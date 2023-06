Lennokilla kuvattu video näyttää veden levinneen valtavalle alueelle esimerkiksi huoltoasemien päälle.

Sosiaalisessa mediassa jaettu, lennokilla kuvattu video näyttää Kahovkan padon tuhosta johtuvan tulvan Oleškyssa.

Videon on jakanut Twitterissä esimerkiksi Financial Times -lehden toimittaja Christopher Miller. HS:n videofaktantarkastaja John Helin on vahvistanut, että video on todella Oleškysta.

Olešky sijaitsee Hersonissa Venäjän miehittämällä alueella. Videolla näkyvät esimerkiksi paikallisen huoltoaseman pyöreät rakennukset.

Kauempana näkyvästä savupilvestä ja sen lähteestä ei ole saatu lisätietoja.

Venäjän miehityshallinto kertoi tiistaina Reutersin mukaan, että Oleškyn kaupunki oli lähes täysin tulvaveden alla. Hersonin alueen miehityshallinnon johtaja Andrei Aleksejenko kertoi myös, että evakuointeja pystyttiin tekemään vain ”erikoisvarusteilla”.

Myöhemmin tiistaina miehityshallinto sanoi AFP:n mukaan, että miehitetyllä puolella jokea oli evakuoitu yli 1 200 ihmistä, mukaan lukien 38 ihmistä katoilta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Darija Zarivna sanoi keskiviikkona, että Oleškyssa ”monet viettivät yönsä talojen katoilla”.

Molemmin puolin jokea on uutistoimistojen mukaan evakuoitu yhteensä 2 700 ihmistä.