Trumpia vastaan on nostettu hänen kartanossaan säilömien salattujen asiakirjojen vuoksi syyte lähes 40 syytekohdassa.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin mukaan häntä vastaan on nostettu rikossyytteitä, koska hän pyrkii toiselle presidenttikaudelle.

Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa, joita ovat esimerkiksi salaliitto oikeuden estämiseksi, maanpuolustussalaisuuksien säilyttäminen vakoilulain vastaisesti ja väärien lausuntojen antaminen.

Kannattajilleen Georgiassa Columbuksen kaupungissa lauantaina puhunut Trump kutsui syytteitä valesyytteiksi ja oikeustoimia ajojahdiksi. Lisäksi hän kritisoi presidentti Joe Bidenia ja oikeusministeriön toimintaa.

Trump väitti väkijoukolle, ettei syytteitä olisi, jos hän ei pyrkisi jälleen presidentiksi.

Georgian jälkeen Trump tapasi kannattajiaan Pohjois-Carolinan Greenborossa.

”Bidenin hallinnon aseistetun epäoikeusministeriön nostamat perusteettomat syytteet minua vastaan tullaan muistamaan yhtenä kamalimmista vallan väärinkäytöksistä maamme historiassa”, Trump sanoi.

Tapauksessa on kyse siitä, että Trump oli pitänyt hallussaan salattuja asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen. Trump oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.

Trumpin lisäksi syytteessä on hänen avustajansa Waltine Nauta, jota syytetään Trumpin auttamisesta asiakirjojen salaamisessa.

Trumpin on määrä esiintyä liittovaltion tuomioistuimen edessä Miamissa ensi tiistaina.

Oikeusministeriön erikoissyyttäjän Jack Smithin nostamista syytteistä voi saada kustakin jopa 20 vuoden vankeustuomion.

Trump oli jo ennen lauantaisia esiintymisiään vastannut syytteisiin omassa Truth Social -viestipalvelussaan sekä videolausunnossa. Liikemies on kutsunut ”Smithiä” mielenvikaiseksi ja ”Trumpin vihaajaksi”. Lisäksi hän on yrittänyt maalata syytteistä kuvaa vaalien häirintänä, jonka takana on jatkokaudelle pyrkivä Joe Biden ja tämän kampanjatiimi.

”He jahtaavat minua, koska johdamme Bidenia taas paljon kyselyissä”, Trump väitti.

Tähän mennessä monet republikaaneista ovat asettuneet Trumpin tueksi ja heijastelleet tämän kiukkua.

Myös esimerkiksi Trumpin merkittävimpänä kilpailijana pidetty Floridan kuvernööri Ron DeSantis on toistanut Trumpin väitteet oikeusministeriön käyttämisestä aseena. DeSantis kilpailee Trumpin tavoin republikaanien presidenttiehdokkuudesta.