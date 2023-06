Wide ContentPlaceholder

Auringonnousu Hudsonjoen varrella keskiviikkona.

Ulkomaat | Kuvakooste

Kanadan palojen savu synkensi taivaan Manhattanilla asti

Kanadan laajoista metsäpaloista on levinnyt savua etelään, minkä seurauksena muun muassa New Yorkissa taivas on muuttunut utuiseksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Empire State Building erottui juuri ja juuri Manhattanin siluetista keskiviikkona. Bostonissa taivas oli savun jäljiltä harmaa auringon laskiessa tiistai-iltana. Näkymä Manhattanin Times Squarella tiistai-iltana. Savu peitti taivaan Torontossa Kanadassa tiistaina. One World Trade Centerin torni Manhattanilla tiistaina. Näkymä New Yorkin East Riverin varrella maanantaina. Mies kuvasi savun verhoamaa taivasta Brooklynissa maanantaina.