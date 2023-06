Tallinnassa on katukaaos, jossa kävelijät taiteilevat soran ja vanerilevyjen keskellä

Tallinnan sataman ja keskustan kadut ovat tukossa samanaikaisten tietöiden vuoksi. Tänä kesänä Tallinnassa kannattaa kerätä askeleita ja jättää auto kotiin, suosittelee apulaiskaupunginjohtaja Vladimir Svet.

Ensisilmäyksellä ei arvaisi, että Tallinna on tänä vuonna Euroopan vihreä pääkaupunki. Sataman ja ydinkeskustan alue on niin täynnä tietöitä, että rakennusten välissä avautuu katujen sijaan sora- ja hiekkamaata.

Laivat ovat täynnä perjantaisin. Pääosa niistä tulee Helsingistä. Sataman jälkeen kävelijät päätyvät pian erilaisille vanerilevyjen, repeilevän asfaltin, soran tai hiekan päällystämille poluille, joissa viitat ohjaavat kiertämään kuoppia ja aidat estävät putoamasta niihin.

Reitillä kuulee manausta tyyliin: ”Tallinn on üks perseauk.”

Tietyöt ovat kaupunkilaisten jatkuvan manauksen aihe, mutta tämän kesän kaltaista ei ole ennen nähty. Monta sataman ja ydinkeskustan pääkatua on kaivettu auki yhtä aikaa.

Kuoppien pohjilla näkyy erikokoisia putkia ja kaapeleita, joskus vettä ja pumppuja. Tietyö Tallinnassa merkitsee myös vanhan putkiverkoston uusimista. Monet kadut rakennetaan käytännössä uudelleen perustaa myöten.

Tallinnan ydinkeskustassa Pronksikatu rakennetaan uudelleen pohjakerroksia myöten.

Apulaiskaupunginjohtaja Vladimir Svet selittää katukaaosta koronapandemian ja sodan aiheuttamalla epävarmuudella ja viivästyksillä sekä EU:n aikatauluvaatimuksilla.

Vaikka satamasta keskustaan vievien Jõe- ja Pronksikatujen remontit olivat myöhässä aikataulusta ja kesken, oli pakko sulkea lisää teitä ja aloittaa raitiotien rakennus sataman ja keskustan välillä.

Raitiotie on rakennettava ”EU:n määrittämässä tiukassa raamissa” , koska hanke on osin EU:n rahoittama, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Svet puhelimitse.

EU rahoittaa 26 miljoonalla eurolla 46 miljoonan euron raitiotietä. Vanhasta matkustajasatamasta eli A-terminaalista alkava uusi osuus on 2,6 kilometrin pituinen.

Tallinnan satamaan saapuu vuosittain noin 6,5 miljoonaa matkustajaa, joille on remontin jälkeen luvassa on entistä enemmän kulkuvaihtoehtoja: raitiovaunun ja bussin lisäksi turvallisia kevyen liikenteen väyliä, viheralueita ja puita. ”Ihmisystävällinen, nykyaikainen kaupunkiympäristö”, lupaa Svet.

Teitä alettiin rakentaa hyvissä ajoin syksyllä.

Lokakuussa autoilta suljettiin Pronksikatu ja Vana-Kalamajakatu, tammikuussa Jõekatu, maaliskuussa Kaikatu, huhtikuussa Laikmaa- ja Hobujaamakatu, toukokuussa Gonsiorin- ja Pronksikadun risteys.

Kyseiset avainväylät satama- ja keskusta-alueella ovat edelleen pääosin suljettu autoilta, osin kävelijöiltäkin. Kaikki eivät ole nielleet selityksiä koronapandemian ja sodan vaikutuksesta saman aikaisiin tietöihin.

Viikonloppuisin ja iltaisin työmailla on hiljaista. Rakennusyhtiöiden mukaan tarkoitus on näin lievittää meluhäiriötä alueen asukkaille. Rakennusta on saatellut myös kova kritiikki liikennesuunnittelun ammattitaidottomuudesta.

Toukokuussa kaupungin liikenneviraston pitkäaikaisella johtajalla heräsi halu kokeilla jotakin uutta, kuten hän ilmoitti erostaan Postimees-lehdelle keväällä.

Putkistojen ja kaapelien lisäksi katujen varsilta vaihdetaan myös puita.

Raitiotielinjan edestä Gonsiorinkadulta kaadettiin kolme noin satavuotiasta tammea ja Pronksikadun kevyen väylän tieltä 22 lehmuksen rivi. Tilalle on luvassa kaksinkertainen määrä uusia puita.

Svetin mukaan raitiolinjan tieltä poistettiin tai siirrettiin toiseen paikkaan liki 30 puuta. Tilalle hän lupaa 170 uutta puuta.

Gonsiorinkadulle rakennetaan uusi raitiotie.

Tänä kesänä apulaiskaupunginjohtaja Svet suosittelee tulemaan Tallinnaan kävelemään.

”Tallinna on hyvä paikka kerätä askeleita. Autoille tilanne on mutkikas”, hän sanoo.

”Ei voi väittää, etteikö autolla pääse sisään ja ulos. Täytyy vain varata aikaa.”

Kaupungin ydinkeskustan ilma onkin nyt tavallista raikkaampaa, vaikka paikoin kävelykin voi olla hankalaa.

Svet lupaa, että liikenne alkaa normalisoitua ensi keväänä. Raitiovaunulla satamasta pääsee matkustamaan ensi vuoden jälkipuoliskolla. Ja kahden vuoden kuluttua kaupunki näyttää täysin uudenlaiselta.

”Toivomme, että Helsingistä ja Tukholmasta tulevat matkustajat valitsevat kulkuneuvokseen yhä useammin julkiset välineet, pyörän tai potkulaudan.”

Kävelijä ylittää Laikmaakatua Tallinnan ydinkeskustassa ostoskeskus Virun ja hotelli Tallinkin välissä.