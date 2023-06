Turkin uusi ulkoministeri on tiedustelu­päällikkö ja pitkään kulisseissa toiminut luotto­mies

Entinen tiedustelupäällikkö Hakan Fidan on ollut yksi presidentin luotto­miehistä koko Erdoğanin 20-vuotisen valtakauden ajan.

Turkin uudelleenvalittu presidentti Recep Tayyip Erdoğan nimitti viime viikolla maan uudeksi ulkoministeriksi Hakan Fidanin, joka on Turkin tiedustelu­palvelu MIT:n entinen johtaja. Pestissä Fidan korvasi vuodesta 2014 ulkoministerinä toimineen Mevlüt Çavuşoğlun.

54-vuotias Fidan on yksi presidentti Erdoğanin läheisistä uskotuista ja kulisseissa jo vuodesta 2003 toiminut luottomies. Tuolloin autoritaarisin ottein maataan hallitseva Erdoğan aloitti pääministerinä hallinto­­kautensa, joka on nyt kestänyt jo 20 vuotta.

Fidania pidetään merkittävänä tausta­vaikuttajana Turkin ulko- ja turvallisuus­politiikassa. Tiedustelu­päällikkönä Fidan on matkustanut laajasti Lähi-idässä, Euroopassa, Afrikassa ja Venäjällä.

Nimitys on tunnustus Fidanin urallaan tekemästä työstä ja merkki siitä, että Erdoğan tahtoo kokeneen toimijan johtamaan Turkin ulkopolitiikkaa, arvioi yhdys­valtalais­julkaisu Forbes.

Fidan johti Turkin tiedustelupalvelua 13 vuotta vuodesta 2010 alkaen. Noustessaan 42-vuotiaana sen johtoon hän teki historiaa ollessaan MIT:n nuorin johtaja.

Forbesin mukaan MIT on Fidanin aikana kasvattanut kokoaan yli nelinkertaiseksi ja lisännyt tiedustelu- ja analysointi­kykyään sekä operatiivisia valmiuksiaan.

Turkkilaisen englanniksi kirjoittavan päivälehden The Daily Sabahin mukaan MIT:stä on Fidanin johdolla myös tullut ”todellinen ulkopolitiikan toimija”. Lehden mukaan MIT on ”alkanut suojella Turkin kansallista turvallisuutta ulkoisia uhkia vastaan” ja ”suorittanut tehokkaita, myös sotilaallisia operaatioita eri valtioissa Turkin-vastaisia ​​järjestöjä vastaan”.

Esimerkiksi Saksassa Fidanin johtaman tiedustelu­palvelun on epäilty vakoilleen poliittisia vastustajiaan, kuten maanpaossa elävän uskonnollisen johtajan Fethullah Gülenin väitettyjä kannattajia. Asiasta on kertonut esimerkiksi Yle.

Ulkoministerinä Fidan tulee toimimaan samojen teemojen kanssa, joiden kanssa hän toimi tiedustelu­päällikkönä kulisseissa, The Daily Sabah uskoo – jatkossa vain julkisessa roolissa.

Forbes arvelee, että ulkoministeri­nimitys tulee kaventamaan päätöksenteon ja tiedustelu­tietojen keräämisen välistä kuilua.