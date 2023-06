Visualisointi näyttää, kuinka useat Dneprjoen varrella sijaitsevat kaupungit ovat jääneet kokonaan tai osittain tulvan alle.

Suomalaisyhtiön tekemä visualisointi näyttää, kuinka merkittävä osa Oleškin kaupunkia ovat kärsinyt tulvasta. Myös koko viereinen Solontsin kylä on tulvinut.

Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato tuhoutui tiistaiaamuna. Padon murtuminen aiheutti Dneprjoen tulvimisen.

Ukraina on syyttänyt Venäjän joukkoja padon räjäyttämisestä. Venäjän alueelle asettama hallinto taas väitti, että pato tuhoutui Ukrainan yöllisissä iskuissa.

Tuoreet suomalaisen satelliittialan yhtiön Iceyen satelliittikuvat näyttävät tulvatuhojen laajuuden aiemmin näkemättömällä tavalla. Yhtiö kertoo yhdistävänsä satelliitti­kuvaa maanpinnalta saataviin tietoihin.

Tulva on yltänyt Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Hersonin kaupunkiin asti, ja useita neliökilo­metrejä kaupungin pinta-alaa on peittynyt veden alle. Ihmisten evakuointi veden saartamista kodeistaan on jatkunut jo kolmatta päivää.

Visualisointi Kahovkan padon murtumisesta aiheutuneista suurista tulvista pohjautuu Iceyen tekemään tulva-analyysiin. Analyysi perustuu keskiviikkona 7. kesäkuuta kerättyihin havaintoihin.

Satamakaupunki Nova Kahovka sijaitsee murtuneen padon etelärannalla.

Hersonin kaupungissa asuu yli 270 000 ihmistä, ja se on alueen suurin kaupunki. Tulva-analyysin mukaan tulva on vaikuttanut eniten Korabelnyin kaupunginosaan.

Tjahynkan kylä sijaitsee Dneprjoen pohjoisrannalla Nova Khakovkan kaupungista länteen.

Suomalaisyhtiö Iceye teki vuonna 2022 sopimuksen, jonka myötä Ukrainan asevoimat ovat voineet hyödyntää yrityksen tuottamia satelliittikuvia.

Yhtiön tutkasatelliittien data on ollut Ukrainan armeijan käytössä elokuun puolivälistä saakka.

Iceyestä on kasvanut muutamassa vuodessa alansa teknologinen edelläkävijä, jolla on merkittäviä valtiollisia asiakkaita.

Sen asiakkaana on muun muassa Yhdysvaltojen armeija, jonka kanssa Iceye kertoi vuoden 2021 marraskuussa aloittavansa tutkimus­yhteistyön.