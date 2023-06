Valtapuolueen epäillään räätälöineen Venäjän vaikutusta koskevan lain vaikeuttaakseen opposition toimintaa.

Bryssel

EU-komissio käynnisti torstaina rikkomus­menettelyn Puolaa vastaan, koska Puolassa säädetyn tuoreen lain epäillään rikkovan EU-lainsäädäntöä.

Puola sääti vähän aikaa sitten lain, jonka mukaan komitea alkaa tutkia Venäjän vaikutusvaltaa Puolassa vuosina 2007–2022. Jos komitea havaitsee henkilön edistäneen Venäjän vaikutusvaltaa, tältä kielletään kymmeneksi vuodeksi pääsy tehtäviin, joissa käsitellään julkisia varoja ja salaisia tietoja.

Toukokuun lopussa voimaan tulleen lain on epäilty olevan keppihevonen, jonka avulla maan valtapuolue Laki ja oikeus (PiS) alkaa jahdata oppositiota.

Puolassa on tänä syksynä parlamenttivaalit, joissa valtapuolue PiS saa haastajakseen Puolan entisen pääministerin Donald Tuskin Kansalaisfoorumin. Tuoretta lakia on nimitetty myös ”Lex Tuskiksi”.

Viime sunnuntaina Puolassa järjestettiin laaja mielenosoitus valtapuoluetta ja uutta lakia vastaan.

Puolan presidentti Andrzej Duda ilmoitti viime perjantaina ehdottavansa muutoksia lakiin. Toteutus on kuitenkin auki samoin kuin se, miten muutokset lopulta vaikuttaisivat.

Rikkomusmenettely alkaa niin, että komissio lähettää kyseiselle EU-maalle virallisen ilmoituksen, jossa pyydetään lisätietoja. Yleensä maan on toimitettava perusteellinen vastaus kahden kuukauden kuluessa, mutta Puolan tapauksessa komissio lyhensi ajan kiireellisyyteen vedoten 21 päivään.

Komission mukaan uudessa laissa on liian lavea määrittely siitä, mitä Venäjän vaikutusvalta tarkoittaa, tai mitä henkilön on pitänyt tehdä edistääkseen sitä. Komissio pitää lakia myös demokratian vastaisena, minkä lisäksi laki on taannehtiva: se rankaisisi teoista, jotka tekohetkellä olivat laillisia.

Jos komissio katsoo vastauksen perusteella, että maa ei täytä EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, se voi lähettää maalle perustellun lausunnon eli virallisen kehotuksen noudattaa EU-lainsäädäntöä. Jos sekään ei tehoa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Myös Yhdysvallat on ollut huolissaan Puolan tuoreesta laista.