Maapalloa lämmittävä El Niño -kausi on jo alkanut, varoittavat amerikkalais­asian­tuntijat

Ilmiö voi voimistaa sään ääri-ilmiöitä, kuten trooppisia hirmumyrskyjä, rankkasateita ja kuivuutta eri puolilla maailmaa.

Maailman keskilämpötiloja nostava El Niño -sääilmiö on käynnissä, varoitti Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaation (NOAA) alainen ilmastoennustekeskus torstaina.

Ilmiö voi voimistaa sään ääri-ilmiöitä, kuten trooppisia hirmumyrskyjä, rankkasateita ja kuivuutta eri puolilla maailmaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

El Niño on keskimäärin 2–7 vuoden välein toistuva sääilmiö, joka koettiin viimeksi vuosina 2018–2019. Se nostaa keskilämpötiloja ja lisää sateita toisilla alueilla mutta jättää toiset alueet kuivemmiksi. El Niñon kanssa vuorottelee La Niña, jonka aikana ilmasto vastaavasti viilenee.

Ilmastonmuutos voimistaa El Niño -ilmiötä. Uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat odottavat, että tänä ja ensi kesänä voidaan mitata uusia lämpötilaennätyksiä maalla ja merellä. Edellinen maapallon mittaushistorian lämpimin vuosi koettiin El Niño -kauden aikana vuonna 2016.

Kolmen viime vuoden ajan käynnissä on ollut poikkeuksellisen pitkä La Niña -kausi, joka on viilentänyt trooppisen Tyynenmeren alueita. Siitä huolimatta viime vuosina on tehty toistuvia lämpöennätyksiä. Viimeksi kuluneet kahdeksan vuotta ovat kuumimmat koko mittaushistorian aikana.

Yhdysvaltain ilmastoennustekeskus katsoo El Niñon alkaneeksi, kun meriveden pintalämpötilat itäisellä ja keskisellä Tyynellämerellä päiväntasaajan lähettyvillä ovat olleet 0,5 celsiusastetta tavanomaista korkeammat edellisen kuukauden aikana ja vesien ennustetaan pysyvän tavanomaista lämpimämpinä vielä kuukausia.

Muita merkkejä ilmiöstä ovat muutokset pasaatituulissa ja pilvipeitteessä.

Reutersin mukaan Australian ilmatieteen laitos (BOM) on El Niño -määritelmässään tiukempi: sen mukaan pintavesien tietyillä itäisen Tyynenmeren alueilla pitää olla 0,8 celsiusastetta keskimääräistä lämpimämpiä. Tällä viikolla Australian ilmatieteen laitos tiedotti, että El Niño -ilmiö alkaa tänä vuonna 70 prosentin todennäköisyydellä.

AFP:n mukaan australialaisviranomaiset varoittivat tällä viikolla, että El Niño voi voimistaa kuivuutta ja kuumuutta maassa. Japanissa on arvioitu, että El Niño oli osasyy siihen, että kulunut kevät oli maan mittaushistorian lämpimin.