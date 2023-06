New Yorkissa ”haisee sikareilta”, ilman­laatu mittaus­historian huonoin

Kanadassa on palanut jo lähes neljä miljoonaa hehtaaria maastoa. Tilanteen odotetaan kestävän vielä useita päiviä.

Ilmanlaatu Kanadassa ja Yhdysvalloissa on paikoin vaarallisen huono Kanadassa riehuvien satojen maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times (NYT).

NYT:n haastattelema meteorologi Mike Hardiman kuvasi Binghamin kaupungin pohjoisessa New Yorkissa ”näyttävän Marsilta ja haisevan sikareilta”.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA rajoitti keskiviikkona lentoliikennettä New Yorkin alueella ja lennot LaGuardian lentokentältä keskeytettiin keskiviikkona kokonaan noin tunniksi huonon näkyvyyden ja sään vuoksi. Lähtevät lennot ovat edelleen noin kaksi ja puoli tuntia myöhässä aikatauluistaan.

Yhdysvaltalais­viranomaisten käyttämä AQI-ilmanlaatu­indeksi osavaltiossa ylitti paikoin 400 pisteen rajan, kun yli 300 pistettä pidetään ihmisille vaarallisena. Indeksi on kuitenkin eri, kuin mitä Suomessa esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) käyttää.

New Yorkin kaupungissa ilmanlaatu­indeksi saavutti 324 pistettä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa, mikä on kaupungin mittaushistorian huonoin tulos. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1999.

New Yorkin pormestari Eric Adamsin allekirjoittamassa twiitissä kaupunkilaisia kehotetaan liikkumaan ulkona vain äärimmäisestä tarpeesta.

Kanadassa on ollut jo viikkojen ajan käynnissä yhteensä satoja maastopaloja lähes kaikissa Kanadan provinsseissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Huonoin tilanne on Quebecissä, missä metsäpaloja on käynnissä noin 150.

Maastopaloja on provinssissa torjumassa noin 520 pelastajaa ja Kanadan armeijalta odotetaan noin 150:tä pelastajaa lisää lähipäivinä. Provinssin pääministeri François Legault kertoi lisäksi toivovansa noin 500 pelastajan saapuvan pian avuksi muun muassa Yhdysvalloista, Ranskasta ja Portugalista.

Maastopalot ovat yleisiä läntisessä Kanadassa, mutta itäisessä Kanadassa maastoa on palanut nyt jo noin 15 kertaa enemmän kuin mikä on kymmenen vuoden keskiarvo. Kanadan liittovaltion hätätilavarautumisen ministeri Bill Blairin mukaan maastoa on palanut jo noin 3,8 miljoonaa hehtaaria.

Surkean ilmanlaadun ei odoteta paranevan nopeasti. New Yorkin osavaltion kuvernööri, demokraatti Kathy Hochul kehotti NYT:n mukaan asukkaita varautumaan siihen, että tilanne kestää vielä useita päiviä.