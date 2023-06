ISW:n mukaan Putinin tv-ohjelman siirto tai peruminen on jälleen yksi merkki presidentin aseman heikkenemisestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuosittainen Suora linja -ohjelma perutaan tältä kesältä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War eli ISW venäläisen Kommersant-lehden uutisen pohjalta.

Suora linja on tv-ohjelma, jossa kansalaiset esittävät Venäjän presidentille kysymyksiä heitä askarruttavista aiheista. Se on lähetetty joka vuosi aina kesäkuussa – paitsi viime vuoden kesälläkin ohjelma peruttiin, oletettavasti Venäjän heikon sotamenestyksen vuoksi. Viime vuonna Venäjällä peruttiin myös Putinin perinteinen loppuvuoden lehdistötilaisuus.

ISW oli aiemmin arvioinut, että Putin pitäisi Suora linja -ohjelman tänä kesänä Venäjän vallattua Bahmutin kaupungin, josta se oli taistellut verisesti kuukausikaupalla. Se, että ohjelma jätetään kuitenkin väliin, kertoo ajatushautomon mukaan Kremlin tyytymättömyydestä sotatilanteeseen. Bahmutia ei Venäjän johdossa pidetä edes propagandamielessä riittävänä voittona.

Kommersantin mukaan Suora linja aiotaan siirtää myöhempään ajankohtaan, mahdollisesti marraskuulle tai joulukuulle. Joka tapauksessa Putin aikoo järjestää sen ennen ensi vuoden maaliskuun Venäjän presidentinvaaleja, lehti kertoo.

ISW:n mukaan Suoran linjan siirto tai peruminen on jälleen yksi merkki Putinin aseman heikkenemisestä: että presidenttiä ei pidetä Venäjällä enää yhtä vahvana sekä kaikkia lankoja käsissään pitävänä johtajana kuin aiemmin.

Oikaisu 9.6. kello 8.48: Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että Venäjän presidentinvaalit olisivat ensi vuoden marraskuussa. Tosiasiassa vaalit on määrä järjestää ensi vuoden maaliskuussa.