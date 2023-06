HS:n tietojen mukaan eteläisessä Ukrainassa sijaitseva Hersonin kaupunki suljettiin perjantaina sekä medialta että vapaaehtois­työntekijöiltä.

Venäjä iski myöhemmin torstaina kuvassa näkyvää rantaan Hersonissa. Kuva on otettu torstaina päivällä.

Veneet toivat yksi toisensa jälkeen evakuointipisteelle ihmisiä, jotka vapaaehtoiset auttajat olivat pelastaneet tulvaveden saartamista paikoista Hersonissa.

HS oli torstaina raportoimassa Hersonin keskustassa sijaitsevalla evakuointi­pisteellä, johon tulva-alueilta pelastettuja ihmisiä tuotiin.

Yhtäkkiä sotilaat varoittivat paikalla olijoita ilmassa olleesta tuntemattomasta esineestä, joka todennäköisesti oli Venäjän tiedustelulennokki. Tämän takia siirryimme rintaviivaa pitkin muutamia satoja metrejä itään päin.

Vähän yli puoli tuntia myöhemmin Venäjän tykistö iski evakuointi­pisteelle.

Herson on ollut viime päivinä huomion keskipisteenä Kahovkan padon murtumisesta aiheutuneen tulvan takia. Kaupunki on yksi harvoista paikoista, joihin toimittajat ovat päässeet raportoimaan tulvan aiheuttamista tuhoista.

Nyt kaupunki on suljettu toimittajilta ja vapaaehtoisilta avustustyöntekijöiltä.

Syy liittyy todennäköisesti Venäjän torstaina Hersonissa tekemiiin iskuihin.

Torstaina Hersonissa vapaaehtoiset ja järjestöjen avustustyöntekijät liikkuivat veneillä.

Torstain aikana Hersonissa kuoli kaksi ihmistä Venäjän tulituksen seurauksena ja 17 haavoittui. Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka moni haavoittui evakuointipisteelle tehdyssä iskussa.

Hersonin sotilashallinnon mukaan Venäjä teki kaupunkiin torstain aikana seitsemän ilmaiskujen sarjaa ja käytti kokonaisuudessaan 25 ammusta. Haavoittuneiden joukossa oli avustus­työntekijöitä, jotka olivat kaupungissa auttamassa evakuoinneissa.

Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko kertoi Telegramissa perjantaina, että Ukrainan hallitsemilta alueilta on evakuoitu yhteensä hieman yli 2 400 ihmistä. Hän myös kertoi, että perjantaina kuolinuhreja on löydetty neljä lisää, minkä lisäksi 13 ihmistä on kadoksissa.

Venäjän asettaman miehityshallinnon edustajan Vladimir Saldon mukaan sen hallitsemilla alueilla kuolleiden määrä nousi perjantaina yhteensä kahdeksaan.

Useat tulvasta kärsineet alueet sijaitsevat niin sanotulla punaisella vyöhykkeellä eli niin lähellä rintamalinjaa, ettei sinne haluta päästä toimittajia.

Rintamalinja kulkee keskellä tulvivaa Dneprjokea.

Tulvan todellisten tuhojen laajuuden uskotaan selviävän vasta viikkojen tai kuukausien päästä. Osasyy tähän on tulva-alueen äärimmäisen vaarallinen sijainti, mikä myös haittaa avun viemistä sitä tarvitseville.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävi muutamia tunteja aiemmin rannan evakuointipaikalla, jonne yksi torstain iskuista tehtiin.

HS:lle kerrottiin torstai-iltana, että Hersonissa olevat toimittajat eivät pääse enää raportoimaan tulva­veden läheisyyteen. Kaupungissa olevien tarkastus­pisteiden läpi ei enää perjantaina päässyt ajamaan.

United Humanitarian Front -avustusjärjestössä työskentelevä Sasha Antropov oli perjantaina matkalla kohti Hersonia. Hän kertoi, että järjestöllä oli lupa työskennellä alueella, mutta vapaaehtoisten viestiryhmissä oli kiertänyt tieto, että Hersoniin ei enää pääse.

Hersoniin vievän tien tarkastuspisteellä ei ollut enää perjantaina ruuhkaa.