Pristina

Kosovon albaani Fitim Ahmeti istuu vaimonsa ja nuorimman lapsensa kanssa jäätelöllä. On maanantai 12. kesäkuuta, ja on kulunut tarkalleen 24 vuotta siitä, kun Naton pommitukset saivat Serbian lopettamaan sodan Kosovossa. Perhe viettää aikaa Äiti Teresan mukaan nimetyn kävelykadun varrella Kosovon pääkaupungissa Pristinassa.

Fitim Ahmetilla on myös Serbian kansalaisuus, sillä hän on syntynyt Serbiassa. Hän on asettunut perheineen Kosovoon, koska hänen vaimonsa ja lapsensa ”eivät ole olemassa Serbialle”.

Toukokuun lopussa Kosovon ja Serbian välien kiristyminen johti väkivaltaisiin mielenosoituksiin Pohjois-Kosovossa. Reilun 40 kilometrin päässä Pristinasta sijaitsevassa Zveçanissa loukkaantui yli 50 serbimielenosoittajaa ja ainakin 30 Naton rauhanturvaajaa. Yhteenottojen jälkeen Nato ilmoitti lähettävänsä alueelle 700 rauhanturvaajaa lisää.

Kosovon kävelykadun varrelle pystytettiin vuonna 2018 muistomerkki Kosovoa Serbialta puolustaneiden Naton joukkojen kunniaksi.

Pristinassa on vuosipäivänä rauhallista ja kesäistä. Mutta Ahmeti tuntee jännitteet. Hänen mukaansa dokumenttien hankkiminen ja ylläpitäminen Serbian ja Kosovon välillä on monimutkaista ja korruption lävistämää.

”En voi esimerkiksi rekisteröidä lastani kouluun Serbiassa. Siksi olemme pysyneet täällä.”

Hän on huolissaan lastensa tulevaisuudesta Kosovossa, josta suuri osa nuorista pyrkii lähtemään töihin ulkomaille. Ahmetin mukaan kosovolaisella yliopistotutkinnolla ei tee mitään Serbiassa.

Pristinan keskustan tuntumassa on Kosovon itsenäisyyden muistomerkki, jossa kirjaimet muodostivat aiemmin sanan New Born. Tänä vuonna Kosovon itsenäistymisjulistuksesta tuli 15 vuotta, ja merkin tehnyt taiteilija Fisnik Ismaili päätti vaihtaa kirjainten järjestyksen muotoon ”No New BR” – ”Ei uutta rikkinäistä tasavaltaa”.

Kosovon 1,8 miljoonasta asukkaasta viisi prosenttia on serbejä. Noin puolet heistä asuu maan pohjoisosassa, lähellä Serbian rajaa. Näillä alueilla serbit muodostavat etnisen enemmistön.

Ahmetin mielestä Serbian hallitus käyttää Kosovon serbienemmistöisiä alueita omien tavoitteidensa toteuttamiseen.

Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, mutta Serbia pitää sitä edelleen maakuntanaan. Ahmetin mielestä Kosovon ja Serbian välisen tilanteen on pakko muuttua.

”Jotain pitää tapahtua. Elämä ei voi olla kuin sotaa.”

Ahmetin mielestä konfliktin osapuolet ovat isommassa mittakaavassa Venäjä ja Yhdysvallat. Historiallisesti Venäjä on ollut Serbian puolella, kun Yhdysvallat ja läntinen Eurooppa ovat tukeneet Kosovoa.

”Mikä on Yhdysvaltojen ja Venäjän raja Euroopassa? Kosovon ja Serbian välinen raja”, Ahmeti toteaa.

Viime­aikaiset levottomuudet liittyvät Kosovon pohjois­osissa sijaitsevien kuntien hallintoon. Huhtikuussa Kosovon serbit boikotoivat paikallis­vaaleja, koska Kosovon hallitus ei ollut täyttänyt Serbian vaatimuksia serbi­enemmistöisten kuntien suuremmasta alueellisesta autonomiasta. Serbia haluaa muodostaa liiton näiden neljän kunnan välille.

Tämän jälkeen vastavalitut albaani­pormestarit astuivat virkoihin neljässä Pohjois-Kosovon kunnassa, mikä johti serbien protestointiin.

Serbian presidentti Aleksandar Vučić on vaatinut Kosovoa lisäämään serbi­enemmistöisten alueiden autonomiaa ennen kuin uudet vaalit voidaan järjestää.

”Kaikki serbit pohjoisessa pitävät Serbiaa kotinaan, ei Kosovoa. Se on todellisuus”, Vucic sanoi Reutersin haastattelussa viime viikolla.

Pristinassa Pohjois-Kosovon konflikti on olemassa lähinnä uutiskuvien kautta. Pristinalaisen Arin mukaan parin viikon takaiset tapahtumat eivät juurikaan ole näkyneet pääkaupungissa, koska enemmistö kaupunkilaisista on albaaneja.

”Jos en laittaisi televisiota päälle, en edes tietäisi, että mitään tapahtuu”, Ari sanoo keskustaan vievän kadun varrella.

Arkkitehtuuria opiskeleva Ari (toinen vasemmalta) on kaveriporukastaan eniten kiinnostunut politiikasta, joten hän antaa haastattelun.

Pohjois-Kosovossa jännitteet serbien ja albaanien välillä ovat suuremmat. Esimerkiksi Mitrovican kaupunki on täysin jakautunut kahden etnisyyden välillä.

”Jos menet albaanina pohjoiseen Mitrovicaan, sinut hakataan.”

Ari toteaa, että Kosovo on monien etnisyyksien – ei vain albaanien ja serbien – yhdistelmä, ja se on hänestä hyvä asia.

”Meidän pitäisi antaa historian olla historiaa ja puhua nykyhetkestä.”

Keskustan tuntumassa on käynnissä kirjamessut. Messuilla piipahtava pristinalainen Drilon kertoo, ettei yllättynyt parin viikon takaisista levottomuuksista.

”Näin tapahtuu, kun on rinnakkaisia [hallinnollisia] järjestelmiä.”

Pristinalaisen Drilonin mukaan Kosovon ja Serbian välejä koskevilta uutisilta on vaikeaa välttyä.

Pohjois-Kosovon serbienemmistöisillä alueilla on omat, Belgradista johdetut instituutiot ja viranomaisten järjestelmät, jotka koskevat niin tuomio­istuinta kuin terveys­palveluita. Varsinkin Mitrovican kaupunki on jakautunut serbien ja albaanien välille niin, että kumpikin puoli käyttää omaa valuuttaansa ja koulu­järjestelmäänsä.

Drilonin mielestä jännitteet ovat nimenomaan poliittisten toimijoiden, eivät kansalaisten, luomia.

”Kyse on Serbian hallituksesta – ei serbialaisista, jotka asuvat Kosovossa.”

Pristinalainen Nora Ahmetaj on omistanut viimeiset 30 vuotta elämästään ihmisoikeuksien toteutumista edistävälle työlle. Hän on tutkinut konfliktin­ratkaisua ja siirtymä­vaiheessa olevien valtioiden oikeus­prosesseja ja perustanut useita näiden aiheiden parissa toimivia organisaatioita Kosovoon.

Nora Ahmetaj on nykyään freelancer, ja hän kuvailee itseään ennen kaikkea ihmisoikeusaktivistiksi ja feministiksi. Pristina on hänelle rakas kotikaupunki.

Jugoslavian hajoamis­sotien aikana 1990-luvulla Ahmetaj liittyi mukaan feministiseen aktivismiin, jota koordinoitiin Serbiasta. Hän kävi Belgradissa kouluttautumassa ja alkoi reissata säännöllisesti Pristinan ja Belgradin välillä.

Työkseen paljon matkustava Ahmetaj haluaa kuitenkin aina palata koti­kaupunkiinsa. Kosovon ja Serbian välillä toimiminen ei ole ollut ongelma.

Hän ei usko, että ihmisten ja etnisyyksien välillä on kovin paljon vihaa.

”Politiikka generoi sitä paljon. Tavalliset ihmiset eivät edes välitä siitä, onko joku albaani vai serbi.”

”Se ei ole niin mustavalkoista – eikä ole koskaan ollut.”

Kosovon keskustassa on suuri Free Ukraine -kyltti. Nora Ahmetaj kertoo olevansa siitä hieman yllättynyt. Ukraina ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, mutta Kosovo on ottanut vastaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Se, että Kosovoa ei ole tunnustettu täysin EU:n eikä YK:n sisällä, on Ahmetajin sanoin päänsärky. EU-maista Kosovon itsenäisyyttä eivät ole tunnustaneet Espanja, Kypros, Kreikka, Slovakia ja Romania.

”Ei ole mahdollista saada työtä EU:n alueelta Kosovon kansalaisuudella”, Ahmetaj toteaa.

Kosovon ja EU-maiden välinen viisumivaatimus on Ahmetajin mukaan ollut epäreilu. Hän toteaa sen aiheuttavan kyllästymistä EU:ta kohtaan. Toisin kuin Kosovosta, muista entisen Jugoslavian maista voi matkustaa EU-maihin 90 päiväksi ilman viisumia.

Vuoden 2024 alussa viisumivaatimus EU-maihin on määrä poistaa Kosovoltakin.

Kosovo on Ahmetajin silmissä muuttunut paljon ja nopeasti vuoden 1999 jälkeen. Hän ei kuitenkaan jaksa enää olla optimisti, eikä ole varma, tapahtuuko hänen toivomiaan muutoksia hänen elinaikanaan.

Ahmetaj visioi Balkanille EU:n tyyppistä konseptia: sen sijaan, että pienet valtiot yrittävät pärjätä yksin ja lietsovat nationalismia, ne voisivat hyödyntää yhdessä parhaita puoliaan.

”Haluaisin nähdä, että rajat avautuvat ja ihmiset tekevät yhteistyötä. Alue on monipuolinen niin ilmastollisesti, geopoliittisesti, etnisesti, uskonnollisesti, kielellisesti kuin historiallisesti.”

Kesäkuun alku on ollut Pristinassa tapahtumantäyteinen. Pride-viikon jälkeen kaupungin pääkatu koristeltiin Kosovon ja Albanian lipuilla, sillä maanantaina 12. kesäkuuta vietettiin Kosovon sodan loppumisen 24. vuosipäivää.

Hän toivoo myös, että Balkanin alueen liikenneinfrastruktuuria parannettaisiin.

”Ihmiset voisivat kesällä työskennellä Kroatian, Albanian ja Montenegron rannikolla, ja talvella voisimme tulla tänne ja vaikka Serbiaan ja Pohjois-Makedoniaan. Voisimme vaihtaa työntekijöitä – miksi lähettää heitä länsi-Eurooppaan? Voisimme kehittyä täällä.”