Entinen pääministeri Boris Johnson jätti alahuoneen, mutta rivikansan­edustajan rooli oli vaikea alun perinkin. Britanniassa odotellaan jo Johnsonin uutta tulemista, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Perjantaina kansanedustajan­paikkansa jättäneen Boris Johnsonin erokirjeessä on kohta, joka jaksaa naurattaa useankin lukemisen jälkeen.

Siinä Johnson kertoo, kuinka hän oli toivonut voivansa tukea konservatiivi­puoluettaan innokkaana rivikansan­edustajana.

Boris Johnson, lojaali rivi­parlamentaarikko?

Sallikaa minun (taas) nauraa.

Yllättävää ei ole se, että Johnson jättää alahuoneen.

Yllättävää on se, että pääministerin paikalta jo viime heinäkuussa syrjäytetty Johnson on jaksanut rivikansan­edustajan asemassa näinkin pitkään.

Johnson on tottunut olemaan päähenkilö. Kolmen pääministeri­vuoden jälkeen pudotus poliittiseen marginaaliin on ollut varmasti kova.

Brittiparlamentin selvitys korona-ajan juhlista sekä selvityksen mahdolliset seuraamukset olivat Johnsonille kätevä tekosyy hypätä uppoavasta laivasta. Samalla hän sai tilaisuuden syyttää muita noitavainoista sekä iskeä kapuloita istuvan konservatiivi­pääministeri Rishi Sunakin rattaisiin.

Toki selvityksellä itselläänkin on merkitystä.

Lopputulema olisi voinut tietää Johnsonille määräaikaista erottamista, mikä taas olisi voinut käynnistää täytevaalit Johnsonin vaalipiirissä. Se taas olisi voinut johtaa Johnsonin pakkoeroon tai – vielä nöyryyttävämpää – tappioon.

Omalla eroilmoituksellaan Johnson vältti kaiken tämän. Samalla koko selvitys kuivui kasaan.

Harva jaksaa enää välittää siitä, johtiko entinen pääministeri parlamenttia harhaan korona­juhla­selityksillään: Boris-fanit fanittavat Johnsonia joka tapauksessa, ja vastustajilleen hän on valehtelija joka tapauksessa.

Johnsonin erokirjeessä on toinenkin kohta, joka naurattaa. Siinä Johnson kirjoittaa, kuinka ikävää on jättää parlamentti ”ainakin tällä erää”.

Sanavalinnalla hän antaa ymmärtää, että paluu on jo mahdollisesti suunnitteilla. Tulee mieleen syrjäytetyn Johnsonin sanat alahuoneessa viime heinäkuussa: ”Hasta la vista, baby.”

Johnsonin rajatonta itseluottamusta ei voi olla ihailematta, olipa miehestä muuten mitä mieltä tahansa.

Brittimediassa Johnsonin paluuta muodossa tai toisessa pidetään jo hyvinkin mahdollisena. Ensin Johnsonin pitää kuitenkin jäähdytellä.

Johnsonille jäähdyttely ei välttämättä ole mikään huono diili. Pääministerin tehtävät jätettyään Johnson on haalinut jo miljoonien puntien sivutulot muun muassa puhuja­tilaisuuksilla.

Kuinka Johnsonin paluu brittipolitiikan keskiöön sitten käytännössä kävisi?

Brittitulkinnoissa on pantu visusti merkille, että yhtä aikaa Johnsonin kanssa kansan­edustajan paikalta erosi hänen uskollinen tukijansa, entinen kulttuuri­ministeri Nadine Dorries. Dorriesin erosta kirjoittavat muun muassa konservatiivi­puoluetta lähellä oleva The Daily Telegraph, vasemmalle kallistuva The Guardian sekä The Times.

Spekulaatioiden mukaan Johnson voisi yrittää paluuta brittiparlamenttiin seuraavissa parlamentti­vaaleissa esimerkiksi Dorriesin entisestä vaalipiiristä. Siellä äänestäjäkunta on vielä enemmän oikealle kallellaan kuin Johnsonin perjantaina jättämässä luoteis­lontoolaisessa vaalipiirissä.

Nyt kysymys tietysti kuuluu, miksi ihmeessä konservatiivi­puolue antaisi Johnsonin tehdä paluun ja petaisi tälle vielä otollisen vaalipiirin uudeksi lähtöalustaksi.

Sehän oli juuri nykyinen pääministeri Sunak, joka vasta viime kesänä oli kampittamassa silloista pääministeri Johnsonia. Eikö koko puolueelle olisi vain parasta unohtaa koko Boris?

Politiikka ei ole kuitenkaan näin yksinkertaista.

Johnson on matkannut kohusta kohuun ja kylvänyt hajaannusta. Loppuvuonna 2019 hän nappasi kuitenkin konservatiiveille ison vaalivoiton – mistä Johnson myös itse erokirjeessään muistuttaa.

Ehkä konservatiivipuolueessa vielä ajatellaan, että Johnsonin voittaja­kyvyille ja karismalle on jatkossakin kysyntää. Laskelmointia voi vauhdittaa se, että nyt oppositiossa istuvaa työväenpuoluetta pidetään lähes varmana voittajana seuraavissa parlamentti­vaaleissa.

Johnson itse hakee erokirjeessään jo vipuvartta uudelle tulemiselleen. Pienellä vaivalla pitäisi pysyä jatkossakin äänestäjien muistissa.

Yksi vivuista on tietysti Britannian EU-ero eli brexit.

Johnson jaksaa muistuttaa, että juuri hän toteutti brexitin. Samalla hän varoittaa, että EU-eron vastustajat ovat jo liikkeellä kostamassa ja brexitiä perumassa.

Toinen vipuvarsi, johon Johnson nojautuu, on konservatiivi­puolueen perinteiset arvot kuten matala verotus. Eroavana kansanedustajana Johnsonin on helppo vaatia verojen alentamista. Samalla saa sohaistua Sunakia.

Kolmas vipu on Johnsonin oma persoona: rajaton itseluottamus ja kyky selviytyä kohusta kuin kohusta.

Siksi hän ei pyytele menneitä anteeksi. Johnson luottaa ponnahtavansa vielä pintaan samppanja­pullo­korkin lailla.