Prinssi Harry kertoi todistajanaitiossa, että hänestä kirjoitetut lehtijutut olivat tehneet hänestä vainoharhaisen ja epäluuloisen ihmisiä kohtaan.

Prinssi Harry saapui keskiviikkona viimeistelemään todistajanlausuntonsa oikeudenkäyntiin, jossa on syytettynä iltapäivälehtien kustantaja.

Prinssi Harry viimeisteli keskiviikkona todistuspuheenvuoronsa lontoolais­tuomioistuimessa. Hän on ensimmäinen merkittävä brittikuninkaallinen, joka on todistanut paikan päällä tuomioistuimessa yli sataan vuoteen.

Oikeudenkäynnissä on kyse syytöksistä, joiden mukaan mukaan Mirror Group Newspapersin (MGN) toimittajat hakkeroivat prinssi Harryn ja muiden korkeassa asemassa olevien ihmisten puhelimia. Väitetty tiedonkeruu olisi tapahtunut vuosina 1991–2011.

Tiistaina aloitettu Harryn ristikuulustelu jatkui keskiviikkona. Hän ei peitellyt tunteitaan lähes kahdeksan tuntia kestäneessä todistuspuheenvuorossaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Harryn asianajaja David Sherborne kysyi, mitä prinssi ajatteli siitä, että hänen elämänsä vaikeimpien tapahtumien yksityiskohtia puidaan oikeudessa.

”Siinä on kestämistä”, 38-vuotias Harry vastasi hädin tuskin kuuluvasti.

Harryn ja useiden muiden kantajien mukaan toimittajien tiedonkeruu on ollut laitonta ja siihen on sisältynyt muun muassa puhelinvastaajaviestien salakuuntelu. Harryn mukaan toimittajien tarkoituksena on ollut hankkia hänestä tietoa ”kymmeniä lehtijuttuja varten”.

Harrylta kysyttiin muun muassa, miksi hän nosti kanteen juuri kyseistä kustantajaa vastaan. MGN julkaisee Daily Mirror-, Sunday Mirror- ja Sunday People -lehtiä. Harry vastasi uskovansa, ettei toimittajien harjoittama väitetty hakkerointi ollut muilla kustantajilla yhtä laajamittaista.

”Se alkoi Mirror-ryhmästä”, hän sanoi.

AFP:n mukaan Harry kertoi, että yksi motiivi oikeudenkäynnille oli hänen halukkuutensa ”tehdä jotain sille vihalle, joka on viime vuosina kohdistunut minua ja vaimoani kohtaan”.

”Joillakin tiedotusvälineillä on verta käsissään”, prinssi Harry sanoi todistajanaitiossa ja jatkoi, että hänestä kirjoitetut lehtijutut olivat tehneet hänestä vainoharhaisen ja epäluuloisen ihmissuhteissa.

Oikeudenkäynti voi kestää jopa seitsemän viikkoa. Prinssi Harryn osuutta käsiteltiin tällä viikolla kolmena päivänä eli maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.