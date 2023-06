Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään ensi vuonna, ja republikaanien esivaalien ehdokasrivit ovat täyttymässä pikavauhtia. Yhteensä ehdokkaita on Politico-lehden mukaan 13, joista vain osalla on todelliset mahdollisuudet menestyä esivaaleissa.

Puolueen lopullinen presidentinvaaliehdokas päätetään vuoden 2024 heinäkuussa järjestettävässä kansallisessa puoluekokouksessa.

Suuria asiakysymyseroja ehdokkaiden välillä ei juurikaan ole. Kaikki heistä ovat arvoiltaan konservatiiveja. Erot ovat korkeintaan yksityiskohdissa, joskin niitä on ulkopolitiikan ja esimerkiksi Ukrainan tukemista koskevissa kysymyksissä.

Ulkopolitiikkaa koskevat kysymykset eivät kuitenkaan yleensä nouse Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa tai esivaaleissa kansalaisten sydämenasiaksi.

Suurimmat erot ehdokkaiden välillä ovat löydettävissä siinä, kannattavatko he politiikan muutosta trumpilaiseksi vaiko eivät. Eli kunnioitetaanko demokratian perusperiaatteita ja eri mieltä olevia vai ei.

HS esittelee tässä jutussa esivaalikisaan ilmoittautuneita ehdokkaita, joilla on yli yhden prosentin kannatus mielipidekyselyjen keskiarvoja laskevalla Real clear politics -sivustolla.

Donald Trump

Donald Trump kampanjoi New Hampshiressa huhtikuussa.

Entinen presidentti. Ennakkosuosikki. Syytetty. Donald Trump, 77, ilmoitti esivaaliehdokkuudestaan jo hyvissä ajoin, viime vuoden marraskuussa. Hän on ollut kyselyissä selvästi suosituin ehdokas, joskin tuoreet liittovaltion syytteet tuovat omat rasitteensa vaalikampanjalle.

Lue lisää: Trump kiisti kaikki syytteet oikeudenkäynnin aluksi – Tästä historiallisessa tapauksessa on kyse

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkijan Maria Lindénin mukaan syytteet ovat erittäin vakavia ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen entistä presidenttiä syytetään rikoksesta liittovaltion tasolla.

Juridisesti asiassa ei kuitenkaan olla Lindénin mukaan tuntemattomalla maaperällä. Yhdysvalloissa on syytetty ja tuomittu aiemmin esimerkiksi viranomaisia samoista rikoksista, joista Trumpia nyt syytetään.

”Lähtökohtaisesti laki on sama kaikille. Entisen presidentin aseman ei pitäisi olla merkittävä tekijä”, Lindén kertoo.

Syytteet voivat toisaalta tuoda Trumpille myös etua esivaaleissa, sanoo Turun yliopiston professori Benita Heiskanen.

”Ne saavat liikkeelle hänen kannattajakuntaansa, joka on hyvin äänekäs. Se sataa myös Trumpin laariin, koska narratiivi on, että syytteet ovat ’noitavaino’. Liikkuvia ja maltillisia äänestäjiä ne voivat toki ajaa pois.”

Ron DeSantis

Floridan kuvernööri Ron DeSantis puhui kampanjatilaisuudessa Etelä-Carolinassa kesäkuun alussa.

Floridan kuvernöörillä Ron DeSantisilla, 44, oli purjeissaan hyvät tuulet vielä keväällä, mutta ne ovat Heiskasen mukaan kääntyneet kampanjan edetessä.

DeSantis ei ole onnistunut vakuuttamaan esiintymisissään, ainakaan toistaiseksi. Hänen viestinsä ytimessä on Heiskasen mukaan vaihtoehtoisuus Trumpille, ja miesten välille on pyritty rakentamaan kaksintaisteluasemia. Hän pyrkii esittämään itsensä nuorempana versiona Trumpista.

”DeSantisista ei tiedetä presidenttiehdokkaana juuri mitään. Ei tiedetä, millaista politiikkaa hän ajaa. Hän on täysin osavaltiotason poliitikko.”

Kuvernööri on ajanut osavaltiossaan voimakkaasti niin sanotun woke-kulttuurin vastaisia toimia. Tämä kulttuurisotaan keskittyvä viestintä kiteytyi alkuvuodesta, kun DeSantis puhui kuvernööri­pestinsä virkaan­astujaisissa. Tuolloin hän kertoi, että Florida is where woke goes to die, eli Florida on paikka, jossa woke tulee kuolemaan

Mike Pence

Entinen varapresidentti ilmoitti esivaaliehdokkuudestaan Iowassa viime viikolla.

Entinen varapresidentti Mike Pence, 64, lähtee kisaamaan ehdokkuudesta riippakivi jos toinenkin kaulassaan. Häntä painavat läheiset suhteet Trumpin kanssa, jotka kuitenkin paloivat poroksi Capitolin valtauksen aikana vuonna 2021. Lisäksi Pence ajaa erittäin tiukasti abortin kieltoa.

Lue lisää: ”Ei hänestä oikein tykkää kukaan” – Mike Pencellä on edessään vaikea tie ehdokkaaksi

Juuri aborttikysymys on yksi suurimmista kysymyksistä tulevissa presidentinvaaleissa.

”Pence haluaa, että Yhdysvaltoihin tulisi liittovaltion tasolle valtakunnallinen abortti­kielto. Hän ajaa paljon äärimmäisempää abortin­vastaista politiikkaa kuin esimerkiksi Trump”, Lindén sanoi aiemmin HS:lle.

Aborttioikeus on myös Heiskasen mukaan nykyään kysymys, jolla hävitään vaaleja.

”On tullut selväksi, että tämä kysymys on saanut ihmiset lähtemään puolueen riveistä nimenomaan osavaltio­vaaleissa.”

Vaikka Pence on Heiskasen mukaan kokenut poliitikko ja hänellä on ansioluettelossaan koviakin meriittejä, hän kärsii vaimeasta läsnäolosta.

”Hän ei ole kovin innostava ehdokas. Usein ehdokkailta halutaan, että he saavat ihmiset, ellei hurmioon, niin ainakin kiinnostumaan.”

Nikki Haley

Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley puhui Iowassa kesäkuun alussa.

Esivaalien toistaiseksi ainoalla naisehdokkaalla Nikki Haleylla, 51,on hänelläkin tuoda ehdokaspöytään kovaa kokemusta. Etelä-Carolinan entinen kuvernööri ja Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs erottautuu Lindénin mukaan esimerkiksi Trumpista Ukraina-politiikallaan.

”Hän on hyvin voimakkaasti Ukrainan tukemisen puolella. Se on hänen selkeä linjansa.”

Haley oli myös ensimmäinen amerikan­intialainen, joka oli mukana Yhdysvaltain hallituksessa.

”Suomalaisen näkökulmasta on mielenkiintoista sisältöpuolella, että hän on Venäjän tuntija ja Venäjä-asiantuntija.”

Haley on arvokonservatiivi, mutta Heiskasen mukaan hänen arvonsa ovat kuitenkin muita helpommin sulateltavia ja saattavat vedota liikkuviin äänestäjiin.

Tim Scott

Senaattori Tim Scott Iowassa kesäkuun alussa.

Tim Scott, 57, teki historiaa, kun hänet valittiin ensimmäisenä afroamerikkalaisena edustajana Yhdysvaltain senaattiin Etelä-Carolinasta.

Scott voisi Benita Heiskasen mukaan tarjota todellisen vaihtoehdon istuvalle presidentille Joe Bidenille.

”Strategisesti ajatellen voisi hyvin ajatella tämän olevan vaihtoehto, että olisi afroamerikkalainen ja hyvin arvokonservatiivinen ehdokas.”

Kysymys on Heiskasen mukaan kuitenkin, hyväksyisivätkö Trumpin Maga-aatetta kannattavat ihmiset tällaisen ehdokkaan.

Scott edustaa Lindénin mukaan paluuta demokratiaa ja vastustajia kunnioittavaan politiikkaan. Trumpin jäljiltä republikaanipuolueessa on kuitenkin voimistunut sekä avoimen että piilotellun rasismin politiikka.

”Tämä on valitettavaa. Olisi upeaa, jos republikaanit voisivat laajentaa omaa äänestäjä­kuntaansa siten, että olisi heidänkin intresseissään yrittää saada eri etnisistä taustoista tulevat ihmiset äänestämään.”

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy Iowassa kesäkuun alussa.

Yrittäjä Vivek Ramaswamy, 37, pyrkii republikaanien ehdokkaaksi sangen villinä korttina. Hänellä ei Heiskasen mukaan ole tunnettavuutta politiikassa, eikä hän ole toiminut vaaleissa valituissa tehtävissä.

”Hän on milleniaali­kandidaatti, joka on kuitenkin tuonut hyvin konservatiivisia mielipiteitä esiin.”

Ramaswamy on uskonnoltaan hindu. Sangen epätodennäköisessä tilanteessa, jossa hän voittaisi vaalit, hän olisi ensimmäinen ei-kristitty presidentti. Hänen mahdollisuutensa ovat kuitenkin Upin Maria Lindénin mukaan pienet.

Chris Christie

New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie esivaalikampanjansa aloitustilaisuudessa New Hampshiressä kesäkuun alussa.

New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie, 60, on kaikista selkeimmin Trumpia vastaan. Siinä missä esimerkiksi DeSantis ei ole Benita Heiskasen mukaan nimennyt Trumpia vastustaessaan tätä kampanjapolullaan, on Christie ottanut entisen presidentin selkeästi tähtäimeensä.

Christie pyrki ehdokkaaksi jo vuonna 2016, mutta pudottautui kisasta pois. Tämän jälkeen siirsi tukensa Trumpille, mutta herrojen välit ovat sittemmin tulehtuneet.

”Hän pyrkii nujertamaan Trumpin tämän omalla, hyökkäävällä tyylillä.”

Lindénin mukaan Christien on sanottu olleen Trump ennen Trumpia juuri tyylinsä vuoksi.

Christien tietä ehdokkaaksi tukee, että hän on Heiskasen mukaan jo tunnettu nimi Yhdysvalloissa. Hän on myös ainoa, joka on selkeästi tehnyt selkeän irtioton Trumpin liittovaltion syytteisiin.