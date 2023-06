Vasta­hyökkäyksen mahdollisia tuloksia joudutaan toden­näköisesti odottamaan vielä pitkään, muistuttaa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Ukrainan on torstaina kerrottu tehneen voimakkaita hyökkäys­operaatioita Zaporižžjassa. Niissä on venäläis­tietojen ja kuvamateriaalin perusteella käytetty raskasta kalustoa, mukaan lukien länsimaiden Ukrainalle antamia Leopard-taistelu­panssari­vaunuja.

Leopardien näkyminen taisteluissa on selkeä merkki siitä, että Ukrainan odotettu vastahyökkäys on alkanut, sanoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Juuri länsimaiden antamien raskaiden Leopard-taistelu­panssari­vaunujen näkymistä rintamalla on Käihkön mukaan pidetty indikaattorina siitä, milloin Ukrainan vastahyökkäys alkaa.

Alkuvuodesta puhuttiin, että Ukrainalta puuttui juuri raskaita taistelu­panssari­vaunuja, mikä haittasi sen kykyä hyökätä venäläis­miehittäjän kimppuun.

”Se antaa osviittaa siitä, että hyökkäys käy, ja kyllähän sen pitääkin käydä. Kello tikittää, eikä Ukrainalla ole ikuisesti aikaa saada asioita aikaan ennen kuin syksy tulee, ja sääolosuhteet tekevät hyökkäyksestä vaikeamman.”

Ukrainan asevoimat kiisti torstaina väitteet vastahyökkäyksen alkamisesta. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Käihkön mukaan tiedossa on, että Ukrainalla on yhteensä yhdeksän länsimaiden varustamaa ja kouluttamaa prikaatia, joissa osassa on ollut käytössä Leopardeja.

”Ne on todellakin tarkoitettu tätä vasta­hyökkäystä varten. Tiedetään, että [vasta]hyökkäykseen korva­merkittyjä ja siihen tarkoitettuja yksiköitä on laitettu rintamalle.”

Käihkö kuitenkin muistuttaa, että tiedot Leopardeista ovat venäläisistä lähteistä.

”Kuulemme tällä hetkellä vain sen, mitä venäläiset sanovat.”

Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan Ukraina olisi myös menettänyt yhden Leopard-panssarivaunun. HS:n faktantarkistajan John Helinin mukaan alla oleva Twitterissä julkaistu video menetetystä Leopardista vaikuttaa aidolta.

Käihkön mukaan Leopardit sopivat Zaporižžjan maastoon ja olosuhteisiin hyvin.

”Kyllä ne ovat siellä optimaalisessa käytössä.”

Hänen mukaansa olennaisempi kysymys koskee sitä, mitkä ovat Ukrainan kannalta tärkeitä alueita, joihin sen kannattaa keskittyä ja panostaa parhaimmalla kalustollaan.

”Kyllä se on ehdottomasti Etelä-Ukraina. Jos Ukraina pääsee etenemään sen noin 80 kilometriä sillä suunnalla, sen jälkeen he pystyvät vaikuttamaan Venäjän logistiikkaan todella paljon.”

Ukrainan pidemmän tähtäimen tavoitteena on Käihkön mukaan päästä vaikuttamaan Krimille ja Kertsinsalmen siltaan, mikä muuttaisi koko sodan tilannetta merkittävästi.

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu lännessä alkuvuodesta saakka. Käihkö muistuttaa, että vasta­hyökkäyksen mahdollisia tuloksia joudutaan todennäköisesti odottamaan vielä pitkään.

”Voi olla, että tässä menee viikkoja tai kuukausia, ennen kun saavutukset ovat selkeämmät. Odotukset ovat kovat, ehkä suhteettomankin kovat, tätä hyökkäystä kohtaan. Realistinen pitää olla: tämä ei välttämättä ole hyökkäys, joka lopettaa sodan.”

Vaikka Ukraina olisi nyt saanut käynnistettyä vasta­hyökkäyksensä, Käihkö huomauttaa, että pelkkää menestystä tuskin lienee luvassa.

”Tappioita tulee varmasti, sillä usein hyökkääjälle tulee enemmän tappioita kuin puolustajalle.”