat evakuointiapua talojensa katoilla, ilman ruokaa tai juomavettä. Venäläissotilaat jättivät asemansa ja pakenivat tulvan iskiessä, Hlan kirjoittaa Facebookissa.

Asukas kahlaa asunnossaan Venäjän miehittämässä Nova Kahovkassa.

Kaksi päivää padon murtumisen jälkeen Telegram oli täynnä viestejä, jotka tukevat näkemystä siviilien jättämisestä oman onnensa nojaan Venäjän hallitsemilla alueilla.

Esimerkiksi Dneprjoen alajuoksulla sijaitsevan Zburjivkan kylän ja sitä ympäröivän alueen asukkaiden ryhmään ilmestyi vielä torstaiaamuna seuraavanlaisia viestejä:

Kello 7.37: ”Rakkaat ihmiset, pyydämme apua! Vanhukset ja lapset Hola Pristanissa ja kylissä hukkuvat veteen. Jos sinulla on kumiveneitä, ilmapatjoja ja vilpitön sydän, ole kiltti ja tule apuun, tilanne on hyvin kriittinen, ihmiset ovat katoilla. Yksi yö lisää – yksi elämä vähemmän, älä ole välinpitämätön. Ole kiltti!!!!!”

7.42: ”[asunnon osoite], kolmikerroksinen talo, joka uhkaa romahtaa, siellä on kahdeksan eläkeläistä.”

8.10: ”Erittäin kiireellinen!!! AUTTAKAA!!! Toinen kerros tulvii jo, talo alkaa sortua!!! Kaksi aikuista ja pikkulapsi. Pyydän apua. Meillä on bensakanisteri...”

8.42: ”Ihmiset auttakaa! Päiväkodin toisessa kerroksessa on noin 30 ihmistä lasten kanssa! He tarvitsevat evakuointia ja juomavettä. Vastatkaa!”

Torstaiaamuna ukrainalaisjulkaisu The Kyiv Independent uutisoi tulvan ensimmäisistä kuolonuhreista. Niistä sille kertoi Ukrainan hallitsemilla alueilla paossa oleva Oleškyn ukrainalaispormestari Jevhen Ryštšukin.

Pormestarin mukaan uhrit hukkuivat Oleškyssa, Dneprin alajuoksun etelärannalla Hersonin alueella. Se on Venäjän miehittämää aluetta.

Myöhemmin torstaina kuolleiden määrä nousi Venäjän viranomaisten mukaan viiteen.

Asukkaita evakuoitiin keksiviikkona Ukrainan hallitsemassa Hersonin kaupungissa.