Opposition kritisoima uudistus mahdollistaa turvapaikkaa kolmesti hakeneiden karkottamisen maasta.

Japanissa parlamentti hyväksyi perjantaina kiistellyn uudistuksen maan maahanmuutto- ja pakolaislainsäädäntöön.

Uudistus mahdollistaa kolme kertaa turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden karkottamisen maasta meneillä olevasta hakuprosessista huolimatta.

Asiasta kertoivat muun muassa uutistoimistot Kyodo News ja AFP sekä japanilaislehti The Japan Times.

Tähän mennessä lainsäädäntö ei ole sallinut karkottamista mikäli hakuprosessi on käynnissä, riippumatta hakemusten määrästä.

Japanin hallinto näkee, että turvapaikkahakemuksia tehdään siksi perusteettomasti.

”On monia, jotka väärinkäyttävät hakujärjestelmää välttääkseen karkottamista”, Japanin oikeusministeri Ken Saito sanoi AFP:n mukaan.

Uudistuksen vastustajat ovat huomauttaneet, että jotkut turvapaikanhakijat ovat saaneet hyväksynnän kolmannella tai myöhemmällä hakukerralla.

Lain hyväksyi liberaalidemokraattipuolue LDP:n ja Kōmeitōn hallitseva puoluekoalitio konservatiivisten opposition jäsenten tuella.

Oppositiopuolueet, perustuslaillinen demokraattipuolue CDP ja kommunistinen puolue vastustivat uudistusta. Niiden mukaan se ei suojaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia eikä paranna nykyisiä maahanmuuttolaitoksia.

Oppositio näkee myös, että valtapuolueet jyräsivät uudistuksen läpi väkisin.

Lakia on AFP:n mukaan kritisoinut myös esimerkiksi Japanin asianajajaliitto. Liitto totesi, että on kestämätöntä karkottaa ihmisiä maihin, joissa heidän turvallisuutensa ja vapautensa on uhattuna.

Mielenosoittajat vastustivat maahanmuuttolain uudistusta ”kukaan ihminen ei ole laiton”-kylteillä Japanin parlamentin ulkopuolella Tokiossa 9. kesäkuuta.

Japanista haki AFP:n mukaan viime vuonna turvapaikkaa noin 12 500 ihmistä, joista sen sai 202 hakijaa. Lisäksi Japani hyväksyi erillisen prosessin kautta 1 760 ulkomaalaisen jäämisen maahan ”humanitaarisista syistä”.

Vuonna 2021 Japani hyväksyi The Diplomat -lehden mukaan noin 0,7 prosenttia turvapaikkahakemuksista. Vastaava luku Saksassa on 25 prosenttia ja Yhdysvalloissa 32 prosenttia.

Uudistuksen vastustajien mukaan turvapaikkajärjestelmä ei toimi Japanissa. AFP:n haastatteleman asianajajan mukaan viranomaiset tekevät hylkäämispäätöksiä nopeasti, välillä tapaamatta hakijaa.