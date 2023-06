Sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet ankarista taisteluista kuluneen vuorokauden aikana .

Ukrainan joukot ovat edenneet asevoimien edustajan Serhi Tšerevatyin mukaan paikoin jopa 1,4 kilometriä Bahmutin suunnalla, kertovat uutistoimistot Reuters ja Ukrinform sekä Radio Free Europe.

Venäläisjoukot ovat Tšerevatyin mukaan yrittäneet suorittaa vastahyökkäyksiä niissä kuitenkaan onnistumatta. Ukrainalaiset olivat lisäksi hänen mukaansa tappaneet merkittävän määrän venäläissotilaita ja tuhonneet heidän kalustoaan.

Ukraina-asiantuntija ja HS:n faktantarkastaja John Helin kertoo, että Ukrainan väitteet voivat pitää hyvinkin paikkansa. Mitään konkreettisia todisteita ja varmaa näyttöä etenemisestä ei kuitenkaan vielä ole saatavilla. Eri lähteet ovat kuitenkin puhuneet Tšerevatyin väitteiden paikkaansa pitävyyden puolesta.

”Viimeisen viikon aikana on puhuttu paljon Bahmutin pohjoispuolella olevasta hyökkäys­toiminnasta, missä Ukrainan joukot olisivat päässeet Berhovkan kylään asti”, Helin sanoo.

”Sieltä tulee tipoittain ja repaleisesti tietoa, josta on vaikea välttämättä vetää täysin varmoja suuntaviivoja.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina tiedotustilaisuudessa Ukrainan vastahyökkäysten olevan käynnissä. Asiasta kertoivat uutistoimistot AFP ja Reuters. Zelenskyi ei kuitenkaan kysyttäessä vastannut, missä vaiheessa vastahyökkäys on.

Ukraina on jatkanut hyökkäystoimiaan myös Zaporižžjan alueella, jossa Kiovan joukot ovat Helinin mukaan edenneet jonkin verran. Todisteita on tullut lisää siitä, että Ukraina on paikoitellen päässyt Venäjän etuasemista läpi ja joukot taistelevat nyt Venäjän toista, kevyempää linjaa vastaan.

Ukraina ei ole Helinin mukaan vielä käyttänyt reservijoukkojaan hyökkäyksissään. Joukot hyökkäävät muutamassakin hyökkäyssuunnassa ja ne hyökkäävät varsin voimakkaasti. Ne etsivät aluetta, josta päästäisiin venäläislinjojen läpi.

”Tämän jälkeen voidaan laittaa reservijoukot peliin.”

Vaikka yksittäiset ukrainalaisprikaatit ottaisivatkin kovia tappioita vastaan, ei se Helinin mukaan tarkoita hyökkäyksen epäonnistumista tai sitä, etteikö se toisi sotilaallista tai poliittista hyötyä.

Ukrainalla on lisäksi Helinin mukaan paljon joukkoja, joita ei ole sidottu taisteluihin ja joita se pystyy tulevien päivien sekä viikkojen aikana käyttämään hyväkseen.

”Tilanteesta on nyt muotoutumassa kulutushyökkäys siinä mielessä, että nopeaa läpimurtoa ei ainakaan vielä ole tullut, ja Ukraina joutuu tavalla tai toisella kuluttamaan tietään Venäjän linjan läpi saavuttaakseen läpimurron. Tämä oli kuitenkin odotettavissa.”

Sekä Kiova että Moskova ovat kertoneet ankarista taisteluista perjantain ja lauantain aikana Ukrainan itä- ja eteläosassa.

Venäjä on myös jatkanut ilmaiskujaan, kun se iski varhain lauantaina ohjuksin ja lennokein eri puolille Ukrainaa. Odessaan tehdyssä iskussa kuoli ukrainalaisten viranomaisten mukaan kolme siviiliä. Harkovaan kohdistuneessa iskussa puolestaan kuoli yksi ihminen.

Odessan kuolonuhrit olivat seurausta tulipalosta, joka syttyi alas ammutun lennokin sytytettyä tulipalon asuinkerrostalossa. Iskussa haavoittui lisäksi ainakin 27 ihmistä.